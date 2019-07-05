Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить желейный торт с малиной: пошаговый рецепт

Вкусный летний десерт с добавлением ягод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Рецепт желейного торта с ягодами
Рецепт желейного торта с ягодами
Фото: Depositphotos

Летом совсем не хочется есть тяжелые торты с масляным кремом. Поэтому в жару лучше готовить торты из сметанного желе с добавлением сезонных ягод и фруктов. В этом десерте малину можно миксовать с другими летними ягодами – черникой, ежевикой или клубникой.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Торт-желе со сметаной и ягодами

Ингредиенты на форму 22 см:

Для бисквитного коржа:

  • 2 яйца
  • 0,5 стакана сахара
  • 0,5 стакана муки

Для желейного слоя:

  • 800 г сметаны 25%
  • 2 стакана сахара
  • 30-40 г порошкового желатина
  • 2/3 стакана воды
  • 500 г спелой, но плотной малины 

Читайте также
Как приготовить желе "Битое стекло": пошаговый рецепт

Рецепт приготовления:

  1. Приготовить корж. Яйца взбить с сахаром, чтобы масса увеличилась в 2-3 раза. Постепенно добавить муку, перемешивая тесто ложкой, чтобы не было комков.
  2. Перелить тесто в смазанную растительным маслом форму и выпекать корж при 180 С 15-20 минут. Готовый корж остудить на решетке. 
  3. Приготовить начинку. Замочить желатин в холодной воде и дать набухнуть. Нагреть на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы желатин растворился.
  4. Сметану взбить с сахаром. Ввести желатин и перемешать. Добавить малину, еще раз аккуратно перемешать, чтобы ягоды распределились по всей заливке.
  5. Глубокую посуду застелить пищевой пленкой. Вылить сметанную массу. Накрыть сверху бисквитом и слегка придавить руками. Если он больше формы, срезать лишнее.
  6. Поставить торт в холодильник минимум на 3 часа для застывания. Затем накрыть посуду с тортом тарелкой и вместе перевернуть. Торт отойдет от стенок формы и останется на тарелке. Осторожно отделить пленку и украсить торт малиной и листиками мяты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливочное желе с клубникой. Мы также писали, как приготовить чизкейк с ягодами и желе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт заварных пирожных с кремом и черешней Варенье из черной смородины: простые рецепты на зиму Как приготовить пирог с вишней на кефире: пошаговый рецепт Рецепт малинового мороженого на йогурте
ягоды торт малина десерт желе рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Диета по группе крови: охотничья первая
Диета по группе крови: охотничья первая
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 12:13Психология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

Вчера, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 09:00Food

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Вчера, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

3 июляСтиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

3 июляFun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

3 июляШоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

3 июляFun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

3 июляПсихология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Новости партнеров

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
5 научных способов продлить свою жизнь
5 научных способов продлить свою жизнь
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь