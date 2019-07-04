Как приготовить запеченные баклажаны с мясом в духовке: пошаговый рецепт

Рецепт запеченных баклажанов с фаршем под томатным соусом

Запеченные баклажаны с мясом в духовке Фото: Depositphotos

Баклажаны с фаршем в духовке – рецепт, который как нельзя лучше подходит для летнего меню. Это блюдо похоже на традиционную греческую мусаку, но готовится гораздо проще.

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Баклажаны нужно будет нарезать кружочками, выложить вперемежку с мясным фаршем в форму для запекания и залить заранее приготовленным томатным соусом. После чего отправить готовиться в духовку.

Запеченные баклажаны с мясом в духовке

Ингредиенты:

3 баклажана

400 г смешанного мясного фарша

1 луковица

2 помидора среднего размера

1 ст. томатного сока

1 болгарский перец

2–3 зубчика чеснока

1 щепотка сушеной мяты

1 щепотка сушеного орегано

Несколько веточек петрушки

50 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать очищенный лук мелкими кубиками. Половину добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить. Приготовить соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, приправить мятой и орегано и перемешать. На каждый кружочек баклажана выложить немного фарша и аккуратно поставить его в форму с высокими бортиками. Выкладывать нужно по кругу. Залить соусом и запекать при 180 С в течение 45 минут. Подавать с веточками петрушки.

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