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Как сделать банановый кекс с корицей в кружке

Сегодня, 13:01

Рецепт быстрого десерта в микроволновке

Кекс в кружке – это простой и очень вкусный десерт, который готовится за считанные минуты. Обычно его делают шоколадным, но мы предлагаем попробовать рецепт с бананом и корицей.

В качестве подсластителя вы можете использовать сироп агавы, мед, белый или коричневый сахар. Мука подойдет пшеничная, рисовая, кукурузная или их смесь.

Банановый кекс в кружке

Банановый кекс в кружке
Банановый кекс в кружке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 158 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 1/2 чайной ложки масла
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1 столовая ложка коровьего или растительного молока
  • 3 столовые ложки муки на ваш выбор
  • Агава или подсластитель на ваш выбор

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Способ приготовления:

  1. Возьмите среднюю или большую кружку, пригодную для микроволновой печи. Разомните в ней один спелый банан.
  2. Добавьте все сухие ингредиенты и молоко.
  3. Размешайте вилкой до однородной консистенции.
  4. Выпекайте в течение одной-двух минут при полной мощности или пока смесь не приобретет текстуру хлеба. Не пересушите.
  5. Подавайте сразу после приготовления, по желанию дополнив десерт шариком ванильного мороженого.

Полезный совет

Вы можете добавить в тесто горсть шоколадных чипсов.

Смотрите видео, как испечь сладкий банановый хлеб:

Напомним, ранее мы делились рецептом постного шоколадного кекса в микроволновке. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить кекс в кружке от Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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