Как сделать английский картофельный пирог с рыбой
Рецепт от знаменитого британского шефа Гордона Рамзи
Английские картофельные пироги очень похожи на наши запеканки. Известный повар Гордон Рамзи делает это блюдо с добавлением копченой рыбы и креветок. Получается очень вкусно, сытно и нежно – то, что нужно для зимнего ужина.
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Картофельный пирог с рыбой
Время приготовления:
- 1 час 35 минут
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Луковица – 1 шт.
- Сливки 33% – 250 мл
- Молоко – 250 мл
- Филе плотной белой рыбы – 400 г
- Копченая пикша или другая рыба – 400 г
- Сливочное масло – 30 г
- Гвоздика – 3-4 шт.
- Лук-порей – 2 стебля
- Мука – 30 г
- Креветки – 300 г
- Морская соль, черный перец, петрушка, лавровый лист
Для верхнего слоя:
- Картофель – 750 г
- Сливочное масло, нарезанное кубиками – 75 г
- Горячее молоко – 50 мл
- Желтки – 2 шт.
- Натертый сыр чеддер – 75-100 г
Способ приготовления:
- Гвоздику воткнуть в луковицу, положить ее в кастрюлю, добавить лавровый лист и залить молоком и сливками. Довести до слабого кипения.
- Оба вида рыбы опустить в молоко и варить 3-4 минуты, не важно, если она останется сыроватой.
- В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать лук-порей и тушить около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавить муку и помешивать еще пару минут.
- Понемногу влить молоко и тушить на слабом огне еще минут 10, периодически помешивая, пока консистенция не будет напоминать соус. Приправить солью, перцем, посыпать петрушкой.
- Картофель нарезать кубиками, залить подсоленной водой и поставить не огонь. После кипения убавить огонь до среднего и варить еще минут 10-15 до мягкости картофеля. Слить воду и сделать пюре из картошки.Добавить сливочное масло, молоко и дать немного остыть. После этого добавить желтки.
- Разделать рыбу на небольшие кусочки, смешать с креветками и луковым соусом.
- Переложить в жаропрочную форму и сверху ровным слоем выложить пюре. Щедро посыпать тертым сыром.
- Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке 25-30 минут, пока верх пирога не станет темно-золотистым.
Как подавать картофельный пирог
Подавать картофельный пирог горячим вместе с зеленым горошком или стручковой фасолью.
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Источник: Сегодня