Как сделать борщевую заправку: три рецепта на зиму

Готовим домашнюю заправку для борща

Заготовки на зиму: борщевая заправка Фото: Depositphotos

Заправка для борща на зиму – одна из самых полезных заготовок, которая поможет существенно сэкономить время на кухне. Вам нужно будет только приготовить бульон, добавить в кастрюлю содержимое банки и довести до кипения.

Смотрите видео, как сделать традиционный борщ более современным:

Борщевую заправку можно консервировать из разного набора продуктов. Обязательный ингредиент всего один, и это свекла. В заготовку также добавляют: капусту, фасоль, болгарский перец, томатную пасту, уксус и специи.

Борщевая заправка с капустой

Заправка для борща с капустой Фото: Depositphotos

В ингредиентах указан вес уже очищенных овощей.

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг

Свекла – 800 г

Томаты – 800 г

Перец болгарский – 200 г

Морковь – 400 г

Лук – 300 г

Для маринада:

Масло растительное рафинированное – 250 мл

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 3 ст.л.

Уксус столовый 3 ст.л.

Чеснок – 1 маленькая головка

Душистый перец

Лавровый лист

Способ приготовления:

Свеклу и морковь натереть на крупной терке. Томаты, перец, лук измельчить блендером или с помощью мясорубки в пюре. Капусту нашинковать. В большой кастрюле довести до кипения пюре из томатов. Добавить морковь и свеклу. Их можно предварительно обжарить в масле. Добавить соль и сахар, а через полчаса – капусту. Готовить на маленьком огне без крышки. Через 1,5 часа после первого закипания смеси добавить чеснок и уксус, перемешать. Тушить еще несколько минут, затем переложить в стерильные банки. В каждую банку положить по 2-3 горошины перца и по 1 лавровому листу. Хранить при комнатной температуре.

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Борщевая заправка: рецепт с томатной пастой

Заправка для борща с томатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Свекла – 3 кг

Морковь – 1 кг

Лук репчатый – 1 кг

Перец сладкий – 1 кг

Помидоры – 1 кг

Томатная паста – 500 мл

Для заливки:

1 стакан сахара

3 ст. л. соли

1 стакан растительного масла

125 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

Все овощи помыть и почистить. Уложить в таз в следующей последовательности: нарезанный кубиками лук, тертая на корейской терке свекла, тертая на корейской терке морковь, нарезанный тонкой соломкой перец, полукружочки помидоров. Добавить соль, сахар, уксус, масло, дать постоять 20 минут. Все перемешать и поставить на маленький огонь. Как только овощи дадут сок, прибавьте огонь и варите 15-20 минут. Добавить томатную пасту, размешать и варить еще 15 минут. Разложить горячую борщевую заправку в стерильные банки и закатать.

Борщевая заправка на зиму: рецепт с фасолью

Заправка для борща с фасолью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг

Фасоль – 1 стакан

Помидоры – 1 кг

Репчатый лук – 0.5 кг

Свекла – 1 кг

Морковь – 0.5 кг

Красный болгарский перец – 2 шт.

Крупная соль – 10 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Растительное масло – 1 стакан

Уксус 9% – 1 стакан

Перец горошком – 8 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Способ приготовления:

Фасоль залить водой и оставить на 8 часов. Помыть овощи. Натереть на терке морковь и свеклу. Потушить морковь и свеклу в 1 стакане растительного масла около 20 минут. Нашинковать остальные овощи и перетереть со специями. Выложить овощи в кастрюлю, добавить фасоль, перемешать и тушить около 40 минут. Влить в борщевую заправку уксус, прокипятить и немного остудить. Разложить по стерильным банкам и закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить борщ в мультиварке с мясом. "Сегодня" также делились рецептами щавелевого борща.

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