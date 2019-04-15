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Как приготовить жюльен с грибами и курицей

Нежная, сочная и ароматная французская закуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Жюльен классический с курицей и грибами
Жюльен классический с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Жюльен с курицей и грибами – одна из самых популярных горячих закусок. Сначала все ингредиенты для нее режут соломкой, обжаривают на сковороде и заливают сливками. После чего перекладывают в специальные формочки-кокотницы, посыпают тертым сыром и запекают жюльен в духовке до золотистого цвета. 

Как приготовить жюльен со сливками, курицей и грибами

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 300 г шампиньонов
  • 200 г сливок
  • 100 г лука
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ч.л. муки
  • Растительное масло

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть.
  2. Нарезать курицу, грибы и лук соломкой.
  3. Сыр натереть на терке.
  4. Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость.
  5. Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать.
  6. Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут).
  7. Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180 С в течение 20 минут или до румяной корочки.
  8. Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

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Источник: Сегодня
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