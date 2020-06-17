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Как приготовить янтыки с мясом: рецепт от Григория Германа

Сегодня, 15:57

Рецепт татарских пирожков с фаршем

По своей сути, янтыки – то же самое, что и чебуреки. Но их жарят на сухой сковороде без жира и сразу же, горячими, щедро смазывают сливочным маслом. Именно эта изюминка и отличает их от традиционных чебуреков.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, как приготовить янтыки с фаршем на собственной кухне.

Янтык с мясом

Янтыки с фаршем
Янтыки с фаршем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 200 мл кипятка
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. водки
  • 300 г мясного фарша
  • 100 г сливочного масла
  • 2 луковицы
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Возьмите большую миску, насыпьте в нее половину муки.
  2. Помешивая венчиком, влейте кипяток. Добавьте яйцо и растительное масло, посолите. Влейте водку и добавьте оставшуюся муку. Замесите тесто, добавив сливочное масло. Отставьте его в сторону на 30 минут.
  3. Смешайте сырой фарш с мелко нарезанным луком. Посолите и поперчите, перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду на сильном огне.
  5. Тесто очень тонко раскатайте и вырежьте тарелкой круги. Выложите в центр фарш и сложите пополам. Прижмите края вилкой.
  6. Жарьте янтыки на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Пока они горячие, смажьте сливочным маслом.

На заметку

Фарш может быть говяжьим, бараньим или куриным, но не свиным.

Смотрите видео, как выбрать хороший фарш:

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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