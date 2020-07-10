Как приготовить жареную соевую спаржу с грибами
Простой рецепт сушеной спаржи с грибами и луком на сковороде
Сушеная спаржа не имеет никакого отношения к той привычной спарже, которую мы знаем, – зеленому плотному стеблю, из которого готовят блюда весной. Это пенка, которая была снята с соевого молока. Китайское название такого продукта – фучжу.
Перед приготовлением сушеную спаржу нужно обязательно замочить в холодной воде на несколько часов. По истечении указанного времени нужно откинуть ее на дуршлаг, чтобы стекла оставшаяся жидкость, после чего нарезать полосками 5-6 см в длину.
Соевая спаржа с грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 113 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г вешенок и шампиньонов
- 1 стакан замоченной на ночь фучжу без специй
- 1/2 ч. л. куркумы
- 1/2 ч. л. молотого красного перца чили
- 1/2 ч. л. карри
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. кунжута
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- Соевый соус
- Соль
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Способ приготовления:
- Промываем грибы под проточной водой. Промакиваем полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Нарезаем шампиньоны на половинки, вешенки рвем руками на длинные полоски. Обжариваем грибы в масле до готовности, примерно 7-10 минут.
- К жареным грибам добавляем соевую спаржу, с которой предварительно сливаем воду. Приправляем специями, солью.
- Тушим на сковороде без крышки в течение 5 минут, чтобы фучжу впитала соль и специи.
- Как только влага выпарится, кладем на сковороду мелко нарезанный чеснок и кунжут.
Как подавать блюдо
Когда кунжут подрумянится, можно снимать блюдо с плиты и подавать на стол, полив соевым соусом.
Смотрите видео, как приготовить грибной суп:
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