Как приготовить зеленый борщ: ТОП-5 рецептов
Рецепты зеленого борща со щавелем
Рецепт зеленого борща есть практически в каждой семье. Его обычно готовят весной и ранним летом, когда появляется щавель. Для дополнительной пользы в зеленый борщ можно добавить и дикоросы, например, крапиву или черемшу.
Смотрите видео, как выращивать зелень в домашних условиях:
Важно использовать для зеленого борща молодые листики щавеля, так как под действием солнечных лучей в зелени накапливается слишком много щавелевой кислоты.
Зеленый борщ с крапивой и щавелем
Ингредиенты:
- 400 г мяса
- 3 картофелины
- 100 г риса
- 3 яйца
- По 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы
- 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных
- Соль, молотый перец
- 2 л воды
- Сметана
Рецепт приготовления:
- Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
- Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
- За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
- Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
- Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.
Рецепт зеленого борща классического
Ингредиенты:
- 2 литра воды или бульона
- 1 луковица
- 2 морковки
- 5 картофелин
- Корень и зелень петрушки
- По 300 г щавеля, шпината и зеленого лука
- 1 столовая ложка риса
- Соль и специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- В бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель.
- Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук.
- За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу.
- При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.
Зеленый борщ: рецепт с вареным яйцом
Ингредиенты:
- 2 л говяжьего бульона и мясо из него
- 300 г свежего щавеля
- 2 моркови среднего размера
- 1 большая луковица
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 крупные картофелины
- Соль, перец по вкусу
- Свежая зелень
- Вареные яйца – 1 шт. на каждую порцию супа
Рецепт приготовления:
- Вареное мясо нарезать небольшими кусочками.
- Щавель хорошо помыть и крупно нарубить.
- Морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
- Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около 5 минут), добавить щавель и готовить все вместе еще 3 минуты.
- Влить горячий бульон и довести до кипения.
- Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи.
- За пять минут до готовности добавить мясо.
- Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.
Как варить зеленый борщ с черемшой и щавелем
Ингредиенты:
- Мясо на косточке – 300 г
- Луковица – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Картофель – 2 шт.
- Черемша – 1 пучок
- Щавель – 1 пучок
- Петрушка (зелень) – 1 пучок
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо на косточке промыть, луковицу очистить.
- Сложить в кастрюлю и залить холодной водой.
- Варить 1-1,5 часа, снимая пену, луковицу после 15 минут варки убрать.
- Картофель очистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон. Варить 3-5 минут.
- Достать мясо и разделить.
- В сковороде на растительном масле обжарить мелко нашинкованный лук и тертую на терке морковь.
- Все зелень промыть и обсушить, мелко нашинковать.
- В бульон добавить пережаренную морковь и лук.
- Добавить мясо и варить 2-3 минуты.
- Добавить кубиками нарезанный помидор, варить 2 минуты.
- Добавить зелень, перемешать и посолить. Накрыть крышкой и дать постоять 10-15 минут.
- Разлить по тарелкам и выложить ломтики отварных яиц. Подавать к столу со сметаной.
Как приготовить зеленый борщ со щавелем с курицей
Ингредиенты:
- 400-500 г куриных бедер
- 2 л воды
- 3 картофелины
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 200-250 г щавеля
- 1 лавровый лист
- 3-5 черного перца горошком
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. муки
- 1 пучок зелени лука, петрушки и шпината (по вкусу и желанию)
- Вареные яйца – по количеству порций
- Растительное масло – для жарки
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Поставьте вариться бульон, положив в холодную воду курицу, лавровый лист, перец горошком, можно добавить коренья по вкусу (например, сельдерей или петрушку).
- Когда бульон будет готов, достаньте мясо, снимите его с костей, а бульон процедите.
- Верните все в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и сварите до готовности, не давая сильно кипеть бульону, чтобы он не помутнел.
- Тем временем сделайте обжарьте лук и морковь на растительном масле. Когда овощи на сковороде станут мягкими, добавьте муку, хорошо перемешав, чтобы не было комочков. Сметану разведите в половине стакана воды, влейте ее в зажарку и хорошо перемешайте. Выложите ее в кастрюлю с картофелем, готовьте при слабом кипении.
- Измельчите промытую и обсушенную зелень и добавьте ее в кастрюлю. Как только щавель поменяет цвет, снимите кастрюлю с огня. При подаче положите в каждую тарелку по нарезанному вареному яйцу и ложке сметаны.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами супов из щавеля. "Сегодня" также писали, как приготовить суп из зеленого горошка с мятой.
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