Как приготовить заварные пирожные с белковым кремом

Рецепт вкусных пирожных из заварного теста с кремом

Пирожные из заварного теста Фото: freepik.com

Приготовление заварных пирожных – длительный, но несложный процесс. Вам нужно будет замесить заварное тесто, выложить его противень, испечь до золотистого цвета и остудить.

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Крем для пирожных может быть любым: масляным, заварным, белковым. По желанию в него можно добавить какао-порошок, сгущенку, фрукты или ягоды.

Заварные пирожные с белковым кремом

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

250 г муки

240 г сахара

100 г сливочного масла

4 яйца

2 белка

200 мл воды

100 мл молока

Соль

Способ приготовления:

В небольшую кастрюлю налить 100 мл воды, 100 мл молока и добавить 100 г сливочного масла. Поставить на огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения, затем убавить огонь, добавить по щепотке соли и сахара, перемешать до растворения. Продолжая перемешивать, всыпать 250 г муки. Интенсивно мешать примерно 2-3 минуты, чтобы тесто образовало шарик, отстающий от стенок посуды. После этого тесто нужно переложить в другую посуду, чтобы оно остыло. Затем по одному вбить яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Противень застелить пергаментом для выпечки. При помощи кондитерского мешка выложить тесто на противень. Отправить в разогретую до 220 градусов духовку, выпекать примерно 20 минут до золотистого цвета. Духовку нельзя открывать до тех пор, пока пирожные не приготовятся, иначе они опадут. После этого следует убавить температуру в духовке примерно до 160 градусов, выпекать еще 5 минут и выключить духовку. Не открывать до полного остывания. Сделать белковый крем. Для этого в небольшой кастрюле смешать 100 мл воды и 240 г сахара, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Держать на плите, пока сироп не начнет густеть. Взбить яичные белки. Затем медленно, тонкой струйкой влить сироп, все время взбивая. Крем сразу увеличится в объеме в несколько раз. Его нужно взбивать, пока он не остынет. Приготовленный белковый крем выложить в кондитерский шприц и начинить пирожные. Хранить заварные пирожные с кремом в холодильнике.

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