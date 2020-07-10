Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить жареную соевую спаржу с грибами

Сегодня, 10:55

Простой рецепт сушеной спаржи с грибами и луком на сковороде

Сушеная спаржа не имеет никакого отношения к той привычной спарже, которую мы знаем, – зеленому плотному стеблю, из которого готовят блюда весной. Это пенка, которая была снята с соевого молока. Китайское название такого продукта – фучжу.

Перед приготовлением сушеную спаржу нужно обязательно замочить в холодной воде на несколько часов. По истечении указанного времени нужно откинуть ее на дуршлаг, чтобы стекла оставшаяся жидкость, после чего нарезать полосками 5-6 см в длину.

Соевая спаржа с грибами

Сушеная спаржа с грибами
Сушеная спаржа с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 113 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г вешенок и шампиньонов
  • 1 стакан замоченной на ночь фучжу без специй
  • 1/2 ч. л. куркумы
  • 1/2 ч. л. молотого красного перца чили
  • 1/2 ч. л. карри
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. кунжута
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • Соевый соус
  • Соль

Читайте также:
Баклажаны как грибы: рецепт тушеных овощей в сметане

Способ приготовления:

  1. Промываем грибы под проточной водой. Промакиваем полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
  2. Нарезаем шампиньоны на половинки, вешенки рвем руками на длинные полоски. Обжариваем грибы в масле до готовности, примерно 7-10 минут.
  3. К жареным грибам добавляем соевую спаржу, с которой предварительно сливаем воду. Приправляем специями, солью.
  4. Тушим на сковороде без крышки в течение 5 минут, чтобы фучжу впитала соль и специи.
  5. Как только влага выпарится, кладем на сковороду мелко нарезанный чеснок и кунжут.

Как подавать блюдо

Когда кунжут подрумянится, можно снимать блюдо с плиты и подавать на стол, полив соевым соусом.

Смотрите видео, как приготовить грибной суп:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как вкусно запечь свинину в духовке Как сделать домашний медовый квас Как сварить вкусный суп с телятиной, щавелем и ревенем Летний салат из помидоров с красным луком и базиликом
грибы рецепт спаржа
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото
Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже

Популярные статьи

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Лии Ахеджаковой – 82! ТОП-10 интересных фактов о звезде фильмов "Служебный роман" и "Небеса обетованные"

Вчера, 14:36Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" о новом избраннике: "Он старше меня на 20 лет"

Вчера, 13:43Events

Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции

Вчера, 09:29Шоу-бизнес

С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

Вчера, 09:01Fun

Обезьяна чуть не раздела туристку на Бали: забавное видео

8 июляШоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

8 июляFun

Появилось фото аномальной летучей мыши размером с человека

8 июляEvents

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

8 июляТехно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

8 июляШоу-бизнес

Дочь Оли Поляковой показала осиную талию

8 июляFun

Похудевшая женщина рассказала, как без диет и спортзалов сбросила 21 килограмм

8 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы будут в ударе, а у Раков – период соблазнов

7 июляСтиль

В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

7 июляШоу-бизнес

Экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной: эксклюзивные фото

7 июляШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга выходит замуж: фото 23-летней Дестри и ее жениха

7 июляШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

Новости партнеров

Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Каким был Ф. Меркьюри до всемирной популярности — уникальные фото
Каким был Ф. Меркьюри до всемирной популярности — уникальные фото
"Доска деревянная": поклонники раскритиковали Настю Каменских
"Доска деревянная": поклонники раскритиковали Настю Каменских
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Звезды, которые закрутили роман с двойниками своих бывших
Звезды, которые закрутили роман с двойниками своих бывших
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять