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Как приготовить запеченные баклажаны с мясом в духовке: пошаговый рецепт

Рецепт запеченных баклажанов с фаршем под томатным соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Запеченные баклажаны с мясом в духовке
Запеченные баклажаны с мясом в духовке
Фото: Depositphotos

Баклажаны с фаршем в духовке – рецепт, который как нельзя лучше подходит для летнего меню. Это блюдо похоже на традиционную греческую мусаку, но готовится гораздо проще.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:

Баклажаны нужно будет нарезать кружочками, выложить вперемежку с мясным фаршем в форму для запекания и залить заранее приготовленным томатным соусом. После чего отправить готовиться в духовку.

Запеченные баклажаны с мясом в духовке

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 400 г смешанного мясного фарша 
  • 1 луковица
  • 2 помидора среднего размера
  • 1 ст. томатного сока
  • 1 болгарский перец
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 1 щепотка сушеной мяты
  • 1 щепотка сушеного орегано
  • Несколько веточек петрушки
  • 50 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Нарезать очищенный лук мелкими кубиками. Половину добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
  3. Приготовить соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, приправить мятой и орегано и перемешать.
  4. На каждый кружочек баклажана выложить немного фарша и аккуратно поставить его в форму с высокими бортиками. Выкладывать нужно по кругу.
  5. Залить соусом и запекать при 180 С в течение 45 минут. Подавать с веточками петрушки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированный перец. "Сегодня" также делились рецептом бургеров из баранины для пикника.

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Источник: Сегодня
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