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Как сделать борщевую заправку: три рецепта на зиму

Готовим домашнюю заправку для борща

Редакция Сегодня Lifestyle
1 августа, 13:15
Заготовки на зиму: борщевая заправка
Заготовки на зиму: борщевая заправка
Фото: Depositphotos

Заправка для борща на зиму – одна из самых полезных заготовок, которая поможет существенно сэкономить время на кухне. Вам нужно будет только приготовить бульон, добавить в кастрюлю содержимое банки и довести до кипения. 

Смотрите видео, как сделать традиционный борщ более современным:

Борщевую заправку можно консервировать из разного набора продуктов. Обязательный ингредиент всего один, и это свекла. В заготовку также добавляют: капусту, фасоль, болгарский перец, томатную пасту, уксус и специи.

Борщевая заправка с капустой

Заправка для борща с капустой
Заправка для борща с капустой
Фото: Depositphotos

В ингредиентах указан вес уже очищенных овощей. 

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • Капуста – 1 кг
  • Свекла – 800 г
  • Томаты – 800 г
  • Перец болгарский – 200 г
  • Морковь – 400 г
  • Лук – 300 г 

Для маринада:

  • Масло растительное рафинированное – 250 мл
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Уксус столовый 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 маленькая головка 
  • Душистый перец
  • Лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь натереть на крупной терке.
  2. Томаты, перец, лук измельчить блендером или с помощью мясорубки в пюре. Капусту нашинковать.
  3. В большой кастрюле довести до кипения пюре из томатов. Добавить морковь и свеклу. Их можно предварительно обжарить в масле. Добавить соль и сахар, а через полчаса – капусту. Готовить на маленьком огне без крышки.
  4. Через 1,5 часа после первого закипания смеси добавить чеснок и уксус, перемешать. Тушить еще несколько минут, затем переложить в стерильные банки. В каждую банку положить по 2-3 горошины перца и по 1 лавровому листу. Хранить при комнатной температуре. 

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Борщевая заправка: рецепт с томатной пастой

Заправка для борща с томатом
Заправка для борща с томатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Лук репчатый – 1 кг
  • Перец сладкий – 1 кг
  • Помидоры – 1 кг
  • Томатная паста – 500 мл

Для заливки:

  • 1 стакан сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 1 стакан растительного масла
  • 125 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Все овощи помыть и почистить. 
  2. Уложить в таз в следующей последовательности: нарезанный кубиками лук, тертая на корейской терке свекла, тертая на корейской терке морковь, нарезанный тонкой соломкой перец, полукружочки помидоров.
  3. Добавить соль, сахар, уксус, масло, дать постоять 20 минут.
  4. Все перемешать и поставить на маленький огонь. Как только овощи дадут сок, прибавьте огонь и варите 15-20 минут.
  5. Добавить томатную пасту, размешать и варить еще 15 минут.
  6. Разложить горячую борщевую заправку в стерильные банки и закатать.

Борщевая заправка на зиму: рецепт с фасолью

Заправка для борща с фасолью
Заправка для борща с фасолью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Капуста – 1 кг
  • Фасоль – 1 стакан
  • Помидоры – 1 кг
  • Репчатый лук – 0.5 кг
  • Свекла – 1 кг
  • Морковь – 0.5 кг
  • Красный болгарский перец – 2 шт.
  • Крупная соль – 10 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Растительное масло – 1 стакан
  • Уксус 9% – 1 стакан
  • Перец горошком – 8 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.

Способ приготовления:

  1. Фасоль залить водой и оставить на 8 часов.
  2. Помыть овощи. Натереть на терке морковь и свеклу.
  3. Потушить морковь и свеклу в 1 стакане растительного масла около 20 минут.
  4. Нашинковать остальные овощи и перетереть со специями.
  5. Выложить овощи в кастрюлю, добавить фасоль, перемешать и тушить около 40 минут.
  6. Влить в борщевую заправку уксус, прокипятить и немного остудить.
  7. Разложить по стерильным банкам и закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить борщ в мультиварке с мясом. "Сегодня" также делились рецептами щавелевого борща.

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Источник: Сегодня
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