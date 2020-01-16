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Как сделать апельсиновый пудинг на пару

Ароматный и вкусный апельсиновый пудинг – прекрасное лакомство для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10
Апельсиновый пудинг на пару
Апельсиновый пудинг на пару
Фото: Pixabay

Апельсиновый пудинг на пару – вкусный зимний десерт с ярко выраженным цитрусовым ароматом. Приготовить его может даже начинающий кулинар.

Смотрите видео, как сделать пирожные с апельсиновой начинкой:

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Апельсиновый пудинг

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 208 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г размягченного сливочного масла
  • 100 г мелкого сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. молока
  • Цедра и сок 2-х апельсинов (около 200 мл)
  • 4 ст.л. кленового сиропа (или сиропа от апельсиновых цукатов)

Способ приготовления:

  1. Взбейте масло с сахаром, вмешайте муку и разрыхлитель.
  2. По одному вмешайте яйца, затем молоко, сок и цедру.
  3. Смажьте сливочным маслом четыре формочки для запекания емкостью 180 мл (стальные или фаянсовые). В каждую формочку налейте по 1 ст.л. кленового сиропа или сиропа от варенья. На сироп выложите тесто. Прикройте фольгой так, чтобы тесту было куда подниматься во время приготовления.
  4. На дно широкой кастрюли или сотейника положите решетку и налейте горячую воду, чтобы решетка не была закрыта водой. Поставьте формочки на решетку, закройте кастрюлю плотно прилегающей крышкой и готовьте пудинги 40 минут. Проверьте готовность зубочисткой, как обычный кекс.
  5. Переверните пудинги на подогретые тарелки. Можно приготовить один большой пудинг, но это займет не меньше полутора часов.

Как запечь пудинг в духовке

Поставьте жаропрочные формочки в большую форму, заполните ее кипятком и запекайте при 200 ºС 40 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить шоколадный пудинг.

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Источник: Сегодня
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