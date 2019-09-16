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Как сделать батончики мюсли в домашних условиях

Рецепт самодельных батончиков мюсли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Батончики мюсли с бананом
Батончики мюсли с бананом
Фото: freepik.com

Домашние батончики мюсли – это вкусный, сытный и полезный перекус, который готовится исключительно из натуральных ингредиентов: овсяных хлопьев, сухофруктов, семечек и орехов.

Смотрите видео, как правильно есть батончики мюсли:

Только не закидывайте в чашу блендера все орехи и семена одновременно (особенно темные по цвету, например, черный кунжут и семена льна – их лучше вообще не измельчать): это может окрасить массу в серый цвет, и ваши батончики будут иметь неаппетитный вид.

Батончики мюсли из овсянки

Время приготовления:

  • 90 минут

Калорийность:

  • 247 ккал на 100 г

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Овсяные хлопья – 170—200 г
  • Овсяные отруби – 1 ст. л.
  • Сухофрукты (финики/изюм/чернослив/курага) – 100 г
  • Орехи, семечки (любые) – 80 г
  • Семена льна – 2 ст. л.
  • Семена кунжута – 2 ст. л.
  • Банан (очень спелый) – 1 шт.
  • Арахисовая паста (натуральная, без гидрогенизированного масла) – 1 ст. л.
  • Мед (по желанию), стевия или сахар – 1 ст. л.
  • Масло кокосовое – 3 ст. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки, ровным слоем распределить хлопья и отправить их в духовку подсушиться на 20-25 минут, они должны стать золотистого цвета.
  2. Сухофрукты промыть и замочить на 15-20 минут.
  3. Измельчить половину орехов ножом (не слишком мелко). В чашу блендера сложить другую половину орехов, сухофрукты, арахисовую пасту, мед, пробить пульсирующими движениями несколько раз.
  4. Банан размять до состояния пюре. В глубокую миску отправить овсяные хлопья и отруби, орехи, измельченную массу из блендера, семена льна и кунжута, банановое пюре, кокосовое масло, корицу и щепотку соли.
  5. Смесь тщательно перемешать, дать постоять 5-10 минут, чтобы хлопья набухли. Масса должна быть липкой, но не сильно влажной. Если смесь суховата, добавьте чуть-чуть воды (можно меда или несколько ложек масла). Если же наоборот, добавьте еще 1-2 ложки отрубей.
  6. Переложить массу на противень, застеленный пергаментом (или в силиконовую форму), плотно утрамбовать. Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 С в духовке.
  7. Извлечь из формы, остудить и разрезать пласт на небольшие батончики. После полного остывания они будут более плотными и хрустящими. 

Как хранить батончики мюсли в домашних условиях

  • После полного остывания сложить батончики в герметическую емкость для хранения. Хранить можно около 2-х недель.
  • Батончики мюсли можно держать в морозильной камере до 2-3 месяцев, переложив каждый слоем пергаментной бумаги, в плотно закрывающемся контейнере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусную домашнюю гранолу на завтрак. "Сегодня" также делились рецептом полезной гранолы от Гвинет Пэлтроу.

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Источник: Сегодня
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