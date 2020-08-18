Как сделать ароматный дип из запеченного перца и чеснока
Дип-соусы – идеальное дополнение к мясу, куриным крылышкам, бургерам и другим блюдам
Перечный дип – это густой соус, который можно подать к сыру и вину, намазать на хлеб, положить в баночку и взять с собой на пикник.
Чтобы приготовить дип по нашему рецепту, вам нужно будет запечь сладкий перец до мягкости, очистить его от кожицы и перебить в блендере с остальными ингредиентами.
Перечный дип
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 215 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 болгарских перца
- 1-2 зубчика чеснока
- Щепотка зиры
- Лимонный сок
- Оливковое масло
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Перцы помыть, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле до черных подпалин. Горячими переложить в пакет, завязать, оставить остывать.
- Когда перцы остынут, вынуть их из пакета, очистить от кожицы и удалить семена. Сок сохранить.
- Положить перечную мякоть в блендер вместе с соком. Добавить очищенный чеснок, зиру и оливковое масло. Измельчить.
- Приправить солью и перцем. По желанию добавить лимонный сок, еще раз перемешать.
Как подавать дип
Подавайте перечный соус с багетом или крекерами.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:
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