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Как приготовить желе из компота

Простой рецепт желе из компота

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Желе из компота
Желе из компота
Фото: Depositphotos

Желе из компота – это освежающий летний десерт, приготовление которого не отнимет много времени и сил. Чтобы придать домашнему желе дополнительный аромат, добавьте корицу, ваниль или цитрусовую цедру.

Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов:

Желе из компота: простой рецепт

  • Компот консервированный (фрукты + заливка) – 1 л
  • Желатин – 2-3 ст.л.
  • Вода – 150-200 мл
  • Лимонная кислота – 1 щепотка
  • Сахар – 1-3 ст.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Замочить желатин в холодной воде до набухания. 
  2. Затем поставить на слабый огонь и растворить, не доводя до кипения.
  3. Нагреть компот (только заливку, без фруктов). Добавить лимонную кислоту и сахар. Довести до кипения, но не кипятить. Влить растворенный желатин.
  4. В большую форму или порционные креманки выложить фрукты или ягоды из компота.
  5. Компот с желатином остудить, залить фрукты в формочках и отправить в холодильник до застывания (на 3-4 часа).
  6. Готовое желе из компота можно украсить мороженым, взбитыми сливками или раскрошенным печеньем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливочное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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