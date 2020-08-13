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Как приготовить жареный молодой картофель с лисичками и зеленью

Сегодня, 18:13

Простой рецепт жареной картошки с грибами, чесноком и зеленью на сковороде

Горячие румяные дольки молодого картофеля перемешиваются с жареными лисичками и зеленью, создавая невероятную гармонию вкусов и ароматов. Универсальное блюдо, которое может быть как полноценным самостоятельным ужином, так и идеальным гарниром к мясу, рыбе и даже овощному салату.

Жареный молодой картофель с лисичками

Жареная картошка с грибами
Жареная картошка с грибами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 121 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г молодого мелкого картофеля
  • 500 г лисичек
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Соль, перец
  • Зелень

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Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
  2. Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей.
  3. Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
  4. В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета.
  5. Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь.
  6. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Полезный совет

Вы можете добавить в блюдо жареный лук.

Смотрите видео, как правильно собирать и готовить лисички:

Напомним, ранее мы делились рецептами домашней выпечки с лисичками, а также писали, как вкусно приготовить свинину с лисичками.

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Источник: Сегодня
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