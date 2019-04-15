Как приготовить жюльен с грибами и курицей

Нежная, сочная и ароматная французская закуска

Жюльен классический с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Жюльен с курицей и грибами – одна из самых популярных горячих закусок. Сначала все ингредиенты для нее режут соломкой, обжаривают на сковороде и заливают сливками. После чего перекладывают в специальные формочки-кокотницы, посыпают тертым сыром и запекают жюльен в духовке до золотистого цвета.

Как приготовить жюльен со сливками, курицей и грибами

Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г шампиньонов

200 г сливок

100 г лука

100 г твердого сыра

1 ч.л. муки

Растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть. Нарезать курицу, грибы и лук соломкой. Сыр натереть на терке. Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость. Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать. Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут). Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180 С в течение 20 минут или до румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами.

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