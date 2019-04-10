Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

Чтобы пасха получилась воздушной, творог нужно 1-2 раза протереть через сито

Запеченная творожная пасха Фото: Depositphotos

Творожная пасха может быть не только сырой или заварной, но и запеченной. Она готовится с большим содержанием яиц, сливочного масла, цукатов и сухофруктов.

Пасху из творога украшают кремом или глазурью, фруктами или ягодами, сухофруктами и цукатами; обсыпают кокосовой стружкой, колотыми орехами, сахарной пудрой или мелкими конфетками.

Запеченная творожная пасха с апельсиновой цедрой

Творожная пасха в духовке Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

800 г творога

6 яиц, разделенных на белки и желтки

1-1,5 стакана сметаны

1 стакан сахара

0.5 – 1 ч.л. молотой корицы

4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры

1 стакан изюма

0,5-0,75 стакана муки

0,25 ч.л. пекарского порошка

Рецепт приготовления:

Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см). Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут. Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться. Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь. По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.

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Творожная пасха запеченная от Даши Малаховой

Творожная пасха от Даши Малаховой Фото: dashamalahova.com

Ингредиенты:

1/2 кг творога

75 г сливочного масла

1/2 стакана картофельного крахмала

1/2 стакана сахара

1/2 стакана изюма

1/2 стакана грецких орехов

5 яиц (2 желтка + 3 яйца с белками)

оливковое масло

цедра 1/2 лимона

щепотка ванилина

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры

немного лимонного сока

1/2 стручка ванили

марципановые цветы

Рецепт приготовления:

Размягчите сливочное масло, вынув его заранее из холодильника. Промойте тщательно изюм. Измельчите в блендере грецкие орехи. Перекрутите на мясорубке творог, добавьте в творожную массу размягченное сливочное масло и тщательно все перемешайте. Взбейте яйца с сахаром. Введите во взбитые яйца крахмал, ванилин и цедру, не переставая перемешивать. Добавьте в творожную массу взбитые с сахаром и крахмалом яйца и снова тщательно перемешайте. Добавьте в массу изюм, грецкие орехи и аккуратно перемешайте. Наполните примерно до половины объема форму, предварительно смазанную оливковым маслом. Выпекайте пасху 40 минут (в зависимости от размера форм) при температуре 180 С. Для глазури смешайте венчиком сахарную пудру, лимонный сок и семена ванили. Покройте творожные пасхи и украсьте марципановыми цветами.

Творожная пасха в духовке с изюмом и шоколадной глазурью

Творожная пасха с шоколадом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г домашнего творога

50 г изюма и цукатов

30 г кукурузного крахмала

3-4 яйца

120 г сахара

сливочное масло

панировочные сухари

Для украшения:

100 г молочного или белого шоколада

лепестки миндаля

Рецепт приготовления:

Творог протрите через металлическое сито. Должна получится воздушная, рассыпчатая масса. Изюм промойте, смешайте с крахмалом и добавьте в творог. Цукаты мелко порежьте и также добавьте к творогу. Желтки отделите от белков и разотрите их с половиной сахара. Однородную желтковую массу добавьте к творогу, перемешайте. Белки взбейте до устойчивых пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар. Постепенно подмешайте белки к творогу. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите творог в форму, встряхните ее и выпекайте примерно 1 час при 180 С. Проверьте готовность пасхи тонкой лучиной – она должна оставаться сухой. Накройте пасху полотенцем, остудите, после чего извлеките пасху из формы. Растопите шоколад: на водяной бане или в микроволновке. Вылейте горячий шоколад на поверхность пасхи и украсьте лепестками миндаля.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить диетическую творожную пасху с желатином. Мы также писали, как приготовить кулич "Краффин".

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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