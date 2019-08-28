Как приготовить заварные пирожные с белковым кремом
Рецепт вкусных пирожных из заварного теста с кремом
Приготовление заварных пирожных – длительный, но несложный процесс. Вам нужно будет замесить заварное тесто, выложить его противень, испечь до золотистого цвета и остудить.
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Крем для пирожных может быть любым: масляным, заварным, белковым. По желанию в него можно добавить какао-порошок, сгущенку, фрукты или ягоды.
Заварные пирожные с белковым кремом
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 240 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 4 яйца
- 2 белка
- 200 мл воды
- 100 мл молока
- Соль
Способ приготовления:
- В небольшую кастрюлю налить 100 мл воды, 100 мл молока и добавить 100 г сливочного масла. Поставить на огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения, затем убавить огонь, добавить по щепотке соли и сахара, перемешать до растворения.
- Продолжая перемешивать, всыпать 250 г муки. Интенсивно мешать примерно 2-3 минуты, чтобы тесто образовало шарик, отстающий от стенок посуды.
- После этого тесто нужно переложить в другую посуду, чтобы оно остыло. Затем по одному вбить яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
- Противень застелить пергаментом для выпечки. При помощи кондитерского мешка выложить тесто на противень.
- Отправить в разогретую до 220 градусов духовку, выпекать примерно 20 минут до золотистого цвета. Духовку нельзя открывать до тех пор, пока пирожные не приготовятся, иначе они опадут.
- После этого следует убавить температуру в духовке примерно до 160 градусов, выпекать еще 5 минут и выключить духовку. Не открывать до полного остывания.
- Сделать белковый крем. Для этого в небольшой кастрюле смешать 100 мл воды и 240 г сахара, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Держать на плите, пока сироп не начнет густеть.
- Взбить яичные белки. Затем медленно, тонкой струйкой влить сироп, все время взбивая. Крем сразу увеличится в объеме в несколько раз. Его нужно взбивать, пока он не остынет.
- Приготовленный белковый крем выложить в кондитерский шприц и начинить пирожные.
- Хранить заварные пирожные с кремом в холодильнике.
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Источник: Сегодня