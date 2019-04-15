Как приготовить жюльен с грибами и курицей
Нежная, сочная и ароматная французская закуска
Жюльен с курицей и грибами – одна из самых популярных горячих закусок. Сначала все ингредиенты для нее режут соломкой, обжаривают на сковороде и заливают сливками. После чего перекладывают в специальные формочки-кокотницы, посыпают тертым сыром и запекают жюльен в духовке до золотистого цвета.
Как приготовить жюльен со сливками, курицей и грибами
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 300 г шампиньонов
- 200 г сливок
- 100 г лука
- 100 г твердого сыра
- 1 ч.л. муки
- Растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть.
- Нарезать курицу, грибы и лук соломкой.
- Сыр натереть на терке.
- Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость.
- Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать.
- Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут).
- Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180 С в течение 20 минут или до румяной корочки.
- Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами.
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Источник: Сегодня