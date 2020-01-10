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Как приготовить заливной пирог с бананами

Рецепт сладкого пирога в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Быстрый банановый пирог
Быстрый банановый пирог
Фото: Depositphotos

Остались переспевшие бананы, и вы не знаете, что с ними делать? Тогда испеките сладкий заливной пирог – в нем вкус фруктов раскроется по-новому.

Смотрите видео, как выбрать сладкие и вкусные бананы:

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Заливной пирог с бананами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 254 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 3 яйца
  • 3-4 банана
  • 1 стакан сахара
  • 75 г сливочного масла
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца с сахаром.
  2. Добавляем растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель и перемешиваем до однородности.
  3. Очищенные бананы очищаем и нарезаем небольшими кружочками.
  4. Добавляем бананы в тесто и аккуратно перемешиваем.
  5. Выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом.
  6. Выпекаем при 200 ºС около 30-40 минут.

Как подавать пирог

Готовый банановый пирог остудите и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Его можно дополнить ложкой взбитых сливок или шариком мороженого.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать постные сырники из тофу с бананами. "Сегодня" также делились рецептом ленивой овсянки в банке с бананами.

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Источник: Сегодня
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