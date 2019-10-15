Как приготовить жюльен с картофелем, грибами и курицей
Рецепт вкусного жюльена в духовке
Жюльен – это просто и сытно, а порционная подача еще и удобна, если планируется несколько перемен блюд.
Смотрите видео, как приготовить картошку в фольге:
Предлагаем простой рецепт нежного жюльена с шампиньонами, филе и картофелем под сливочным соусом с золотистой корочкой из сыра.
Жюльен с картошкой, курицей и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 141 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г картофеля
- 300 г куриного филе
- 200 г шампиньонов
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- 100 г сливочного масла
- 500 мл молока
- 75 г муки
- Несколько веточек укропа
- 150 г твердого сыра
- 4 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Картошку нарезать соломкой и обжарить с небольшим количеством растительного масла.
- Филе и грибы нарезать соломкой и тушить отдельно от картошки в течение 20-30 минут, в конце посолить и поперчить.
- Для соуса растопить сливочное масло, просеять в него муку, растереть ложкой массу, добавить молоко, снова хорошо размешать и варить до нужной густоты. Добавить к грибам и курице.
- Когда соус с грибами и курицей закипит, выключить огонь и добавить мелко нарезанный укроп.
- На дно кокотниц или специальных горшочков выложить картошку.
- Добавить соус с грибами и курицей, посыпать тертым сыром.
- Поставить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на 15-20 минут, чтобы сыр покрылся румяной корочкой.
Что такое жюльен
Изначально жюльеном во французской кухне называлось не конкретное блюдо, а способ нарезки продуктов для салатов, супов и соусов. Овощи, грибы и побеги в большинстве своем нарезаются тонкой соломкой, напоминающей спагетти, длинной и тонкой, а если речь идет об округлых формах, как в случае с помидорами или луковицами, то тонкими колечками. Это и есть жюльен.
В отечественной кулинарной традиции жюльенами называется разновидность блюд, представляющих из себя запеченные в сметане, майонезе или соусе с сыром овощи, мясо, птицу, грибы, ветчину, рыбу, морепродукты, картофель и так далее.
Напомним, ранее мы делились рецептом жюльена со свининой на сковороде.
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