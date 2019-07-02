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Как приготовить желе из красной смородины на зиму: пошаговый рецепт

Рецепт желе из красной смородины с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Красносмородиновое желе на зиму
Красносмородиновое желе на зиму
Фото: Depositphotos

Заготовки из смородины бывают самыми разными. Ягоды можно замораживать, перетирать с сахаром, готовить из них варенье и вино.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из черной смородины:

Из красной смородины получается необыкновенно вкусное желе. Эта ягода богата пектином, поэтому желе хорошо застывает.

Желе из красной смородины на зиму

Ингредиенты:

  • Смородина красная – 500 г
  • Сахар – 500 г (или меньше, если ягоды сладкие)

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Рецепт приготовления:

  1. Ягоды красной смородины промыть холодной водой и обсушить. Оборвать веточки и перебрать ягоды.
  2. Добавить сахар и тщательно перемешать, немного прижимая смородину ложкой, чтобы она пустила сок. Оставить на 10-15 минут.
  3. Когда появится сок, нужно еще раз хорошо перемешать ягоды и поставить миску с ними на максимальный огонь.
  4. Довести до сильного кипения и появления пенки. Помешивая, варить смородину 5 минут, затем снять с огня.
  5. Еще горячие вареные ягоды протереть через сито, чтобы выжать из них максимум сока.
  6. Протертое желе (без жмыха) еще раз поставить на огонь и прогреть, а затем перелить в стерилизованные банки. Если же длительное хранение не планируется, емкости можно просто прогреть в микроволновой печи или духовке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый ликер из вишни. "Сегодня" также делились рецептами абрикосового джема.

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Источник: Сегодня
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