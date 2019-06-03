Как приготовить желе из компота

Простой рецепт желе из компота

Желе из компота Фото: Depositphotos

Желе из компота – это освежающий летний десерт, приготовление которого не отнимет много времени и сил. Чтобы придать домашнему желе дополнительный аромат, добавьте корицу, ваниль или цитрусовую цедру.

Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов:

Желе из компота: простой рецепт

Компот консервированный (фрукты + заливка) – 1 л

Желатин – 2-3 ст.л.

Вода – 150-200 мл

Лимонная кислота – 1 щепотка

Сахар – 1-3 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Замочить желатин в холодной воде до набухания. Затем поставить на слабый огонь и растворить, не доводя до кипения. Нагреть компот (только заливку, без фруктов). Добавить лимонную кислоту и сахар. Довести до кипения, но не кипятить. Влить растворенный желатин. В большую форму или порционные креманки выложить фрукты или ягоды из компота. Компот с желатином остудить, залить фрукты в формочках и отправить в холодильник до застывания (на 3-4 часа). Готовое желе из компота можно украсить мороженым, взбитыми сливками или раскрошенным печеньем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливочное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.

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