Как сделать ароматный дип из запеченного перца и чеснока

Дип-соусы – идеальное дополнение к мясу, куриным крылышкам, бургерам и другим блюдам

Перечный дип – это густой соус, который можно подать к сыру и вину, намазать на хлеб, положить в баночку и взять с собой на пикник.

Чтобы приготовить дип по нашему рецепту, вам нужно будет запечь сладкий перец до мягкости, очистить его от кожицы и перебить в блендере с остальными ингредиентами.

Перечный дип

Перечная намазка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 болгарских перца

1-2 зубчика чеснока

Щепотка зиры

Лимонный сок

Оливковое масло

Соль, перец

Читайте также: Как приготовить соусы дип к овощам

Способ приготовления:

Перцы помыть, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле до черных подпалин. Горячими переложить в пакет, завязать, оставить остывать. Когда перцы остынут, вынуть их из пакета, очистить от кожицы и удалить семена. Сок сохранить. Положить перечную мякоть в блендер вместе с соком. Добавить очищенный чеснок, зиру и оливковое масло. Измельчить. Приправить солью и перцем. По желанию добавить лимонный сок, еще раз перемешать.

Как подавать дип

Подавайте перечный соус с багетом или крекерами.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового соуса ткемали, а также писали, как сделать греческий соус дзадзики.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться