Как приготовить ягодно-мятный тодди: рецепт согревающего напитка
Горячий чайный напиток с мятой и ягодным соком
Тодди — английский горячий алкогольный или безалкогольный напиток, который расслабляет или тонизирует.
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Мы предлагаем приготовить ягодно-мятный тодди с клюквенным, малиновым и клубничным соками без добавления спиртного.
Ягодно-мятный тодди
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан черного чая
- 50 мл клюквенного сока
- 50 мл клубничного сока
- 50 мл малинового сока
- Сахарный сироп – по вкусу
- Мята – 1 листик
- Грейпфрут – 1 долька
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Способ приготовления:
- Заварить стакан крепкого черного чая.
- В бокал для горячих напитков налить три вида соков из красных ягод, добавить сахарный сироп, заваренный чай, подогреть.
- Добавить листик мяты и дольку грейпфрута. Подавать напиток горячим.
История коктейля "Горячий тодди"
Считается, что коктейль "Горячий Тодди" придумали в Ирландии в XVII веке, а спустя несколько десятков лет к этому напитку пристрастились и шотландцы. В холодном, сыром климате обеих стран разбавленный горячим чаем виски был лучшим напитком для согрева. Также он нравился дамам, поскольку был слабоалкогольным и ароматным.
Шотландцы выдвигают другую версию, согласно которой "Горячий Тодди" с виски назван в честь известного в Эдинбурге природного источника Тодсуэлл (Tod’s Well).
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