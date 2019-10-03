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Как приготовить жаркое из свинины с оливками и овощами

Тушеная свинина с оливками и томатной пастой – прекрасный вариант для ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Тушеная свинина с овощами и оливками
Тушеная свинина с овощами и оливками
Фото: Depositphotos

Тушеная свинина всегда получается мягкой и сочной. Мы расскажем, как приготовить ее в духовке вместе с красным перцем, чесноком, оливками, сладким перцем и помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Мясо долго тушится на медленном огне, превращаясь в нежное и ароматное жаркое. Важно лишь убедиться, что посуда, в которой вы собираетесь готовить блюдо, подходит для печи.

Жаркое из свинины с оливками и овощами

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1.8 кг свиной лопатки без кости
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 сладких красных перца
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 репчатый лук
  • 1-2 ч.л. сушеного орегано
  • 150 г томатной пасты
  • 1 банка оливок без косточек
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • 1 стакан помидоров черри
  • Зелень – для подачи
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180º С. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку.
  2. Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки.
  3. В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа. В последние 15 минут добавьте помидоры черри.
  4. Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте.
  5. Подавайте свинину с картофельным пюре или отварным рисом.

Что можно сделать из остатков свинины

Оставшееся после ужина мясо можно использовать для приготовления быстрых пирожков со слоеным тестом.

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Источник: Сегодня
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