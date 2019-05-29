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Как приготовить зеленый борщ: ТОП-5 рецептов

Рецепты зеленого борща со щавелем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Классический зеленый борщ со щавелем
Классический зеленый борщ со щавелем
Фото: Depositphotos

Рецепт зеленого борща есть практически в каждой семье. Его обычно готовят весной и ранним летом, когда появляется щавель. Для дополнительной пользы в зеленый борщ можно добавить и дикоросы, например, крапиву или черемшу. 

Смотрите видео, как выращивать зелень в домашних условиях:

Важно использовать для зеленого борща молодые листики щавеля, так как под действием солнечных лучей в зелени накапливается слишком много щавелевой кислоты.

Зеленый борщ с крапивой и щавелем

Зеленый борщ с крапивой и щавелем
Зеленый борщ с крапивой и щавелем
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г мяса
  • 3 картофелины
  • 100 г риса
  • 3 яйца
  • По 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы
  • 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных
  • Соль, молотый перец
  • 2 л воды
  • Сметана

Рецепт приготовления:

  1. Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
  2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
  3. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
  4. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
  5. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

Рецепт зеленого борща классического

Зеленый борщ из щавеля
Зеленый борщ из щавеля
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 литра воды или бульона 
  • 1 луковица 
  • 2 морковки
  • 5 картофелин
  • Корень и зелень петрушки
  • По 300 г щавеля, шпината и зеленого лука
  • 1 столовая ложка риса
  • Соль и специи по вкусу

Рецепт приготовления: 

  1. В бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель. 
  2. Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук. 
  3. За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу. 
  4. При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью. 

Зеленый борщ: рецепт с вареным яйцом

Зеленый борщ со щавелем и яйцом
Зеленый борщ со щавелем и яйцом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 л говяжьего бульона и мясо из него
  • 300 г свежего щавеля
  • 2 моркови среднего размера
  • 1 большая луковица
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 крупные картофелины
  • Соль, перец по вкусу
  • Свежая зелень
  • Вареные яйца – 1 шт. на каждую порцию супа

Рецепт приготовления:

  1. Вареное мясо нарезать небольшими кусочками.
  2. Щавель хорошо помыть и крупно нарубить.
  3. Морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
  4. Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около 5 минут), добавить щавель и готовить все вместе еще 3 минуты.
  5. Влить горячий бульон и довести до кипения.
  6. Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи.
  7. За пять минут до готовности добавить мясо.
  8. Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.

Как варить зеленый борщ с черемшой и щавелем

Зеленый борщ с черемшой
Зеленый борщ с черемшой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Мясо на косточке – 300 г
  • Луковица – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Картофель – 2 шт.
  • Черемша – 1 пучок
  • Щавель – 1 пучок
  • Петрушка (зелень) – 1 пучок
  • Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Мясо на косточке промыть, луковицу очистить.
  2. Сложить в кастрюлю и залить холодной водой.
  3. Варить 1-1,5 часа, снимая пену, луковицу после 15 минут варки убрать.
  4. Картофель очистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон. Варить 3-5 минут.
  5. Достать мясо и разделить.
  6. В сковороде на растительном масле обжарить мелко нашинкованный лук и тертую на терке морковь.
  7. Все зелень промыть и обсушить, мелко нашинковать.
  8. В бульон добавить пережаренную морковь и лук.
  9. Добавить мясо и варить 2-3 минуты.
  10. Добавить кубиками нарезанный помидор, варить 2 минуты.
  11. Добавить зелень, перемешать и посолить. Накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут.
  12. Разлить по тарелкам и выложить ломтики отварных яиц. Подавать к столу со сметаной.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем с курицей

Зеленый борщ с курицей
Зеленый борщ с курицей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400-500 г куриных бедер
  • 2 л воды
  • 3 картофелины
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 200-250 г щавеля
  • 1 лавровый лист
  • 3-5 черного перца горошком
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. муки
  • 1 пучок зелени лука, петрушки и шпината (по вкусу и желанию)
  • Вареные яйца – по количеству порций
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Поставьте вариться бульон, положив в холодную воду курицу, лавровый лист, перец горошком, можно добавить коренья по вкусу (например, сельдерей или петрушку).
  2. Когда бульон будет готов, достаньте мясо, снимите его с костей, а бульон процедите.
  3. Верните все в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и сварите до готовности, не давая сильно кипеть бульону, чтобы он не помутнел.
  4. Тем временем сделайте обжарьте лук и морковь на растительном масле. Когда овощи на сковороде станут мягкими, добавьте муку, хорошо перемешав, чтобы не было комочков. Сметану разведите в половине стакана воды, влейте ее в зажарку и хорошо перемешайте. Выложите ее в кастрюлю с картофелем, готовьте при слабом кипении.
  5. Измельчите промытую и обсушенную зелень и добавьте ее в кастрюлю. Как только щавель поменяет цвет, снимите кастрюлю с огня. При подаче положите в каждую тарелку по нарезанному вареному яйцу и ложке сметаны.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами супов из щавеля. "Сегодня" также писали, как приготовить суп из зеленого горошка с мятой.

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Источник: Сегодня
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