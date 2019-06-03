Как приготовить желе из компота
Простой рецепт желе из компота
Желе из компота – это освежающий летний десерт, приготовление которого не отнимет много времени и сил. Чтобы придать домашнему желе дополнительный аромат, добавьте корицу, ваниль или цитрусовую цедру.
Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов:
Желе из компота: простой рецепт
- Компот консервированный (фрукты + заливка) – 1 л
- Желатин – 2-3 ст.л.
- Вода – 150-200 мл
- Лимонная кислота – 1 щепотка
- Сахар – 1-3 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Замочить желатин в холодной воде до набухания.
- Затем поставить на слабый огонь и растворить, не доводя до кипения.
- Нагреть компот (только заливку, без фруктов). Добавить лимонную кислоту и сахар. Довести до кипения, но не кипятить. Влить растворенный желатин.
- В большую форму или порционные креманки выложить фрукты или ягоды из компота.
- Компот с желатином остудить, залить фрукты в формочках и отправить в холодильник до застывания (на 3-4 часа).
- Готовое желе из компота можно украсить мороженым, взбитыми сливками или раскрошенным печеньем.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливочное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.
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Источник: Сегодня