Как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером
Готовим необычное домашнее мороженое
Сорбет отлично освежает в жару. В отличие от мороженого, он готовится без молока и сливок, поэтому содержит меньше калорий.
Мы предлагаем сделать необычный домашний сорбет из замороженных абрикосов с миндалем и ликером амаретто. Если у вас нет орехов, замените их абрикосовыми косточками.
Абрикосовый сорбет с миндалем и ликером
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 259 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г замороженных абрикосов
- 1-2 ст. л. сахара
- 1 горсть миндаля
- 1 ст. л. амаретто
Способ приготовления:
- Тщательно вымойте абрикосы. Отделите мякоть от косточек. Сложите фрукты плотно в пакет для заморозки и оставьте в морозилке на ночь, если планируете делать сорбет на следующий день. Из этой заготовки потом можно будет приготовить десерт в любое время.
- Замороженные абрикосы сложите в чашу блендера. Добавьте сахар, горсть миндальных орехов и ликер.
- Перебейте все ингредиенты в блендере. Он должен работать 15-20 секунд. Сорбет готов уже тогда, когда и абрикосы, и миндаль еще содержат неразбившиеся небольшие кусочки. Перебивать их полностью в однородную массу не нужно. Важно не перестараться и не превратить сорбет в коктейль.
- Сорбет очень быстро тает, поэтому этот летний десерт подавать к столу нужно сразу же, как только он готов, украсив листочками мяты или тертым шоколадом.
Полезный совет
Вы можете заморозить остатки сорбета, но перед следующей подачей его нужно будет также перебить в блендере, так как при минусовой температуре он закристаллизуется. Заморозка на вкус десерта никак не влияет.
Смотрите видео, как выбрать фруктовое мороженое:
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