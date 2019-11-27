Как сделать банановые сырники на завтрак

Дети будут в восторге от этих сладких сырников

Банановые сырники Фото: Depositphotos

Сырники с добавлением банана получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Их можно подавать вместе с медом, сметаной или вареньем.

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Бананы для приготовления сырников нужно брать очень спелые, а творог – не слишком жирный и влажный.

Банановые сырники на сковороде

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Творог – 500 г

Банан – 1 шт.

Растительное масло – 70-80 г

Изюм – 50 г

Мука – 5 ст. л.

Куриные яйца – 2-3 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

Выкладываем в миску творог и разминаем с помощью вилки. Туда же разбиваем куриные яйца и добавляем 4 ст. л. муки, соль, сахар и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем до однородности. Изюм высыпаем в мисочку, заливаем горячей водой и отставляем на 15 минут. Банан очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кусочками. Сливаем воду из мисочки с изюмом и обсушиваем его на бумажном полотенце. Добавляем подготовленные изюм и банан в творожную массу. Тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Влажными руками лепим небольшие круглые творожные лепешки. Выкладываем их на сковороду и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. Подаем банановые сырники горячими.

Секреты приготовления вкусных сырников

Сырники готовить просто, но есть свои хитрости: сначала творог нужно протереть через сито благодаря этому в массе не останется комочков и она будет эластичной, а сырники получатся воздушными;

Творог лучше использовать с низкой жирностью или вообще обезжиренный: удобнее смешивать с другими ингредиентами;

Муки много не нужно, иначе сырники будут "резиновыми";

А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.

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