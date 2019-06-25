Как приготовить желе "Битое стекло": пошаговый рецепт

Рецепт желе со сметаной

Желе "Битое стекло" Фото: Depositphotos

Желе "Битое стекло" – любимый десерт детей и взрослых. Его можно приготовить в виде большого торта, а можно подать в порционных креманках. Чем больше желе разных цветов вы используете, тем ярче у вас получится десерт.

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Желе "Битое стекло"

Ингредиенты:

Сметана 15% жирности – 500 г

Желатин – 3 ст.л.

Сахар – 100 г

Желе разных цветов – 2-3 пакетика

Вода

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Рецепт приготовления:

Готовим желе из пакетиков. В кипяток высыпаем пакетик желе. Воды должно быть в два раза меньше, чем указано на упаковке. Тщательно перемешиваем. Переливаем желе в пластиковый стакан и даем ему немного остыть. Затем ставим в холодильник до застывания. Так же готовим желе других цветов. Достаем готовое желе из холодильника, вынимаем из стакана и разрезаем на кубики. Перекладываем кусочки желе в креманки для десерта. Теперь готовим сметанное желе. Заливаем желатин водой так, чтобы жидкость покрывала его на 2-3 см. Тщательно размешиваем и оставляем набухать на 10-15 минут. Сахар со сметаной соединяем в чаше миксера и взбиваем на максимальной скорости, пока сахар полностью не растворится. Продолжая взбивать на максимальной скорости, вводим растопленный желатин (его нельзя кипятить), продолжая взбивать на максимальной скорости. Заливаем сметанной смесью формочки с цветным желе. Ставим в холодильник застывать. Готовый десерт "Битое стекло" можно украсить взбитыми сливками или шоколадом.

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