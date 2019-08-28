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Как приготовить заварные пирожные с белковым кремом

Рецепт вкусных пирожных из заварного теста с кремом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Пирожные из заварного теста
Пирожные из заварного теста
Фото: freepik.com

Приготовление заварных пирожных – длительный, но несложный процесс. Вам нужно будет замесить заварное тесто, выложить его противень, испечь до золотистого цвета и остудить.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

Крем для пирожных может быть любым: масляным, заварным, белковым. По желанию в него можно добавить какао-порошок, сгущенку, фрукты или ягоды.

Заварные пирожные с белковым кремом

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 240 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 2 белка
  • 200 мл воды
  • 100 мл молока
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. В небольшую кастрюлю налить 100 мл воды, 100 мл молока и добавить 100 г сливочного масла. Поставить на огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения, затем убавить огонь, добавить по щепотке соли и сахара, перемешать до растворения.
  2. Продолжая перемешивать, всыпать 250 г муки. Интенсивно мешать примерно 2-3 минуты, чтобы тесто образовало шарик, отстающий от стенок посуды.
  3. После этого тесто нужно переложить в другую посуду, чтобы оно остыло. Затем по одному вбить яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
  4. Противень застелить пергаментом для выпечки. При помощи кондитерского мешка выложить тесто на противень.
  5. Отправить в разогретую до 220 градусов духовку, выпекать примерно 20 минут до золотистого цвета. Духовку нельзя открывать до тех пор, пока пирожные не приготовятся, иначе они опадут.
  6. После этого следует убавить температуру в духовке примерно до 160 градусов, выпекать еще 5 минут и выключить духовку. Не открывать до полного остывания.
  7. Сделать белковый крем. Для этого в небольшой кастрюле смешать 100 мл воды и 240 г сахара, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Держать на плите, пока сироп не начнет густеть.
  8. Взбить яичные белки. Затем медленно, тонкой струйкой влить сироп, все время взбивая. Крем сразу увеличится в объеме в несколько раз. Его нужно взбивать, пока он не остынет. 
  9. Приготовленный белковый крем выложить в кондитерский шприц и начинить пирожные.
  10. Хранить заварные пирожные с кремом в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также писали, как приготовить бисквитный торт с фруктами.

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Источник: Сегодня
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