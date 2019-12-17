Как запечь индейку на Рождество: рецепт от Джейми Оливера
Сочная индейка в духовке – хорошая альтернатива запеченному гусю
Запеченная индейка – традиционное рождественское блюдо во многих странах мира. В рецепте от британского шефа Джейми Оливера она фаршируется овощами, мясом и сухофруктами.
Смотрите видео о рождественских традициях разных стран:
"Я считаю, что индейку можно готовить не только на Рождество – на самом деле, если все сделано правильно, она годится и для воскресного ужина", – говорит Джейми Оливер.
Запеченная индейка с начинкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 572 на порцию
Ингредиенты:
- Индейка весом 4–4,5 кг
- Щепотка шалфея
- 2 моркови
- 1 большой апельсин
- 50 г сливочного масла
- Щепотка мускатного ореха
- 12 стебельков розмарина
- 1 головка чеснока
- 4 средних красных луковицы
- 2 стебля сельдерея
- 12 полосок бекона
- Горсть панировочных сухарей
- Горсть кураги
- 300 г свиного фарша
- Цедра 1 лимона
- 1 яйцо
- Морская соль
- Молотый перец
- Оливковое масло
- 2 ст. ложки муки
- 1 л куриного или овощного бульона
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °С. В небольшой кастрюльке разогрейте оливковое масло, добавьте шалфей, шесть полосок бекона, два мелко нарезанных зубчика чеснока и одну нашинкованную луковицу.
- Обжаривайте до золотистого цвета. Снимите с огня и добавьте панировочные сухари и мелко порезанную курагу.
- Как следует охладите массу. Добавьте свиной фарш, лимонную цедру, яйцо, мускатный орех, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
- Заверните в оставшийся бекон один мелко порезанный зубчик чеснока и розмарин. Проткните бедра и ноги индейки ножом и равномерно вложите полученные рулетики из бекона.
- Нарежьте морковь и оставшиеся луковицы. Расположите индейку на блюде так, чтобы шея была обращена к вам.
- Оботрите птицу бумажным полотенцем. Аккуратно потяните за край кожи, обтягивающей грудку, и начните освобождать ее от мяса по направлению к себе.
- Соорудив "карман" между кожей и мясом, начините его получившимся фаршем, аккуратно подворачивая концы кожи, чтобы начинка не выпала наружу.
- Взвесьте начиненную индейку для расчета времени запекания (20 минут на 500 г). Натрите индейку оливковым маслом и посыпьте солью и перцем.
- Вокруг индейки выложите порезанный лук, морковь, оставшийся чеснок. Накройте фольгой и расположите в центре подогретой духовки.
- Снизьте температуру до 180 °С и запекайте в течение рассчитанного времени, или до тех пор, пока из бедер не начнет выделяться сок.
- На последние 45 минут приготовления фольгу можно снять, чтобы индейка приобрела характерную хрустящую корочку.
Как подавать запеченную индейку
Подавать индейку следует с картофельным пюре или овощами. К ней также подойдет пряный клюквенный соус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шашлычки из индейки в имбирном маринаде.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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