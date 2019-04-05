Как приготовить желатиновую глазурь для кулича: три простых рецепта
Готовим желатиновую глазурь на воде, с какао и белками
Пасхальные куличи традиционно покрывают глазурью и посыпают кондитерской посыпкой. Желатиновая глазурь для кулича, в отличие от классической белковой, получается очень эластичной и не крошится. Готовится она очень просто, главное – точно отмерить ингредиенты и не доводить ее до кипения.
Желатиновая глазурь с яичным белком
Ингредиенты:
- 1 упаковка (90 г) желе любого вкуса
- 110 г сахара
- 1 белок
- 1 пакетик (10 г) ванильного сахара
- 120 мл кипятка
Рецепт приготовления:
- Соединить первые четыре ингредиента в миске. Начать взбивать миксером на максимальной скорости.
- Сразу же влить тонкой струйкой кипяток и взбивать 7-10 минут (все зависит от мощности миксера и того, насколько мелкие крупинки желатина).
- Если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать.
- Попробуйте: если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Готовая глазурь держится на венчиках миксера, образуя пики.
Простая желатиновая глазурь без яиц
Ингредиенты:
- 200 г сахарного песка
- 1 ч. л. быстрорастворимого желатина
- 6 ст. л. воды
- ванилин
Рецепт приготовления:
- Подогреть воду до 80 С.
- Влить 3 столовые ложки воды в желатин, перемешать. Оставить набухать.
- Для приготовления сиропа сахар всыпать в оставшуюся воду, перемешать.
- Поставить на слабый огонь, постоянно помешивая довести до полного растворения. Не кипятить.
- Затем в сироп добавить желатиновую массу, ванилин. Хорошо перемешать.
- Снять с огня и немного остудить, помешивая ложкой или лопаткой.
- Взбивать массу миксером до получения гладкого белого желе около 5 минут.
- Порции глазури хватит на украшение 3-4 больших куличей.
Желатиновая глазурь с какао
Ингредиенты:
- 1 стакан сахарного песка
- 50 мл воды
- 1 ч. л. желатина быстрорастворимого
- 2 ч. л. порошка какао
- ванилин
Рецепт приготовления:
- Замочите желатин в 2 ст. л. холодной воды, оставьте для набухания на пять минут.
- Оставшуюся воду вылейте в кастрюльку с сахаром, поставьте на слабый огонь.
- Доведите до кипения, но не кипятите. Просто дайте полностью раствориться сахару.
- Снимите сироп и добавьте туда разбухшую желатиновую массу.
- Затем добавьте какао, размешайте массу, слегка остудите.
- Миксером взбейте смесь сахарного сиропа и желатина, пока не получите гладкую, густую массу.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.
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