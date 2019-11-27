Как сделать банановые сырники на завтрак
Дети будут в восторге от этих сладких сырников
Сырники с добавлением банана получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Их можно подавать вместе с медом, сметаной или вареньем.
Смотрите видео, как сделать необычные розовые сырники:
Бананы для приготовления сырников нужно брать очень спелые, а творог – не слишком жирный и влажный.
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Банановые сырники на сковороде
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Творог – 500 г
- Банан – 1 шт.
- Растительное масло – 70-80 г
- Изюм – 50 г
- Мука – 5 ст. л.
- Куриные яйца – 2-3 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик
Способ приготовления:
- Выкладываем в миску творог и разминаем с помощью вилки. Туда же разбиваем куриные яйца и добавляем 4 ст. л. муки, соль, сахар и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем до однородности.
- Изюм высыпаем в мисочку, заливаем горячей водой и отставляем на 15 минут.
- Банан очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кусочками.
- Сливаем воду из мисочки с изюмом и обсушиваем его на бумажном полотенце.
- Добавляем подготовленные изюм и банан в творожную массу. Тщательно перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Влажными руками лепим небольшие круглые творожные лепешки. Выкладываем их на сковороду и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подаем банановые сырники горячими.
Секреты приготовления вкусных сырников
- Сырники готовить просто, но есть свои хитрости: сначала творог нужно протереть через сито благодаря этому в массе не останется комочков и она будет эластичной, а сырники получатся воздушными;
- Творог лучше использовать с низкой жирностью или вообще обезжиренный: удобнее смешивать с другими ингредиентами;
- Муки много не нужно, иначе сырники будут "резиновыми";
- А чтобы сырники не подгорали, не кладите много сахара и не делайте огонь слишком сильным.
Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.
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Источник: Сегодня