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Как приготовить японский хлопковый чизкейк: классический рецепт

Японский чизкейк очень нежный и воздушный

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Японский хлопковый чизкейк
Японский хлопковый чизкейк
Фото: Depositphotos

Японский чизкейк готовится из минимума ингредиентов, но при этом способен удивить своим нежным, сладким вкусом.

Смотрите видео, как приготовить чизкейк без сахара с клубникой:

Прежде, чем готовить, помните, что все продукты должны быть комнатной температуры, иначе они плохо будут взбиваться. Также всегда добавляйте в чизкейк лимонный сок – он освежает вкус десерта.

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Японский хлопковый чизкейк

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 289 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 80 г сливочного масла
  • 200 г сливочного сыра
  • 6 куриных яиц
  • 150 г сахарной пудры
  • 30 г кукурузного крахмала
  • 60 г муки
  • 100 мл молока
  • 2 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Мягкий сливочный сыр смешать с размягченным сливочным маслом и взбить миксером.
  2. Добавить к массе 75 г сахарной пудры, предварительно просеяв ее. Взбить.
  3. Отделить белки от желтков.
  4. Добавить в смесь по одному желтки, взбивая ее. Влить лимонный сок.
  5. Перемешать муку и крахмал и добавить в сырную массу. Начать взбивать. В процессе постепенно добавить молоко.
  6. Отдельно взбить белки, постепенно добавляя в них вторую часть сахарной пудры. Яичные белки взбить до пика, чтобы они держали форму.
  7. В сырную массу добавляем взбитые белки и тщательно перемешиваем.
  8. Формы для чизкейка смазать сливочным маслом. Положить тесто до половины формы.
  9. Любой чизкейк готовится на пару или на водяной бане. Если готовите в обычной духовке, то вам понадобится лоток, в который нужно долить воду.
  10. Готовить при температуре 150° С 50 минут. Когда чизкейк готов, не доставайте его сразу, дайте постоять при открытой дверце печи или духовки. Тогда он не опустится.

Как подавать десерт

У японцев очень лаконичная подача – они не используют всевозможные соусы. Просто посыпьте сверху сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.

Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога. "Сегодня" также делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.

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Источник: domashniy.ru
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