Как сделать банановый кекс с корицей в кружке

Рецепт быстрого десерта в микроволновке

Кекс в кружке – это простой и очень вкусный десерт, который готовится за считанные минуты. Обычно его делают шоколадным, но мы предлагаем попробовать рецепт с бананом и корицей.

В качестве подсластителя вы можете использовать сироп агавы, мед, белый или коричневый сахар. Мука подойдет пшеничная, рисовая, кукурузная или их смесь.

Банановый кекс в кружке

Банановый кекс в кружке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

158 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 спелый банан

1/2 чайной ложки масла

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки пищевой соды

1 столовая ложка коровьего или растительного молока

3 столовые ложки муки на ваш выбор

Агава или подсластитель на ваш выбор

Читайте также: Как испечь ароматный лимонный кекс на сметане

Способ приготовления:

Возьмите среднюю или большую кружку, пригодную для микроволновой печи. Разомните в ней один спелый банан. Добавьте все сухие ингредиенты и молоко. Размешайте вилкой до однородной консистенции. Выпекайте в течение одной-двух минут при полной мощности или пока смесь не приобретет текстуру хлеба. Не пересушите. Подавайте сразу после приготовления, по желанию дополнив десерт шариком ванильного мороженого.

Полезный совет

Вы можете добавить в тесто горсть шоколадных чипсов.

Смотрите видео, как испечь сладкий банановый хлеб:

Напомним, ранее мы делились рецептом постного шоколадного кекса в микроволновке. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить кекс в кружке от Даши Малаховой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться