Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить желатиновую глазурь для кулича: три простых рецепта

Готовим желатиновую глазурь на воде, с какао и белками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
Кулич с желатиновой глазурью
Кулич с желатиновой глазурью
Фото: Depositphotos

Пасхальные куличи традиционно покрывают глазурью и посыпают кондитерской посыпкой.  Желатиновая глазурь для кулича, в отличие от классической белковой, получается очень эластичной и не крошится. Готовится она очень просто, главное – точно отмерить ингредиенты и не доводить ее до кипения. 

Желатиновая глазурь с яичным белком

Кулич с белково-желатиновой глазурью
Кулич с белково-желатиновой глазурью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 упаковка (90 г) желе любого вкуса 
  • 110 г сахара 
  • 1 белок 
  • 1 пакетик (10 г) ванильного сахара 
  • 120 мл кипятка

Рецепт приготовления:

  1. Соединить первые четыре ингредиента в миске. Начать взбивать миксером на максимальной скорости.
  2. Сразу же влить тонкой струйкой кипяток и взбивать 7-10 минут (все зависит от мощности миксера и того, насколько мелкие крупинки желатина).
  3. Если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать.
  4. Попробуйте: если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Готовая глазурь держится на венчиках миксера, образуя пики. 

Читайте также
Пасха 2019: рецепт морковного кулича с орехами и сухофруктами

Простая желатиновая глазурь без яиц

Кулич с простой желатиновой глазурью
Кулич с простой желатиновой глазурью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 200 г сахарного песка
  • 1 ч. л. быстрорастворимого желатина
  • 6 ст. л. воды
  • ванилин

Рецепт приготовления:

  1. Подогреть воду до 80 С.
  2. Влить 3 столовые ложки воды в желатин, перемешать. Оставить набухать.
  3. Для приготовления сиропа сахар всыпать в оставшуюся воду, перемешать.
  4. Поставить на слабый огонь, постоянно помешивая довести до полного растворения. Не кипятить.
  5. Затем в сироп добавить желатиновую массу, ванилин. Хорошо перемешать.
  6. Снять с огня и немного остудить, помешивая ложкой или лопаткой.
  7. Взбивать массу миксером до получения гладкого белого желе около 5 минут.
  8. Порции глазури хватит на украшение 3-4 больших куличей.

Желатиновая глазурь с какао

Кулич с шоколадной глазурью
Кулич с шоколадной глазурью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахарного песка
  • 50 мл воды
  • 1 ч. л. желатина быстрорастворимого
  • 2 ч. л. порошка какао
  • ванилин

Рецепт приготовления:

  1. Замочите желатин в 2 ст. л. холодной воды, оставьте для набухания на пять минут.
  2. Оставшуюся воду вылейте в кастрюльку с сахаром, поставьте на слабый огонь.
  3. Доведите до кипения, но не кипятите. Просто дайте полностью раствориться сахару.
  4. Снимите сироп и добавьте туда разбухшую желатиновую массу.
  5. Затем добавьте какао, размешайте массу, слегка остудите.
  6. Миксером взбейте смесь сахарного сиропа и желатина, пока не получите гладкую, густую массу.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Творожная пасха царская: как ее приготовить Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой с рисунком Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники Пасха 2019: рецепт морковного кулича с орехами и сухофруктами
Пасха кулич глазурь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Сегодня, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Новости партнеров

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность