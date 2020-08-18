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Как сделать ароматный дип из запеченного перца и чеснока

Сегодня, 15:53

Дип-соусы – идеальное дополнение к мясу, куриным крылышкам, бургерам и другим блюдам

Перечный дип – это густой соус, который можно подать к сыру и вину, намазать на хлеб, положить в баночку и взять с собой на пикник.

Чтобы приготовить дип по нашему рецепту, вам нужно будет запечь сладкий перец до мягкости, очистить его от кожицы и перебить в блендере с остальными ингредиентами.

Перечный дип

Перечная намазка
Перечная намазка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 болгарских перца
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Щепотка зиры
  • Лимонный сок
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Перцы помыть, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле до черных подпалин. Горячими переложить в пакет, завязать, оставить остывать.
  2. Когда перцы остынут, вынуть их из пакета, очистить от кожицы и удалить семена. Сок сохранить.
  3. Положить перечную мякоть в блендер вместе с соком. Добавить очищенный чеснок, зиру и оливковое масло. Измельчить.
  4. Приправить солью и перцем. По желанию добавить лимонный сок, еще раз перемешать.

Как подавать дип

Подавайте перечный соус с багетом или крекерами.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового соуса ткемали, а также писали, как сделать греческий соус дзадзики.

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Источник: Сегодня
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