Как приготовить желе из красной смородины на зиму: пошаговый рецепт
Рецепт желе из красной смородины с фото
Заготовки из смородины бывают самыми разными. Ягоды можно замораживать, перетирать с сахаром, готовить из них варенье и вино.
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Из красной смородины получается необыкновенно вкусное желе. Эта ягода богата пектином, поэтому желе хорошо застывает.
Желе из красной смородины на зиму
Ингредиенты:
- Смородина красная – 500 г
- Сахар – 500 г (или меньше, если ягоды сладкие)
Рецепт приготовления:
- Ягоды красной смородины промыть холодной водой и обсушить. Оборвать веточки и перебрать ягоды.
- Добавить сахар и тщательно перемешать, немного прижимая смородину ложкой, чтобы она пустила сок. Оставить на 10-15 минут.
- Когда появится сок, нужно еще раз хорошо перемешать ягоды и поставить миску с ними на максимальный огонь.
- Довести до сильного кипения и появления пенки. Помешивая, варить смородину 5 минут, затем снять с огня.
- Еще горячие вареные ягоды протереть через сито, чтобы выжать из них максимум сока.
- Протертое желе (без жмыха) еще раз поставить на огонь и прогреть, а затем перелить в стерилизованные банки. Если же длительное хранение не планируется, емкости можно просто прогреть в микроволновой печи или духовке.
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Источник: Сегодня