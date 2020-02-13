Как сделать английский картофельный пирог с рыбой

Рецепт от знаменитого британского шефа Гордона Рамзи

Пирог с рыбой и креветками Фото: Pinterest

Английские картофельные пироги очень похожи на наши запеканки. Известный повар Гордон Рамзи делает это блюдо с добавлением копченой рыбы и креветок. Получается очень вкусно, сытно и нежно – то, что нужно для зимнего ужина.

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Картофельный пирог с рыбой

Время приготовления:

1 час 35 минут

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Луковица – 1 шт.

Сливки 33% – 250 мл

Молоко – 250 мл

Филе плотной белой рыбы – 400 г

Копченая пикша или другая рыба – 400 г

Сливочное масло – 30 г

Гвоздика – 3-4 шт.

Лук-порей – 2 стебля

Мука – 30 г

Креветки – 300 г

Морская соль, черный перец, петрушка, лавровый лист

Для верхнего слоя:

Картофель – 750 г

Сливочное масло, нарезанное кубиками – 75 г

Горячее молоко – 50 мл

Желтки – 2 шт.

Натертый сыр чеддер – 75-100 г

Способ приготовления:

Гвоздику воткнуть в луковицу, положить ее в кастрюлю, добавить лавровый лист и залить молоком и сливками. Довести до слабого кипения. Оба вида рыбы опустить в молоко и варить 3-4 минуты, не важно, если она останется сыроватой. В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать лук-порей и тушить около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавить муку и помешивать еще пару минут. Понемногу влить молоко и тушить на слабом огне еще минут 10, периодически помешивая, пока консистенция не будет напоминать соус. Приправить солью, перцем, посыпать петрушкой. Картофель нарезать кубиками, залить подсоленной водой и поставить не огонь. После кипения убавить огонь до среднего и варить еще минут 10-15 до мягкости картофеля. Слить воду и сделать пюре из картошки.Добавить сливочное масло, молоко и дать немного остыть. После этого добавить желтки. Разделать рыбу на небольшие кусочки, смешать с креветками и луковым соусом. Переложить в жаропрочную форму и сверху ровным слоем выложить пюре. Щедро посыпать тертым сыром. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке 25-30 минут, пока верх пирога не станет темно-золотистым.

Как подавать картофельный пирог

Подавать картофельный пирог горячим вместе с зеленым горошком или стручковой фасолью.

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