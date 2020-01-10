Как приготовить заливной пирог с бананами

Рецепт сладкого пирога в духовке

Быстрый банановый пирог Фото: Depositphotos

Остались переспевшие бананы, и вы не знаете, что с ними делать? Тогда испеките сладкий заливной пирог – в нем вкус фруктов раскроется по-новому.

Смотрите видео, как выбрать сладкие и вкусные бананы:

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Заливной пирог с бананами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

254 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г муки

3 яйца

3-4 банана

1 стакан сахара

75 г сливочного масла

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Взбиваем яйца с сахаром. Добавляем растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель и перемешиваем до однородности. Очищенные бананы очищаем и нарезаем небольшими кружочками. Добавляем бананы в тесто и аккуратно перемешиваем. Выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекаем при 200 ºС около 30-40 минут.

Как подавать пирог

Готовый банановый пирог остудите и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Его можно дополнить ложкой взбитых сливок или шариком мороженого.

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