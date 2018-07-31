Как приготовить яйца-скрэмбл на завтрак: рецепт Гордона Рамзи
Британский шеф готовит яичницу-болтунью на французский манер
Существует миллион способов приготовления яиц-скрэмбл, но рецепт Гордона Рамзи поистине уникален. Шеф рассказал о нем трогательную историю.
"Когда мне было 22 года, после учебы в Лондоне я захотел освоить французскую кухню, поэтому отправился на родину мировой кулинарии. Я помню, как увидел невероятное блюдо с яйцами-скрэмбл, морским ежом и икрой. Я подумал, что это дико, ведь я никогда не добавлял морских ежей в яичницу. Но текстура блюда была просто невероятной – очень нежной и кремовой. Поэтому я решил сделать рецепт доступным для обычного человека, и заменил экзотичный ингредиент на крем-фреш (это кисломолочный продукт, очень похожий на сметану – прим.ред.). Позже я часто готовил свой фирменный скрэмбл на заказ, когда работал в ресторане Guy Savoy".
Яйца скрэмбл по рецепту Гордона Рамзи
Ингредиенты:
- 2 куриных яйца
- 15 г сливочного масла
- 1 столовая ложка крем-фреш или сметаны
- морская соль
- свежемолотый черный перец
- небольшое количество шнитт-лука или зеленого лука
Для подачи:
- большой кусок деревенского черного хлеба
- веточка помидоров черри
- 2 шляпки шампиньона
- оливковое масло
- морская соль
- свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Отрезать ломоть черного хлеба и отправить его в тостер. Взять сковороду, на оливковом масле положить обжариваться шляпки шампиньонов и веточку с томатами черри, приправить солью и перцем.
- Разбить яйца в металлический сотейник (желательно с толстым дном), туда же добавить сливочное масло и отправить на средний огонь (не нужно заранее в миске взбивать яйца).
- Главный секрет этого рецепта в том, что в процессе приготовления яйца нужно постоянно помешивать.
- Как только яйца начнут соединятся с маслом, убрать ковшик с огня и продолжить помешивать, через 30 секунд вернуть обратно на плиту.
- Такую процедуру повторить 3-4 раза. В один из последних разов добавить к яйцам сметану, размешать, поставить обратно на огонь, посолить и поперчить. Снять скрэмбл с плиты и добавить немного мелко нарезанного зеленого лука.
- На тарелку выложить кусок поджаренного хлеба, сбрызнуть его оливковым маслом, сверху положить скрэмбл. Украсить обжаренными шампиньонами и томатами.
Напомним, ранее Гордон Рамзи рассказал, где ни за что не станет есть. Он также заявил, что намерен оставить детей без наследства.
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