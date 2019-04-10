Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов
Чтобы пасха получилась воздушной, творог нужно 1-2 раза протереть через сито
Творожная пасха может быть не только сырой или заварной, но и запеченной. Она готовится с большим содержанием яиц, сливочного масла, цукатов и сухофруктов.
Пасху из творога украшают кремом или глазурью, фруктами или ягодами, сухофруктами и цукатами; обсыпают кокосовой стружкой, колотыми орехами, сахарной пудрой или мелкими конфетками.
Запеченная творожная пасха с апельсиновой цедрой
Ингредиенты:
- 800 г творога
- 6 яиц, разделенных на белки и желтки
- 1-1,5 стакана сметаны
- 1 стакан сахара
- 0.5 – 1 ч.л. молотой корицы
- 4 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры
- 1 стакан изюма
- 0,5-0,75 стакана муки
- 0,25 ч.л. пекарского порошка
Рецепт приготовления:
- Миксером на средней скорости смешать все ингредиенты в густое тесто, выложить в разъемную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями (диаметр 20-23 см).
- Поместить форму с творожной массой на холод на 25 минут.
- Верх смазать взбитыми белками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. За это время пасха должна подрумяниться.
- Готовую творожную пасху остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
- По желанию украсить вареньем, цукатами, сухофруктами или орехами.
Творожная пасха запеченная от Даши Малаховой
Ингредиенты:
- 1/2 кг творога
- 75 г сливочного масла
- 1/2 стакана картофельного крахмала
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 стакана грецких орехов
- 5 яиц (2 желтка + 3 яйца с белками)
- оливковое масло
- цедра 1/2 лимона
- щепотка ванилина
Для глазури:
- 1 стакан сахарной пудры
- немного лимонного сока
- 1/2 стручка ванили
- марципановые цветы
Рецепт приготовления:
- Размягчите сливочное масло, вынув его заранее из холодильника.
- Промойте тщательно изюм.
- Измельчите в блендере грецкие орехи.
- Перекрутите на мясорубке творог, добавьте в творожную массу размягченное сливочное масло и тщательно все перемешайте.
- Взбейте яйца с сахаром. Введите во взбитые яйца крахмал, ванилин и цедру, не переставая перемешивать.
- Добавьте в творожную массу взбитые с сахаром и крахмалом яйца и снова тщательно перемешайте.
- Добавьте в массу изюм, грецкие орехи и аккуратно перемешайте.
- Наполните примерно до половины объема форму, предварительно смазанную оливковым маслом. Выпекайте пасху 40 минут (в зависимости от размера форм) при температуре 180 С.
- Для глазури смешайте венчиком сахарную пудру, лимонный сок и семена ванили. Покройте творожные пасхи и украсьте марципановыми цветами.
Творожная пасха в духовке с изюмом и шоколадной глазурью
Ингредиенты:
- 500 г домашнего творога
- 50 г изюма и цукатов
- 30 г кукурузного крахмала
- 3-4 яйца
- 120 г сахара
- сливочное масло
- панировочные сухари
Для украшения:
- 100 г молочного или белого шоколада
- лепестки миндаля
Рецепт приготовления:
- Творог протрите через металлическое сито. Должна получится воздушная, рассыпчатая масса.
- Изюм промойте, смешайте с крахмалом и добавьте в творог. Цукаты мелко порежьте и также добавьте к творогу.
- Желтки отделите от белков и разотрите их с половиной сахара. Однородную желтковую массу добавьте к творогу, перемешайте.
- Белки взбейте до устойчивых пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар. Постепенно подмешайте белки к творогу.
- Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите творог в форму, встряхните ее и выпекайте примерно 1 час при 180 С.
- Проверьте готовность пасхи тонкой лучиной – она должна оставаться сухой. Накройте пасху полотенцем, остудите, после чего извлеките пасху из формы.
- Растопите шоколад: на водяной бане или в микроволновке. Вылейте горячий шоколад на поверхность пасхи и украсьте лепестками миндаля.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить диетическую творожную пасху с желатином. Мы также писали, как приготовить кулич "Краффин".
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram