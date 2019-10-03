Как приготовить жаркое из свинины с оливками и овощами
Тушеная свинина с оливками и томатной пастой – прекрасный вариант для ужина
Тушеная свинина всегда получается мягкой и сочной. Мы расскажем, как приготовить ее в духовке вместе с красным перцем, чесноком, оливками, сладким перцем и помидорами черри.
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Мясо долго тушится на медленном огне, превращаясь в нежное и ароматное жаркое. Важно лишь убедиться, что посуда, в которой вы собираетесь готовить блюдо, подходит для печи.
Жаркое из свинины с оливками и овощами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1.8 кг свиной лопатки без кости
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 сладких красных перца
- 3 зубчика чеснока
- 1 репчатый лук
- 1-2 ч.л. сушеного орегано
- 150 г томатной пасты
- 1 банка оливок без косточек
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- 1 стакан помидоров черри
- Зелень – для подачи
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180º С. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку.
- Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки.
- В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа. В последние 15 минут добавьте помидоры черри.
- Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте.
- Подавайте свинину с картофельным пюре или отварным рисом.
Что можно сделать из остатков свинины
Оставшееся после ужина мясо можно использовать для приготовления быстрых пирожков со слоеным тестом.
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Источник: Сегодня