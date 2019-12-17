Как запечь индейку на Рождество: рецепт от Джейми Оливера

Сочная индейка в духовке – хорошая альтернатива запеченному гусю

Индейка в духовке на Рождество Фото: Depositphotos

Запеченная индейка – традиционное рождественское блюдо во многих странах мира. В рецепте от британского шефа Джейми Оливера она фаршируется овощами, мясом и сухофруктами.

Смотрите видео о рождественских традициях разных стран:

"Я считаю, что индейку можно готовить не только на Рождество – на самом деле, если все сделано правильно, она годится и для воскресного ужина", – говорит Джейми Оливер.

Запеченная индейка с начинкой

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

572 на порцию

Ингредиенты:

Индейка весом 4–4,5 кг

Щепотка шалфея

2 моркови

1 большой апельсин

50 г сливочного масла

Щепотка мускатного ореха

12 стебельков розмарина

1 головка чеснока

4 средних красных луковицы

2 стебля сельдерея

12 полосок бекона

Горсть панировочных сухарей

Горсть кураги

300 г свиного фарша

Цедра 1 лимона

1 яйцо

Морская соль

Молотый перец

Оливковое масло

2 ст. ложки муки

1 л куриного или овощного бульона

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °С. В небольшой кастрюльке разогрейте оливковое масло, добавьте шалфей, шесть полосок бекона, два мелко нарезанных зубчика чеснока и одну нашинкованную луковицу. Обжаривайте до золотистого цвета. Снимите с огня и добавьте панировочные сухари и мелко порезанную курагу. Как следует охладите массу. Добавьте свиной фарш, лимонную цедру, яйцо, мускатный орех, соль и перец. Все тщательно перемешайте. Заверните в оставшийся бекон один мелко порезанный зубчик чеснока и розмарин. Проткните бедра и ноги индейки ножом и равномерно вложите полученные рулетики из бекона. Нарежьте морковь и оставшиеся луковицы. Расположите индейку на блюде так, чтобы шея была обращена к вам. Оботрите птицу бумажным полотенцем. Аккуратно потяните за край кожи, обтягивающей грудку, и начните освобождать ее от мяса по направлению к себе. Соорудив "карман" между кожей и мясом, начините его получившимся фаршем, аккуратно подворачивая концы кожи, чтобы начинка не выпала наружу. Взвесьте начиненную индейку для расчета времени запекания (20 минут на 500 г). Натрите индейку оливковым маслом и посыпьте солью и перцем. Вокруг индейки выложите порезанный лук, морковь, оставшийся чеснок. Накройте фольгой и расположите в центре подогретой духовки. Снизьте температуру до 180 °С и запекайте в течение рассчитанного времени, или до тех пор, пока из бедер не начнет выделяться сок. На последние 45 минут приготовления фольгу можно снять, чтобы индейка приобрела характерную хрустящую корочку.

Как подавать запеченную индейку

Подавать индейку следует с картофельным пюре или овощами. К ней также подойдет пряный клюквенный соус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шашлычки из индейки в имбирном маринаде.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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