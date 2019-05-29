Как приготовить зеленый борщ: ТОП-5 рецептов

Рецепты зеленого борща со щавелем

Классический зеленый борщ со щавелем Фото: Depositphotos

Рецепт зеленого борща есть практически в каждой семье. Его обычно готовят весной и ранним летом, когда появляется щавель. Для дополнительной пользы в зеленый борщ можно добавить и дикоросы, например, крапиву или черемшу.

Смотрите видео, как выращивать зелень в домашних условиях:

Важно использовать для зеленого борща молодые листики щавеля, так как под действием солнечных лучей в зелени накапливается слишком много щавелевой кислоты.

Зеленый борщ с крапивой и щавелем

Зеленый борщ с крапивой и щавелем Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400 г мяса

3 картофелины

100 г риса

3 яйца

По 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы

4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных

Соль, молотый перец

2 л воды

Сметана

Рецепт приготовления:

Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

Рецепт зеленого борща классического

Зеленый борщ из щавеля Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 литра воды или бульона

1 луковица

2 морковки

5 картофелин

Корень и зелень петрушки

По 300 г щавеля, шпината и зеленого лука

1 столовая ложка риса

Соль и специи по вкусу

Рецепт приготовления:

В бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель. Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук. За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу. При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.

Зеленый борщ: рецепт с вареным яйцом

Зеленый борщ со щавелем и яйцом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 л говяжьего бульона и мясо из него

300 г свежего щавеля

2 моркови среднего размера

1 большая луковица

2 ст.л. растительного масла

2 крупные картофелины

Соль, перец по вкусу

Свежая зелень

Вареные яйца – 1 шт. на каждую порцию супа

Рецепт приготовления:

Вареное мясо нарезать небольшими кусочками. Щавель хорошо помыть и крупно нарубить. Морковь и лук нарезать небольшими кубиками. Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около 5 минут), добавить щавель и готовить все вместе еще 3 минуты. Влить горячий бульон и довести до кипения. Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи. За пять минут до готовности добавить мясо. Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.

Как варить зеленый борщ с черемшой и щавелем

Зеленый борщ с черемшой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мясо на косточке – 300 г

Луковица – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Картофель – 2 шт.

Черемша – 1 пучок

Щавель – 1 пучок

Петрушка (зелень) – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо на косточке промыть, луковицу очистить. Сложить в кастрюлю и залить холодной водой. Варить 1-1,5 часа, снимая пену, луковицу после 15 минут варки убрать. Картофель очистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон. Варить 3-5 минут. Достать мясо и разделить. В сковороде на растительном масле обжарить мелко нашинкованный лук и тертую на терке морковь. Все зелень промыть и обсушить, мелко нашинковать. В бульон добавить пережаренную морковь и лук. Добавить мясо и варить 2-3 минуты. Добавить кубиками нарезанный помидор, варить 2 минуты. Добавить зелень, перемешать и посолить. Накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут. Разлить по тарелкам и выложить ломтики отварных яиц. Подавать к столу со сметаной.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем с курицей

Зеленый борщ с курицей Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400-500 г куриных бедер

2 л воды

3 картофелины

2 луковицы

1 морковь

200-250 г щавеля

1 лавровый лист

3-5 черного перца горошком

2 ст.л. сметаны

2 ст.л. муки

1 пучок зелени лука, петрушки и шпината (по вкусу и желанию)

Вареные яйца – по количеству порций

Растительное масло – для жарки

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Поставьте вариться бульон, положив в холодную воду курицу, лавровый лист, перец горошком, можно добавить коренья по вкусу (например, сельдерей или петрушку). Когда бульон будет готов, достаньте мясо, снимите его с костей, а бульон процедите. Верните все в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и сварите до готовности, не давая сильно кипеть бульону, чтобы он не помутнел. Тем временем сделайте обжарьте лук и морковь на растительном масле. Когда овощи на сковороде станут мягкими, добавьте муку, хорошо перемешав, чтобы не было комочков. Сметану разведите в половине стакана воды, влейте ее в зажарку и хорошо перемешайте. Выложите ее в кастрюлю с картофелем, готовьте при слабом кипении. Измельчите промытую и обсушенную зелень и добавьте ее в кастрюлю. Как только щавель поменяет цвет, снимите кастрюлю с огня. При подаче положите в каждую тарелку по нарезанному вареному яйцу и ложке сметаны.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами супов из щавеля. "Сегодня" также писали, как приготовить суп из зеленого горошка с мятой.

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