Как приготовить яйца в микроволновой печи: четыре простых способа

Вы получите вкусный завтрак за считанные минуты

В микроволновке можно приготовить вкусный завтрак Фото: Pixabay

Да, приготовить яйца на плите довольно просто, но микроволновка может выручить вас, когда у вас нет доступа к полноценной кухне, вы спешите или просто ленитесь готовить.

Как сделать яичницу-болтунью в микроволновке

Скрэмбл в микроволновке Фото: Pixabay

Разбейте два яйца в кружку. Добавьте немного молока, если хотите, чтобы яичница была пышнее.

Посолите по вкусу и взбейте вилкой.

Готовьте в микроволновой печи на высокой мощности в течение 2 минут, вынимая через каждые 30 секунд и перемешивая.

Как приготовить яйца-пашот в микроволновке

Пашот в микроволновке Фото: Pixabay

Наполните миску или кружку водой наполовину, по желанию добавьте немного уксуса и разбейте яйцо. Убедитесь, что оно погружено в воду.

Слегка уколите середину желтка кончиком ножа.

Накройте полиэтиленовой пленкой и готовьте в микроволновке на высокой мощности в течение 1 минуты.

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Как приготовить яичницу-глазунью в микроволновке

Глазунья в микроволновке Фото: Pixabay

Тарелку, пригодную для микроволновой печи смажьте маслом.

Разбейте яйцо на тарелку и слегка проколите желток кончиком ножа, посолите.

Готовьте на высокой мощности в течение 45 секунд.

Как сварить яйцо в микроволновке

Вареное яйцо в микроволновке Фото: Pixabay

Налейте воду в миску, достаточно глубокую, чтобы можно было погрузить яйцо. Нагревайте на высокой мощности в течение 3 минут.

Проколите нижнюю часть яйца шпилькой, чтобы оно не взорвалось.

Поместите яйцо в миску с горячей водой, накройте тарелкой и поставьте в микроволновую печь. Готовьте при 50% мощности 4 минуты. Если вам нравится жидкий желток, можете вынимать и чистить яйцо.

Если вы хотите, чтобы оно было более приготовленным, оставьте яйцо в воде еще на 2 минуты, а затем очистите.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Смотрите видео, как приготовить омлет в пакете:

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