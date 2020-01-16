Как сделать апельсиновый пудинг на пару
Ароматный и вкусный апельсиновый пудинг – прекрасное лакомство для всей семьи
Апельсиновый пудинг на пару – вкусный зимний десерт с ярко выраженным цитрусовым ароматом. Приготовить его может даже начинающий кулинар.
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Апельсиновый пудинг
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 208 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г размягченного сливочного масла
- 100 г мелкого сахара
- 100 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 яйца
- 2 ст.л. молока
- Цедра и сок 2-х апельсинов (около 200 мл)
- 4 ст.л. кленового сиропа (или сиропа от апельсиновых цукатов)
Способ приготовления:
- Взбейте масло с сахаром, вмешайте муку и разрыхлитель.
- По одному вмешайте яйца, затем молоко, сок и цедру.
- Смажьте сливочным маслом четыре формочки для запекания емкостью 180 мл (стальные или фаянсовые). В каждую формочку налейте по 1 ст.л. кленового сиропа или сиропа от варенья. На сироп выложите тесто. Прикройте фольгой так, чтобы тесту было куда подниматься во время приготовления.
- На дно широкой кастрюли или сотейника положите решетку и налейте горячую воду, чтобы решетка не была закрыта водой. Поставьте формочки на решетку, закройте кастрюлю плотно прилегающей крышкой и готовьте пудинги 40 минут. Проверьте готовность зубочисткой, как обычный кекс.
- Переверните пудинги на подогретые тарелки. Можно приготовить один большой пудинг, но это займет не меньше полутора часов.
Как запечь пудинг в духовке
Поставьте жаропрочные формочки в большую форму, заполните ее кипятком и запекайте при 200 ºС 40 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить шоколадный пудинг.
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Источник: Сегодня