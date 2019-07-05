Как приготовить желейный торт с малиной: пошаговый рецепт
Вкусный летний десерт с добавлением ягод
Летом совсем не хочется есть тяжелые торты с масляным кремом. Поэтому в жару лучше готовить торты из сметанного желе с добавлением сезонных ягод и фруктов. В этом десерте малину можно миксовать с другими летними ягодами – черникой, ежевикой или клубникой.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
Торт-желе со сметаной и ягодами
Ингредиенты на форму 22 см:
Для бисквитного коржа:
- 2 яйца
- 0,5 стакана сахара
- 0,5 стакана муки
Для желейного слоя:
- 800 г сметаны 25%
- 2 стакана сахара
- 30-40 г порошкового желатина
- 2/3 стакана воды
- 500 г спелой, но плотной малины
Рецепт приготовления:
- Приготовить корж. Яйца взбить с сахаром, чтобы масса увеличилась в 2-3 раза. Постепенно добавить муку, перемешивая тесто ложкой, чтобы не было комков.
- Перелить тесто в смазанную растительным маслом форму и выпекать корж при 180 С 15-20 минут. Готовый корж остудить на решетке.
- Приготовить начинку. Замочить желатин в холодной воде и дать набухнуть. Нагреть на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы желатин растворился.
- Сметану взбить с сахаром. Ввести желатин и перемешать. Добавить малину, еще раз аккуратно перемешать, чтобы ягоды распределились по всей заливке.
- Глубокую посуду застелить пищевой пленкой. Вылить сметанную массу. Накрыть сверху бисквитом и слегка придавить руками. Если он больше формы, срезать лишнее.
- Поставить торт в холодильник минимум на 3 часа для застывания. Затем накрыть посуду с тортом тарелкой и вместе перевернуть. Торт отойдет от стенок формы и останется на тарелке. Осторожно отделить пленку и украсить торт малиной и листиками мяты.
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Источник: Сегодня