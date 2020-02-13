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Как сделать английский картофельный пирог с рыбой

Рецепт от знаменитого британского шефа Гордона Рамзи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Пирог с рыбой и креветками
Пирог с рыбой и креветками
Фото: Pinterest

Английские картофельные пироги очень похожи на наши запеканки. Известный повар Гордон Рамзи делает это блюдо с добавлением копченой рыбы и креветок. Получается очень вкусно, сытно и нежно – то, что нужно для зимнего ужина.

Смотрите видео, почему Гордон Рамзи теряет подписчиков:

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Картофельный пирог с рыбой

Время приготовления:

  • 1 час 35 минут

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Луковица – 1 шт.
  • Сливки 33% – 250 мл
  • Молоко – 250 мл
  • Филе плотной белой рыбы – 400 г
  • Копченая пикша или другая рыба – 400 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Гвоздика – 3-4 шт.
  • Лук-порей – 2 стебля
  • Мука – 30 г
  • Креветки – 300 г
  • Морская соль, черный перец, петрушка, лавровый лист

Для верхнего слоя:

  • Картофель – 750 г
  • Сливочное масло, нарезанное кубиками – 75 г
  • Горячее молоко – 50 мл
  • Желтки – 2 шт.
  • Натертый сыр чеддер – 75-100 г

Способ приготовления:

  1. Гвоздику воткнуть в луковицу, положить ее в кастрюлю, добавить лавровый лист и залить молоком и сливками. Довести до слабого кипения.
  2. Оба вида рыбы опустить в молоко и варить 3-4 минуты, не важно, если она останется сыроватой.
  3. В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать лук-порей и тушить около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавить муку и помешивать еще пару минут.
  4. Понемногу влить молоко и тушить на слабом огне еще минут 10, периодически помешивая, пока консистенция не будет напоминать соус. Приправить солью, перцем, посыпать петрушкой.
  5. Картофель нарезать кубиками, залить подсоленной водой и поставить не огонь. После кипения убавить огонь до среднего и варить еще минут 10-15 до мягкости картофеля. Слить воду и сделать пюре из картошки.Добавить сливочное масло, молоко и дать немного остыть. После этого добавить желтки.
  6. Разделать рыбу на небольшие кусочки, смешать с креветками и луковым соусом.
  7. Переложить в жаропрочную форму и сверху ровным слоем выложить пюре. Щедро посыпать тертым сыром.
  8. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке 25-30 минут, пока верх пирога не станет темно-золотистым.

Как подавать картофельный пирог

Подавать картофельный пирог горячим вместе с зеленым горошком или стручковой фасолью.

Напомним, ранее мы делились рецептом капустной запеканки с фаршем. "Сегодня" также писали, как сделать гратен с беконом.

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Источник: Сегодня
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