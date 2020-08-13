Как приготовить жареный молодой картофель с лисичками и зеленью
Простой рецепт жареной картошки с грибами, чесноком и зеленью на сковороде
Горячие румяные дольки молодого картофеля перемешиваются с жареными лисичками и зеленью, создавая невероятную гармонию вкусов и ароматов. Универсальное блюдо, которое может быть как полноценным самостоятельным ужином, так и идеальным гарниром к мясу, рыбе и даже овощному салату.
Жареный молодой картофель с лисичками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 121 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г молодого мелкого картофеля
- 500 г лисичек
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1-2 зубчика чеснока
- Соль, перец
- Зелень
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Способ приготовления:
- Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
- Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей.
- Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
- В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета.
- Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь.
- Перед подачей посыпать свежей зеленью.
Полезный совет
Вы можете добавить в блюдо жареный лук.
Смотрите видео, как правильно собирать и готовить лисички:
Напомним, ранее мы делились рецептами домашней выпечки с лисичками, а также писали, как вкусно приготовить свинину с лисичками.
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