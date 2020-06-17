Как приготовить янтыки с мясом: рецепт от Григория Германа
Рецепт татарских пирожков с фаршем
По своей сути, янтыки – то же самое, что и чебуреки. Но их жарят на сухой сковороде без жира и сразу же, горячими, щедро смазывают сливочным маслом. Именно эта изюминка и отличает их от традиционных чебуреков.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, как приготовить янтыки с фаршем на собственной кухне.
Янтык с мясом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 191 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 200 мл кипятка
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 яйцо
- 1 ст.л. водки
- 300 г мясного фарша
- 100 г сливочного масла
- 2 луковицы
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Возьмите большую миску, насыпьте в нее половину муки.
- Помешивая венчиком, влейте кипяток. Добавьте яйцо и растительное масло, посолите. Влейте водку и добавьте оставшуюся муку. Замесите тесто, добавив сливочное масло. Отставьте его в сторону на 30 минут.
- Смешайте сырой фарш с мелко нарезанным луком. Посолите и поперчите, перемешайте.
- Разогрейте сковороду на сильном огне.
- Тесто очень тонко раскатайте и вырежьте тарелкой круги. Выложите в центр фарш и сложите пополам. Прижмите края вилкой.
- Жарьте янтыки на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Пока они горячие, смажьте сливочным маслом.
На заметку
Фарш может быть говяжьим, бараньим или куриным, но не свиным.
Смотрите видео, как выбрать хороший фарш:
Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.
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