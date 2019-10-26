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Как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин

Без карамельных яблок в Америке не обходится ни один осенний праздник, в том числе Хэллоуин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Яблоки в карамели на Хэллоуин
Яблоки в карамели на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Приготовление карамельных яблок – работа для взрослых, так как сахарная масса будет очень горячей, но детям обязательно понравится их есть. Это идеальное угощение на Хэллоуин, который ежегодно празднуют 31 октября.

Смотрите видео, как в Европе и Америке отмечают Хэллоуин:

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Яблоки в карамели на палочках

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 маленьких яблока с гладкой поверхностью
  • 250 г белого сахара
  • 80 мл воды
  • 20 г сиропа глюкозы или жидкого меда
  • Красный пищевой краситель
  • Несколько капель лимонного сока
  • Деревянные шпажки

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть и обсушить. Удалить "хвостики" и воткнуть на их место деревянные палочки.
  2. Все ингредиенты для карамели, кроме красителя, положить в сотейник с толстым дном. Чем меньше сотейник, тем легче потом будет окунать яблоки.
  3. Нагреть смесь до 130 ºС. Если у вас нет кулинарного термометра, капните карамель на охлажденное блюдце. Она должна схватиться в твердый, но хрупкий шарик.
  4. Добавить краситель и перемешать. Дать карамели еще немного покипеть (она должна прогреться до 170 ºС).
  5. Немного остудить массу и окунуть яблоки, надетые на шпажки. Если яблоки не удалось полностью окунуть в карамель, полейте их сверху с помощью ложки. Медлить нельзя, так как карамель быстро схватывается.
  6. Готовые яблоки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой или на силиконовый коврик. Можно украсить сахарными листиками. Дать застыть.
  7. Из остатков карамели можно сделать декор или леденцы.

Как украсить яблоки в карамели

После окунания фрукта в растопленную сахарную массу, его можно обмакнуть в сухую смесь из яркой кондитерской посыпки, кокосовой стружки или раздробленных орешков или растопить в микроволновой печи плитку шоколада и полить им десерт.

Хаотичные потеки черного и белого шоколада на блестящей поверхности яблок смотрятся очень стильно и делают десерт более вкусным.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин. Мы также писали, как приготовить шоколадное печенье в виде кошек и летучих мышей.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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