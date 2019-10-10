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Как приготовить ягодно-мятный тодди: рецепт согревающего напитка

Горячий чайный напиток с мятой и ягодным соком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:06
Чайный тодди с ягодами
Чайный тодди с ягодами
Фото: freepik.com

Тодди — английский горячий алкогольный или безалкогольный напиток, который расслабляет или тонизирует.

Смотрите видео, как приготовить смузи с ягодами:

Мы предлагаем приготовить ягодно-мятный тодди с клюквенным, малиновым и клубничным соками без добавления спиртного.

Ягодно-мятный тодди

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан черного чая
  • 50 мл клюквенного сока
  • 50 мл клубничного сока
  • 50 мл малинового сока
  • Сахарный сироп – по вкусу
  • Мята – 1 листик
  • Грейпфрут – 1 долька

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Способ приготовления:

  1. Заварить стакан крепкого черного чая.
  2. В бокал для горячих напитков налить три вида соков из красных ягод, добавить сахарный сироп, заваренный чай, подогреть.
  3. Добавить листик мяты и дольку грейпфрута. Подавать напиток горячим.

История коктейля "Горячий тодди"

Считается, что коктейль "Горячий Тодди" придумали в Ирландии в XVII веке, а спустя несколько десятков лет к этому напитку пристрастились и шотландцы. В холодном, сыром климате обеих стран разбавленный горячим чаем виски был лучшим напитком для согрева. Также он нравился дамам, поскольку был слабоалкогольным и ароматным.

Шотландцы выдвигают другую версию, согласно которой "Горячий Тодди" с виски назван в честь известного в Эдинбурге природного источника Тодсуэлл (Tod’s Well).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить облепиховый чай. "Сегодня" также делились рецептами домашнего киселя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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