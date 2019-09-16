Как сделать батончики мюсли в домашних условиях

Рецепт самодельных батончиков мюсли

Батончики мюсли с бананом Фото: freepik.com

Домашние батончики мюсли – это вкусный, сытный и полезный перекус, который готовится исключительно из натуральных ингредиентов: овсяных хлопьев, сухофруктов, семечек и орехов.

Смотрите видео, как правильно есть батончики мюсли:

Только не закидывайте в чашу блендера все орехи и семена одновременно (особенно темные по цвету, например, черный кунжут и семена льна – их лучше вообще не измельчать): это может окрасить массу в серый цвет, и ваши батончики будут иметь неаппетитный вид.

Батончики мюсли из овсянки

Время приготовления:

90 минут

Калорийность:

247 ккал на 100 г

Ингредиенты (на 6 порций):

Овсяные хлопья – 170—200 г

Овсяные отруби – 1 ст. л.

Сухофрукты (финики/изюм/чернослив/курага) – 100 г

Орехи, семечки (любые) – 80 г

Семена льна – 2 ст. л.

Семена кунжута – 2 ст. л.

Банан (очень спелый) – 1 шт.

Арахисовая паста (натуральная, без гидрогенизированного масла) – 1 ст. л.

Мед (по желанию), стевия или сахар – 1 ст. л.

Масло кокосовое – 3 ст. л.

Корица – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки, ровным слоем распределить хлопья и отправить их в духовку подсушиться на 20-25 минут, они должны стать золотистого цвета. Сухофрукты промыть и замочить на 15-20 минут. Измельчить половину орехов ножом (не слишком мелко). В чашу блендера сложить другую половину орехов, сухофрукты, арахисовую пасту, мед, пробить пульсирующими движениями несколько раз. Банан размять до состояния пюре. В глубокую миску отправить овсяные хлопья и отруби, орехи, измельченную массу из блендера, семена льна и кунжута, банановое пюре, кокосовое масло, корицу и щепотку соли. Смесь тщательно перемешать, дать постоять 5-10 минут, чтобы хлопья набухли. Масса должна быть липкой, но не сильно влажной. Если смесь суховата, добавьте чуть-чуть воды (можно меда или несколько ложек масла). Если же наоборот, добавьте еще 1-2 ложки отрубей. Переложить массу на противень, застеленный пергаментом (или в силиконовую форму), плотно утрамбовать. Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 С в духовке. Извлечь из формы, остудить и разрезать пласт на небольшие батончики. После полного остывания они будут более плотными и хрустящими.

Как хранить батончики мюсли в домашних условиях

После полного остывания сложить батончики в герметическую емкость для хранения. Хранить можно около 2-х недель.

Батончики мюсли можно держать в морозильной камере до 2-3 месяцев, переложив каждый слоем пергаментной бумаги, в плотно закрывающемся контейнере.

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