Как приготовить ягодно-мятный тодди: рецепт согревающего напитка

Горячий чайный напиток с мятой и ягодным соком

Чайный тодди с ягодами Фото: freepik.com

Тодди — английский горячий алкогольный или безалкогольный напиток, который расслабляет или тонизирует.

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Мы предлагаем приготовить ягодно-мятный тодди с клюквенным, малиновым и клубничным соками без добавления спиртного.

Ягодно-мятный тодди

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан черного чая

50 мл клюквенного сока

50 мл клубничного сока

50 мл малинового сока

Сахарный сироп – по вкусу

Мята – 1 листик

Грейпфрут – 1 долька

Способ приготовления:

Заварить стакан крепкого черного чая. В бокал для горячих напитков налить три вида соков из красных ягод, добавить сахарный сироп, заваренный чай, подогреть. Добавить листик мяты и дольку грейпфрута. Подавать напиток горячим.

История коктейля "Горячий тодди"

Считается, что коктейль "Горячий Тодди" придумали в Ирландии в XVII веке, а спустя несколько десятков лет к этому напитку пристрастились и шотландцы. В холодном, сыром климате обеих стран разбавленный горячим чаем виски был лучшим напитком для согрева. Также он нравился дамам, поскольку был слабоалкогольным и ароматным.

Шотландцы выдвигают другую версию, согласно которой "Горячий Тодди" с виски назван в честь известного в Эдинбурге природного источника Тодсуэлл (Tod’s Well).

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