Как приготовить запеченную свинину с апельсинами

Сегодня, 16:48

Подавайте мясо вместе со свежими овощами или салатом

Запеченная свинина с апельсинами Фото: Challenge Dairy
Запеченная свинина с апельсинами Фото: Challenge Dairy

Несложное, но оригинальное и вкусное блюдо. Выбирайте для его приготовления свиную корейку или вырезку.

Свинина с апельсинами

Ингредиенты на 6 порций:

  • свинина – 1 кг
  • сливочное масло – 40 г
  • апельсиновый сок – 350 мл
  • цедра апельсина – 1 ч.л
  • чеснок – 1 зубчик
  • чили в порошке – щепотка
  • орегано (тимьян, розмарин) – щепотка
  • соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Духовку разогреваем до 180 градусов.

2. Свинину моем, обсушиваем бумажным полотенцем, натираем солью и перцем, выкладываем в жароупорную форму.

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3. В отдельной кастрюле растапливаем сливочное масло, вливаем апельсиновый сок, добавляем тертую цедру апельсина, порошок чили и орегано, мелко рубленный чеснок. Хорошо все перемешиваем и убираем с огня.

4. Вливаем в форму к мясу подготовленную смесь, запекаем в течении 1,5 часа, часто поливая мясо образовавшимся соком (примерно раз в 20 минут).

5. Нарезаем свинину и подаем вместе с соком от запекания в качестве соуса.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свиных стейков в томатном соусе с овощами. Мы также рассказывали, как запечь куриные грудки в беконе.

Смотрите видео, как приготовить плов с морепродуктами:
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Источник:

receptam.net

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