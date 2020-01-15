Как приготовить японский хлопковый чизкейк: классический рецепт
Японский чизкейк очень нежный и воздушный
Японский чизкейк готовится из минимума ингредиентов, но при этом способен удивить своим нежным, сладким вкусом.
Смотрите видео, как приготовить чизкейк без сахара с клубникой:
Прежде, чем готовить, помните, что все продукты должны быть комнатной температуры, иначе они плохо будут взбиваться. Также всегда добавляйте в чизкейк лимонный сок – он освежает вкус десерта.
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Японский хлопковый чизкейк
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 289 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 80 г сливочного масла
- 200 г сливочного сыра
- 6 куриных яиц
- 150 г сахарной пудры
- 30 г кукурузного крахмала
- 60 г муки
- 100 мл молока
- 2 ст.л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Мягкий сливочный сыр смешать с размягченным сливочным маслом и взбить миксером.
- Добавить к массе 75 г сахарной пудры, предварительно просеяв ее. Взбить.
- Отделить белки от желтков.
- Добавить в смесь по одному желтки, взбивая ее. Влить лимонный сок.
- Перемешать муку и крахмал и добавить в сырную массу. Начать взбивать. В процессе постепенно добавить молоко.
- Отдельно взбить белки, постепенно добавляя в них вторую часть сахарной пудры. Яичные белки взбить до пика, чтобы они держали форму.
- В сырную массу добавляем взбитые белки и тщательно перемешиваем.
- Формы для чизкейка смазать сливочным маслом. Положить тесто до половины формы.
- Любой чизкейк готовится на пару или на водяной бане. Если готовите в обычной духовке, то вам понадобится лоток, в который нужно долить воду.
- Готовить при температуре 150° С 50 минут. Когда чизкейк готов, не доставайте его сразу, дайте постоять при открытой дверце печи или духовки. Тогда он не опустится.
Как подавать десерт
У японцев очень лаконичная подача – они не используют всевозможные соусы. Просто посыпьте сверху сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.
Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога. "Сегодня" также делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.
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