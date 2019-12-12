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Как сделать буженину из свинины: классический рецепт

Буженина по-домашнему в фольге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Буженина из свинины в духовке
Буженина из свинины в духовке
Фото: Depositphotos

Буженина – это мясо, чаще всего свинина или телятина, запеченное в духовке одним куском. Перед запеканием мясо обычно маринуется или просто натирается специями.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

Для буженины можно взять любую часть свиной туши – окорок, шею, лопатку, толстый филей. Наличие умеренного количества жира придаст сочности, но и постный кусок вполне сгодится.

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Буженина из свинины в фольге

Время приготовления:

  • 1.5 часа + время на маринование

Калорийность:

  • 257 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти свинины
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. крупной соли
  • 5 зубчиков чеснока
  • 2-3 шт. лаврового листа
  • 1 ч. л. перца горошком
  • 1 ч. л. семян укропа и кориандра
  • По 1 ч. л. чабера и орегано или сушеного базилика
  • 1 шт. горького стручкового перца
  • 1 ч. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. паприки

Способ приготовления:

  1. В посуду для маринования положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и/или кориандра, чабер, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится.
  2. Мясо помыть и положить в маринад, поставить в холодильник мариноваться на сутки.
  3. Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 ºС около 1-1,5 часа. При проколе из готового мяса будет выделяться прозрачный сок.
  4. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Время от времени поливать образовавшимся соком.

Как подавать буженину

Запеченное мясо можно есть в горячем и холодном виде, дополнив любыми соусами на ваш вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. "Сегодня" также писали, как сделать буженину с клюквенным соусом.

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Источник: Сегодня
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