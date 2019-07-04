Как приготовить запеченные баклажаны с мясом в духовке: пошаговый рецепт
Рецепт запеченных баклажанов с фаршем под томатным соусом
Баклажаны с фаршем в духовке – рецепт, который как нельзя лучше подходит для летнего меню. Это блюдо похоже на традиционную греческую мусаку, но готовится гораздо проще.
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Баклажаны нужно будет нарезать кружочками, выложить вперемежку с мясным фаршем в форму для запекания и залить заранее приготовленным томатным соусом. После чего отправить готовиться в духовку.
Запеченные баклажаны с мясом в духовке
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 400 г смешанного мясного фарша
- 1 луковица
- 2 помидора среднего размера
- 1 ст. томатного сока
- 1 болгарский перец
- 2–3 зубчика чеснока
- 1 щепотка сушеной мяты
- 1 щепотка сушеного орегано
- Несколько веточек петрушки
- 50 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать очищенный лук мелкими кубиками. Половину добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
- Приготовить соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, приправить мятой и орегано и перемешать.
- На каждый кружочек баклажана выложить немного фарша и аккуратно поставить его в форму с высокими бортиками. Выкладывать нужно по кругу.
- Залить соусом и запекать при 180 С в течение 45 минут. Подавать с веточками петрушки.
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Источник: Сегодня