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Как сделать абрикосовый сорбет с миндалем и ликером

Сегодня, 12:26

Готовим необычное домашнее мороженое

Сорбет отлично освежает в жару. В отличие от мороженого, он готовится без молока и сливок, поэтому содержит меньше калорий.

Мы предлагаем сделать необычный домашний сорбет из замороженных абрикосов с миндалем и ликером амаретто. Если у вас нет орехов, замените их абрикосовыми косточками.

Абрикосовый сорбет с миндалем и ликером

Сорбет из абрикосов
Сорбет из абрикосов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г замороженных абрикосов
  • 1-2 ст. л. сахара
  • 1 горсть миндаля
  • 1 ст. л. амаретто

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Способ приготовления:

  1. Тщательно вымойте абрикосы. Отделите мякоть от косточек. Сложите фрукты плотно в пакет для заморозки и оставьте в морозилке на ночь, если планируете делать сорбет на следующий день. Из этой заготовки потом можно будет приготовить десерт в любое время.
  2. Замороженные абрикосы сложите в чашу блендера. Добавьте сахар, горсть миндальных орехов и ликер.
  3. Перебейте все ингредиенты в блендере. Он должен работать 15-20 секунд. Сорбет готов уже тогда, когда и абрикосы, и миндаль еще содержат неразбившиеся небольшие кусочки. Перебивать их полностью в однородную массу не нужно. Важно не перестараться и не превратить сорбет в коктейль.
  4. Сорбет очень быстро тает, поэтому этот летний десерт подавать к столу нужно сразу же, как только он готов, украсив листочками мяты или тертым шоколадом.

Полезный совет

Вы можете заморозить остатки сорбета, но перед следующей подачей его нужно будет также перебить в блендере, так как при минусовой температуре он закристаллизуется. Заморозка на вкус десерта никак не влияет.

Смотрите видео, как выбрать фруктовое мороженое:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из смородины и сметаны.

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Источник: Сегодня
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