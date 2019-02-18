Как приготовить яйца в микроволновой печи: четыре простых способа
Вы получите вкусный завтрак за считанные минуты
Да, приготовить яйца на плите довольно просто, но микроволновка может выручить вас, когда у вас нет доступа к полноценной кухне, вы спешите или просто ленитесь готовить.
Как сделать яичницу-болтунью в микроволновке
- Разбейте два яйца в кружку. Добавьте немного молока, если хотите, чтобы яичница была пышнее.
- Посолите по вкусу и взбейте вилкой.
- Готовьте в микроволновой печи на высокой мощности в течение 2 минут, вынимая через каждые 30 секунд и перемешивая.
Как приготовить яйца-пашот в микроволновке
- Наполните миску или кружку водой наполовину, по желанию добавьте немного уксуса и разбейте яйцо. Убедитесь, что оно погружено в воду.
- Слегка уколите середину желтка кончиком ножа.
- Накройте полиэтиленовой пленкой и готовьте в микроволновке на высокой мощности в течение 1 минуты.
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Как приготовить яичницу-глазунью в микроволновке
- Тарелку, пригодную для микроволновой печи смажьте маслом.
- Разбейте яйцо на тарелку и слегка проколите желток кончиком ножа, посолите.
- Готовьте на высокой мощности в течение 45 секунд.
Как сварить яйцо в микроволновке
- Налейте воду в миску, достаточно глубокую, чтобы можно было погрузить яйцо. Нагревайте на высокой мощности в течение 3 минут.
- Проколите нижнюю часть яйца шпилькой, чтобы оно не взорвалось.
- Поместите яйцо в миску с горячей водой, накройте тарелкой и поставьте в микроволновую печь. Готовьте при 50% мощности 4 минуты. Если вам нравится жидкий желток, можете вынимать и чистить яйцо.
- Если вы хотите, чтобы оно было более приготовленным, оставьте яйцо в воде еще на 2 минуты, а затем очистите.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
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Источник: Сегодня