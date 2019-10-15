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Как приготовить жюльен с картофелем, грибами и курицей

Рецепт вкусного жюльена в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Жюльен с картошкой
Жюльен с картошкой
Фото: Depositphotos

Жюльен – это просто и сытно, а порционная подача еще и удобна, если планируется несколько перемен блюд.

Смотрите видео, как приготовить картошку в фольге:

Предлагаем простой рецепт нежного жюльена с шампиньонами, филе и картофелем под сливочным соусом с золотистой корочкой из сыра.

Жюльен с картошкой, курицей и грибами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля
  • 300 г куриного филе
  • 200 г шампиньонов
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • 100 г сливочного масла
  • 500 мл молока
  • 75 г муки
  • Несколько веточек укропа
  • 150 г твердого сыра
  • 4 ст.л. растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Картошку нарезать соломкой и обжарить с небольшим количеством растительного масла.
  2. Филе и грибы нарезать соломкой и тушить отдельно от картошки в течение 20-30 минут, в конце посолить и поперчить.
  3. Для соуса растопить сливочное масло, просеять в него муку, растереть ложкой массу, добавить молоко, снова хорошо размешать и варить до нужной густоты. Добавить к грибам и курице.
  4. Когда соус с грибами и курицей закипит, выключить огонь и добавить мелко нарезанный укроп.
  5. На дно кокотниц или специальных горшочков выложить картошку.
  6. Добавить соус с грибами и курицей, посыпать тертым сыром.
  7. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на 15-20 минут, чтобы сыр покрылся румяной корочкой.

Что такое жюльен

Изначально жюльеном во французской кухне называлось не конкретное блюдо, а способ нарезки продуктов для салатов, супов и соусов. Овощи, грибы и побеги в большинстве своем нарезаются тонкой соломкой, напоминающей спагетти, длинной и тонкой, а если речь идет об округлых формах, как в случае с помидорами или луковицами, то тонкими колечками. Это и есть жюльен.

В отечественной кулинарной традиции жюльенами называется разновидность блюд, представляющих из себя запеченные в сметане, майонезе или соусе с сыром овощи, мясо, птицу, грибы, ветчину, рыбу, морепродукты, картофель и так далее.

Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена со свининой на сковороде.

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Источник: Сегодня
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