Как приготовить запеченную свинину с апельсинами
Подавайте мясо вместе со свежими овощами или салатом
Несложное, но оригинальное и вкусное блюдо. Выбирайте для его приготовления свиную корейку или вырезку.
Свинина с апельсинами
Ингредиенты на 6 порций:
- свинина – 1 кг
- сливочное масло – 40 г
- апельсиновый сок – 350 мл
- цедра апельсина – 1 ч.л
- чеснок – 1 зубчик
- чили в порошке – щепотка
- орегано (тимьян, розмарин) – щепотка
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
2. Свинину моем, обсушиваем бумажным полотенцем, натираем солью и перцем, выкладываем в жароупорную форму.
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3. В отдельной кастрюле растапливаем сливочное масло, вливаем апельсиновый сок, добавляем тертую цедру апельсина, порошок чили и орегано, мелко рубленный чеснок. Хорошо все перемешиваем и убираем с огня.
4. Вливаем в форму к мясу подготовленную смесь, запекаем в течении 1,5 часа, часто поливая мясо образовавшимся соком (примерно раз в 20 минут).
5. Нарезаем свинину и подаем вместе с соком от запекания в качестве соуса.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свиных стейков в томатном соусе с овощами. Мы также рассказывали, как запечь куриные грудки в беконе.
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