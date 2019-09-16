Как сделать батончики мюсли в домашних условиях
Рецепт самодельных батончиков мюсли
Домашние батончики мюсли – это вкусный, сытный и полезный перекус, который готовится исключительно из натуральных ингредиентов: овсяных хлопьев, сухофруктов, семечек и орехов.
Смотрите видео, как правильно есть батончики мюсли:
Только не закидывайте в чашу блендера все орехи и семена одновременно (особенно темные по цвету, например, черный кунжут и семена льна – их лучше вообще не измельчать): это может окрасить массу в серый цвет, и ваши батончики будут иметь неаппетитный вид.
Батончики мюсли из овсянки
Время приготовления:
- 90 минут
Калорийность:
- 247 ккал на 100 г
Ингредиенты (на 6 порций):
- Овсяные хлопья – 170—200 г
- Овсяные отруби – 1 ст. л.
- Сухофрукты (финики/изюм/чернослив/курага) – 100 г
- Орехи, семечки (любые) – 80 г
- Семена льна – 2 ст. л.
- Семена кунжута – 2 ст. л.
- Банан (очень спелый) – 1 шт.
- Арахисовая паста (натуральная, без гидрогенизированного масла) – 1 ст. л.
- Мед (по желанию), стевия или сахар – 1 ст. л.
- Масло кокосовое – 3 ст. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки, ровным слоем распределить хлопья и отправить их в духовку подсушиться на 20-25 минут, они должны стать золотистого цвета.
- Сухофрукты промыть и замочить на 15-20 минут.
- Измельчить половину орехов ножом (не слишком мелко). В чашу блендера сложить другую половину орехов, сухофрукты, арахисовую пасту, мед, пробить пульсирующими движениями несколько раз.
- Банан размять до состояния пюре. В глубокую миску отправить овсяные хлопья и отруби, орехи, измельченную массу из блендера, семена льна и кунжута, банановое пюре, кокосовое масло, корицу и щепотку соли.
- Смесь тщательно перемешать, дать постоять 5-10 минут, чтобы хлопья набухли. Масса должна быть липкой, но не сильно влажной. Если смесь суховата, добавьте чуть-чуть воды (можно меда или несколько ложек масла). Если же наоборот, добавьте еще 1-2 ложки отрубей.
- Переложить массу на противень, застеленный пергаментом (или в силиконовую форму), плотно утрамбовать. Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 С в духовке.
- Извлечь из формы, остудить и разрезать пласт на небольшие батончики. После полного остывания они будут более плотными и хрустящими.
Как хранить батончики мюсли в домашних условиях
- После полного остывания сложить батончики в герметическую емкость для хранения. Хранить можно около 2-х недель.
- Батончики мюсли можно держать в морозильной камере до 2-3 месяцев, переложив каждый слоем пергаментной бумаги, в плотно закрывающемся контейнере.
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