Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить яйца в микроволновой печи: четыре простых способа

Вы получите вкусный завтрак за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
В микроволновке можно приготовить вкусный завтрак
В микроволновке можно приготовить вкусный завтрак
Фото: Pixabay

Да, приготовить яйца на плите довольно просто, но микроволновка может выручить вас, когда у вас нет доступа к полноценной кухне, вы спешите или просто ленитесь готовить. 

Как сделать яичницу-болтунью в микроволновке

Скрэмбл в микроволновке
Скрэмбл в микроволновке
Фото: Pixabay

  • Разбейте два яйца в кружку. Добавьте немного молока, если хотите, чтобы яичница была пышнее. 
  • Посолите по вкусу и взбейте вилкой.
  • Готовьте в микроволновой печи на высокой мощности в течение 2 минут, вынимая через каждые 30 секунд и перемешивая.

Как приготовить яйца-пашот в микроволновке

Пашот в микроволновке
Пашот в микроволновке
Фото: Pixabay

  • Наполните миску или кружку водой наполовину, по желанию добавьте немного уксуса и разбейте яйцо. Убедитесь, что оно погружено в воду.
  • Слегка уколите середину желтка кончиком ножа.
  • Накройте полиэтиленовой пленкой и готовьте в микроволновке на высокой мощности в течение 1 минуты.

Читайте также
Простой сырный омлет: рецепт от Джейми Оливера

Как приготовить яичницу-глазунью в микроволновке

Глазунья в микроволновке
Глазунья в микроволновке
Фото: Pixabay

  • Тарелку, пригодную для микроволновой печи смажьте маслом.
  • Разбейте яйцо на тарелку и слегка проколите желток кончиком ножа, посолите.
  • Готовьте на высокой мощности в течение 45 секунд.

Как сварить яйцо в микроволновке

Вареное яйцо в микроволновке
Вареное яйцо в микроволновке
Фото: Pixabay

  • Налейте воду в миску, достаточно глубокую, чтобы можно было погрузить яйцо. Нагревайте на высокой мощности в течение 3 минут.
  • Проколите нижнюю часть яйца шпилькой, чтобы оно не взорвалось.
  • Поместите яйцо в миску с горячей водой, накройте тарелкой и поставьте в микроволновую печь. Готовьте при 50% мощности 4 минуты. Если вам нравится жидкий желток, можете вынимать и чистить яйцо.
  • Если вы хотите, чтобы оно было более приготовленным, оставьте яйцо в воде еще на 2 минуты, а затем очистите.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Смотрите видео, как приготовить омлет в пакете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

завтрак яичница микроволновка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу

Популярные статьи

Сегодня, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 09:14Шоу-бизнес

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": кто прошел в финал

Вчера, 09:13Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

Вчера, 08:00Стиль

Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляTravel

Крошечная кофейня украинца признана одной из лучших в Европе

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляFood

Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла