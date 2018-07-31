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Как приготовить яйца-скрэмбл на завтрак: рецепт Гордона Рамзи

Британский шеф готовит яичницу-болтунью на французский манер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления яиц-скрэмбл Фото: instagram.com/gordongram
Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления яиц-скрэмбл Фото: instagram.com/gordongram

Существует миллион способов приготовления яиц-скрэмбл, но рецепт Гордона Рамзи поистине уникален. Шеф рассказал о нем трогательную историю.

"Когда мне было 22 года, после учебы в Лондоне я захотел освоить французскую кухню, поэтому отправился на родину мировой кулинарии. Я помню, как увидел невероятное блюдо с яйцами-скрэмбл, морским ежом и икрой. Я подумал, что это дико, ведь я никогда не добавлял морских ежей в яичницу. Но текстура блюда была просто невероятной – очень нежной и кремовой. Поэтому я решил сделать рецепт доступным для обычного человека, и заменил экзотичный ингредиент на крем-фреш (это кисломолочный продукт, очень похожий на сметану – прим.ред.). Позже я часто готовил свой фирменный скрэмбл на заказ, когда работал в ресторане Guy Savoy".

Яйца скрэмбл по рецепту Гордона Рамзи

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Скрэмбл от Гордона Рамзи
Фото: Noteabley

Ингредиенты:

  • 2 куриных яйца
  • 15 г сливочного масла
  • 1 столовая ложка крем-фреш или сметаны
  • морская соль
  • свежемолотый черный перец
  • небольшое количество шнитт-лука или зеленого лука

Для подачи:

  • большой кусок деревенского черного хлеба
  • веточка помидоров черри
  • 2 шляпки шампиньона
  • оливковое масло
  • морская соль
  • свежемолотый черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Отрезать ломоть черного хлеба и отправить его в тостер. Взять сковороду, на оливковом масле положить обжариваться шляпки шампиньонов и веточку с томатами черри, приправить солью и перцем.
  2. Разбить яйца в металлический сотейник (желательно с толстым дном), туда же добавить сливочное масло и отправить на средний огонь (не нужно заранее в миске взбивать яйца).
  3. Главный секрет этого рецепта в том, что в процессе приготовления яйца нужно постоянно помешивать.
  4. Как только яйца начнут соединятся с маслом, убрать ковшик с огня и продолжить помешивать, через 30 секунд вернуть обратно на плиту.
  5. Такую процедуру повторить 3-4 раза. В один из последних разов добавить к яйцам сметану, размешать, поставить обратно на огонь, посолить и поперчить. Снять скрэмбл с плиты и добавить немного мелко нарезанного зеленого лука.
  6. На тарелку выложить кусок поджаренного хлеба, сбрызнуть его оливковым маслом, сверху положить скрэмбл. Украсить обжаренными шампиньонами и томатами.

Напомним, ранее Гордон Рамзи рассказал, где ни за что не станет есть. Он также заявил, что намерен оставить детей без наследства.

Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:

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Источник: "Сегодня"
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