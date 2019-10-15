Как приготовить жюльен с картофелем, грибами и курицей

Рецепт вкусного жюльена в духовке

Жюльен с картошкой Фото: Depositphotos

Жюльен – это просто и сытно, а порционная подача еще и удобна, если планируется несколько перемен блюд.

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Предлагаем простой рецепт нежного жюльена с шампиньонами, филе и картофелем под сливочным соусом с золотистой корочкой из сыра.

Жюльен с картошкой, курицей и грибами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 г картофеля

300 г куриного филе

200 г шампиньонов

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

100 г сливочного масла

500 мл молока

75 г муки

Несколько веточек укропа

150 г твердого сыра

4 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Картошку нарезать соломкой и обжарить с небольшим количеством растительного масла. Филе и грибы нарезать соломкой и тушить отдельно от картошки в течение 20-30 минут, в конце посолить и поперчить. Для соуса растопить сливочное масло, просеять в него муку, растереть ложкой массу, добавить молоко, снова хорошо размешать и варить до нужной густоты. Добавить к грибам и курице. Когда соус с грибами и курицей закипит, выключить огонь и добавить мелко нарезанный укроп. На дно кокотниц или специальных горшочков выложить картошку. Добавить соус с грибами и курицей, посыпать тертым сыром. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на 15-20 минут, чтобы сыр покрылся румяной корочкой.

Что такое жюльен

Изначально жюльеном во французской кухне называлось не конкретное блюдо, а способ нарезки продуктов для салатов, супов и соусов. Овощи, грибы и побеги в большинстве своем нарезаются тонкой соломкой, напоминающей спагетти, длинной и тонкой, а если речь идет об округлых формах, как в случае с помидорами или луковицами, то тонкими колечками. Это и есть жюльен.

В отечественной кулинарной традиции жюльенами называется разновидность блюд, представляющих из себя запеченные в сметане, майонезе или соусе с сыром овощи, мясо, птицу, грибы, ветчину, рыбу, морепродукты, картофель и так далее.

Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена со свининой на сковороде.

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