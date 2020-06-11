Как сделать банановый кекс с корицей в кружке
Рецепт быстрого десерта в микроволновке
Кекс в кружке – это простой и очень вкусный десерт, который готовится за считанные минуты. Обычно его делают шоколадным, но мы предлагаем попробовать рецепт с бананом и корицей.
В качестве подсластителя вы можете использовать сироп агавы, мед, белый или коричневый сахар. Мука подойдет пшеничная, рисовая, кукурузная или их смесь.
Банановый кекс в кружке
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 158 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 1/2 чайной ложки масла
- 1/2 чайной ложки корицы
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- 1 столовая ложка коровьего или растительного молока
- 3 столовые ложки муки на ваш выбор
- Агава или подсластитель на ваш выбор
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Способ приготовления:
- Возьмите среднюю или большую кружку, пригодную для микроволновой печи. Разомните в ней один спелый банан.
- Добавьте все сухие ингредиенты и молоко.
- Размешайте вилкой до однородной консистенции.
- Выпекайте в течение одной-двух минут при полной мощности или пока смесь не приобретет текстуру хлеба. Не пересушите.
- Подавайте сразу после приготовления, по желанию дополнив десерт шариком ванильного мороженого.
Полезный совет
Вы можете добавить в тесто горсть шоколадных чипсов.
Смотрите видео, как испечь сладкий банановый хлеб:
Напомним, ранее мы делились рецептом постного шоколадного кекса в микроволновке. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить кекс в кружке от Даши Малаховой.
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