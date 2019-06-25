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Как приготовить желе "Битое стекло": пошаговый рецепт

Рецепт желе со сметаной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Желе "Битое стекло"
Желе "Битое стекло"
Фото: Depositphotos

Желе "Битое стекло" – любимый десерт детей и взрослых. Его можно приготовить в виде большого торта, а можно подать в порционных креманках. Чем больше желе разных цветов вы используете, тем ярче у вас получится десерт.

Смотрите видео, как приготовить торт "Сметанник" без выпечки:

Желе "Битое стекло"

Ингредиенты:

  • Сметана 15% жирности – 500 г
  • Желатин – 3 ст.л.
  • Сахар – 100 г
  • Желе разных цветов – 2-3 пакетика 
  • Вода

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Рецепт приготовления:

  1. Готовим желе из пакетиков. В кипяток высыпаем пакетик желе. Воды должно быть в два раза меньше, чем указано на упаковке. Тщательно перемешиваем.
  2. Переливаем желе в пластиковый стакан и даем ему немного остыть. Затем ставим в холодильник до застывания. Так же готовим желе других цветов.
  3. Достаем готовое желе из холодильника, вынимаем из стакана и разрезаем на кубики.
  4. Перекладываем кусочки желе в креманки для десерта.
  5. Теперь готовим сметанное желе. Заливаем желатин водой так, чтобы жидкость покрывала его на 2-3 см. Тщательно размешиваем и оставляем набухать на 10-15 минут.
  6. Сахар со сметаной соединяем в чаше миксера и взбиваем на максимальной скорости, пока сахар полностью не растворится.
  7. Продолжая взбивать на максимальной скорости, вводим растопленный желатин (его нельзя кипятить), продолжая взбивать на максимальной скорости. 
  8. Заливаем сметанной смесью формочки с цветным желе. 
  9. Ставим в холодильник застывать. Готовый десерт "Битое стекло" можно украсить взбитыми сливками или шоколадом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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