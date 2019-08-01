Как сделать борщевую заправку: три рецепта на зиму
Готовим домашнюю заправку для борща
Заправка для борща на зиму – одна из самых полезных заготовок, которая поможет существенно сэкономить время на кухне. Вам нужно будет только приготовить бульон, добавить в кастрюлю содержимое банки и довести до кипения.
Смотрите видео, как сделать традиционный борщ более современным:
Борщевую заправку можно консервировать из разного набора продуктов. Обязательный ингредиент всего один, и это свекла. В заготовку также добавляют: капусту, фасоль, болгарский перец, томатную пасту, уксус и специи.
Борщевая заправка с капустой
В ингредиентах указан вес уже очищенных овощей.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кг
- Свекла – 800 г
- Томаты – 800 г
- Перец болгарский – 200 г
- Морковь – 400 г
- Лук – 300 г
Для маринада:
- Масло растительное рафинированное – 250 мл
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – 3 ст.л.
- Уксус столовый 3 ст.л.
- Чеснок – 1 маленькая головка
- Душистый перец
- Лавровый лист
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь натереть на крупной терке.
- Томаты, перец, лук измельчить блендером или с помощью мясорубки в пюре. Капусту нашинковать.
- В большой кастрюле довести до кипения пюре из томатов. Добавить морковь и свеклу. Их можно предварительно обжарить в масле. Добавить соль и сахар, а через полчаса – капусту. Готовить на маленьком огне без крышки.
- Через 1,5 часа после первого закипания смеси добавить чеснок и уксус, перемешать. Тушить еще несколько минут, затем переложить в стерильные банки. В каждую банку положить по 2-3 горошины перца и по 1 лавровому листу. Хранить при комнатной температуре.
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Борщевая заправка: рецепт с томатной пастой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Свекла – 3 кг
- Морковь – 1 кг
- Лук репчатый – 1 кг
- Перец сладкий – 1 кг
- Помидоры – 1 кг
- Томатная паста – 500 мл
Для заливки:
- 1 стакан сахара
- 3 ст. л. соли
- 1 стакан растительного масла
- 125 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
- Все овощи помыть и почистить.
- Уложить в таз в следующей последовательности: нарезанный кубиками лук, тертая на корейской терке свекла, тертая на корейской терке морковь, нарезанный тонкой соломкой перец, полукружочки помидоров.
- Добавить соль, сахар, уксус, масло, дать постоять 20 минут.
- Все перемешать и поставить на маленький огонь. Как только овощи дадут сок, прибавьте огонь и варите 15-20 минут.
- Добавить томатную пасту, размешать и варить еще 15 минут.
- Разложить горячую борщевую заправку в стерильные банки и закатать.
Борщевая заправка на зиму: рецепт с фасолью
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кг
- Фасоль – 1 стакан
- Помидоры – 1 кг
- Репчатый лук – 0.5 кг
- Свекла – 1 кг
- Морковь – 0.5 кг
- Красный болгарский перец – 2 шт.
- Крупная соль – 10 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Растительное масло – 1 стакан
- Уксус 9% – 1 стакан
- Перец горошком – 8 шт.
- Лавровый лист – 4 шт.
Способ приготовления:
- Фасоль залить водой и оставить на 8 часов.
- Помыть овощи. Натереть на терке морковь и свеклу.
- Потушить морковь и свеклу в 1 стакане растительного масла около 20 минут.
- Нашинковать остальные овощи и перетереть со специями.
- Выложить овощи в кастрюлю, добавить фасоль, перемешать и тушить около 40 минут.
- Влить в борщевую заправку уксус, прокипятить и немного остудить.
- Разложить по стерильным банкам и закатать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить борщ в мультиварке с мясом. "Сегодня" также делились рецептами щавелевого борща.
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