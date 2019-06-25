Как приготовить желе "Битое стекло": пошаговый рецепт
Рецепт желе со сметаной
Желе "Битое стекло" – любимый десерт детей и взрослых. Его можно приготовить в виде большого торта, а можно подать в порционных креманках. Чем больше желе разных цветов вы используете, тем ярче у вас получится десерт.
Смотрите видео, как приготовить торт "Сметанник" без выпечки:
Желе "Битое стекло"
Ингредиенты:
- Сметана 15% жирности – 500 г
- Желатин – 3 ст.л.
- Сахар – 100 г
- Желе разных цветов – 2-3 пакетика
- Вода
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Рецепт приготовления:
- Готовим желе из пакетиков. В кипяток высыпаем пакетик желе. Воды должно быть в два раза меньше, чем указано на упаковке. Тщательно перемешиваем.
- Переливаем желе в пластиковый стакан и даем ему немного остыть. Затем ставим в холодильник до застывания. Так же готовим желе других цветов.
- Достаем готовое желе из холодильника, вынимаем из стакана и разрезаем на кубики.
- Перекладываем кусочки желе в креманки для десерта.
- Теперь готовим сметанное желе. Заливаем желатин водой так, чтобы жидкость покрывала его на 2-3 см. Тщательно размешиваем и оставляем набухать на 10-15 минут.
- Сахар со сметаной соединяем в чаше миксера и взбиваем на максимальной скорости, пока сахар полностью не растворится.
- Продолжая взбивать на максимальной скорости, вводим растопленный желатин (его нельзя кипятить), продолжая взбивать на максимальной скорости.
- Заливаем сметанной смесью формочки с цветным желе.
- Ставим в холодильник застывать. Готовый десерт "Битое стекло" можно украсить взбитыми сливками или шоколадом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.
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Источник: Сегодня