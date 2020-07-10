Как приготовить жареную соевую спаржу с грибами

Простой рецепт сушеной спаржи с грибами и луком на сковороде

Сушеная спаржа не имеет никакого отношения к той привычной спарже, которую мы знаем, – зеленому плотному стеблю, из которого готовят блюда весной. Это пенка, которая была снята с соевого молока. Китайское название такого продукта – фучжу.

Перед приготовлением сушеную спаржу нужно обязательно замочить в холодной воде на несколько часов. По истечении указанного времени нужно откинуть ее на дуршлаг, чтобы стекла оставшаяся жидкость, после чего нарезать полосками 5-6 см в длину.

Соевая спаржа с грибами

Сушеная спаржа с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

113 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г вешенок и шампиньонов

1 стакан замоченной на ночь фучжу без специй

1/2 ч. л. куркумы

1/2 ч. л. молотого красного перца чили

1/2 ч. л. карри

2 зубчика чеснока

1 ст. л. кунжута

3-4 ст. л. оливкового масла

Соевый соус

Соль

Способ приготовления:

Промываем грибы под проточной водой. Промакиваем полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарезаем шампиньоны на половинки, вешенки рвем руками на длинные полоски. Обжариваем грибы в масле до готовности, примерно 7-10 минут. К жареным грибам добавляем соевую спаржу, с которой предварительно сливаем воду. Приправляем специями, солью. Тушим на сковороде без крышки в течение 5 минут, чтобы фучжу впитала соль и специи. Как только влага выпарится, кладем на сковороду мелко нарезанный чеснок и кунжут.

Как подавать блюдо

Когда кунжут подрумянится, можно снимать блюдо с плиты и подавать на стол, полив соевым соусом.

Смотрите видео, как приготовить грибной суп:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.

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