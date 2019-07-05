Как приготовить желейный торт с малиной: пошаговый рецепт

Вкусный летний десерт с добавлением ягод

Рецепт желейного торта с ягодами Фото: Depositphotos

Летом совсем не хочется есть тяжелые торты с масляным кремом. Поэтому в жару лучше готовить торты из сметанного желе с добавлением сезонных ягод и фруктов. В этом десерте малину можно миксовать с другими летними ягодами – черникой, ежевикой или клубникой.

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Торт-желе со сметаной и ягодами

Ингредиенты на форму 22 см:

Для бисквитного коржа:

2 яйца

0,5 стакана сахара

0,5 стакана муки

Для желейного слоя:

800 г сметаны 25%

2 стакана сахара

30-40 г порошкового желатина

2/3 стакана воды

500 г спелой, но плотной малины

Рецепт приготовления:

Приготовить корж. Яйца взбить с сахаром, чтобы масса увеличилась в 2-3 раза. Постепенно добавить муку, перемешивая тесто ложкой, чтобы не было комков. Перелить тесто в смазанную растительным маслом форму и выпекать корж при 180 С 15-20 минут. Готовый корж остудить на решетке. Приготовить начинку. Замочить желатин в холодной воде и дать набухнуть. Нагреть на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы желатин растворился. Сметану взбить с сахаром. Ввести желатин и перемешать. Добавить малину, еще раз аккуратно перемешать, чтобы ягоды распределились по всей заливке. Глубокую посуду застелить пищевой пленкой. Вылить сметанную массу. Накрыть сверху бисквитом и слегка придавить руками. Если он больше формы, срезать лишнее. Поставить торт в холодильник минимум на 3 часа для застывания. Затем накрыть посуду с тортом тарелкой и вместе перевернуть. Торт отойдет от стенок формы и останется на тарелке. Осторожно отделить пленку и украсить торт малиной и листиками мяты.

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