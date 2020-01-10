Как приготовить заливной пирог с бананами
Рецепт сладкого пирога в духовке
Остались переспевшие бананы, и вы не знаете, что с ними делать? Тогда испеките сладкий заливной пирог – в нем вкус фруктов раскроется по-новому.
Смотрите видео, как выбрать сладкие и вкусные бананы:
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Заливной пирог с бананами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 254 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 3 яйца
- 3-4 банана
- 1 стакан сахара
- 75 г сливочного масла
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Взбиваем яйца с сахаром.
- Добавляем растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель и перемешиваем до однородности.
- Очищенные бананы очищаем и нарезаем небольшими кружочками.
- Добавляем бананы в тесто и аккуратно перемешиваем.
- Выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом.
- Выпекаем при 200 ºС около 30-40 минут.
Как подавать пирог
Готовый банановый пирог остудите и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Его можно дополнить ложкой взбитых сливок или шариком мороженого.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать постные сырники из тофу с бананами. "Сегодня" также делились рецептом ленивой овсянки в банке с бананами.
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Источник: Сегодня