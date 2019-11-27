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Как сделать банановые сырники на завтрак

Дети будут в восторге от этих сладких сырников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Банановые сырники
Банановые сырники
Фото: Depositphotos

Сырники с добавлением банана получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Их можно подавать вместе с медом, сметаной или вареньем.

Смотрите видео, как сделать необычные розовые сырники:

Бананы для приготовления сырников нужно брать очень спелые, а творог – не слишком жирный и влажный.

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Банановые сырники на сковороде

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Творог – 500 г
  • Банан – 1 шт.
  • Растительное масло – 70-80 г
  • Изюм – 50 г
  • Мука – 5 ст. л.
  • Куриные яйца – 2-3 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

  1. Выкладываем в миску творог и разминаем с помощью вилки. Туда же разбиваем куриные яйца и добавляем 4 ст. л. муки, соль, сахар и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем до однородности.
  2. Изюм высыпаем в мисочку, заливаем горячей водой и отставляем на 15 минут.
  3. Банан очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кусочками.
  4. Сливаем воду из мисочки с изюмом и обсушиваем его на бумажном полотенце.
  5. Добавляем подготовленные изюм и банан в творожную массу. Тщательно перемешиваем.
  6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Влажными руками лепим небольшие круглые творожные лепешки. Выкладываем их на сковороду и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
  7. Подаем банановые сырники горячими.

Секреты приготовления вкусных сырников

  • Сырники готовить просто, но есть свои хитрости: сначала творог нужно протереть через сито благодаря этому в массе не останется комочков и она будет эластичной, а сырники получатся воздушными;
  • Творог лучше использовать с низкой жирностью или вообще обезжиренный: удобнее смешивать с другими ингредиентами;
  • Муки много не нужно, иначе сырники будут "резиновыми";
  • А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.

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Источник: Сегодня
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