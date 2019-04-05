Как приготовить желатиновую глазурь для кулича: три простых рецепта

Готовим желатиновую глазурь на воде, с какао и белками

Кулич с желатиновой глазурью Фото: Depositphotos

Пасхальные куличи традиционно покрывают глазурью и посыпают кондитерской посыпкой. Желатиновая глазурь для кулича, в отличие от классической белковой, получается очень эластичной и не крошится. Готовится она очень просто, главное – точно отмерить ингредиенты и не доводить ее до кипения.

Желатиновая глазурь с яичным белком

Кулич с белково-желатиновой глазурью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 упаковка (90 г) желе любого вкуса

110 г сахара

1 белок

1 пакетик (10 г) ванильного сахара

120 мл кипятка

Рецепт приготовления:

Соединить первые четыре ингредиента в миске. Начать взбивать миксером на максимальной скорости. Сразу же влить тонкой струйкой кипяток и взбивать 7-10 минут (все зависит от мощности миксера и того, насколько мелкие крупинки желатина). Если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Попробуйте: если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Готовая глазурь держится на венчиках миксера, образуя пики.

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Простая желатиновая глазурь без яиц

Кулич с простой желатиновой глазурью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г сахарного песка

1 ч. л. быстрорастворимого желатина

6 ст. л. воды

ванилин

Рецепт приготовления:

Подогреть воду до 80 С. Влить 3 столовые ложки воды в желатин, перемешать. Оставить набухать. Для приготовления сиропа сахар всыпать в оставшуюся воду, перемешать. Поставить на слабый огонь, постоянно помешивая довести до полного растворения. Не кипятить. Затем в сироп добавить желатиновую массу, ванилин. Хорошо перемешать. Снять с огня и немного остудить, помешивая ложкой или лопаткой. Взбивать массу миксером до получения гладкого белого желе около 5 минут. Порции глазури хватит на украшение 3-4 больших куличей.

Желатиновая глазурь с какао

Кулич с шоколадной глазурью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан сахарного песка

50 мл воды

1 ч. л. желатина быстрорастворимого

2 ч. л. порошка какао

ванилин

Рецепт приготовления:

Замочите желатин в 2 ст. л. холодной воды, оставьте для набухания на пять минут. Оставшуюся воду вылейте в кастрюльку с сахаром, поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения, но не кипятите. Просто дайте полностью раствориться сахару. Снимите сироп и добавьте туда разбухшую желатиновую массу. Затем добавьте какао, размешайте массу, слегка остудите. Миксером взбейте смесь сахарного сиропа и желатина, пока не получите гладкую, густую массу.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

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