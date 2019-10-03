Как приготовить жаркое из свинины с оливками и овощами

Тушеная свинина с оливками и томатной пастой – прекрасный вариант для ужина

Тушеная свинина с овощами и оливками Фото: Depositphotos

Тушеная свинина всегда получается мягкой и сочной. Мы расскажем, как приготовить ее в духовке вместе с красным перцем, чесноком, оливками, сладким перцем и помидорами черри.

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Мясо долго тушится на медленном огне, превращаясь в нежное и ароматное жаркое. Важно лишь убедиться, что посуда, в которой вы собираетесь готовить блюдо, подходит для печи.

Жаркое из свинины с оливками и овощами

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1.8 кг свиной лопатки без кости

2 ст.л. растительного масла

2 сладких красных перца

3 зубчика чеснока

1 репчатый лук

1-2 ч.л. сушеного орегано

150 г томатной пасты

1 банка оливок без косточек

1 ст.л. белого винного уксуса

1 стакан помидоров черри

Зелень – для подачи

Соль, перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180º С. В кастрюле с толстым дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая. Посолите и переложите на тарелку. Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте в казане до румяной корочки. В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа. В последние 15 минут добавьте помидоры черри. Готовую свинину вилкой разделите на волокна прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте. Подавайте свинину с картофельным пюре или отварным рисом.

Что можно сделать из остатков свинины

Оставшееся после ужина мясо можно использовать для приготовления быстрых пирожков со слоеным тестом.

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