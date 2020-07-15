Как сделать "Цезарь" на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа
Чтобы гренки для салата были вкуснее, натрите поджаренный на гриле хлеб чесноком
Салат "Цезарь" на гриле – отличное решение для дачного пикника. Его можно готовить в любую погоду. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
"Цезарь" на гриле
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кочан салата ромэн
- 2 куриных филе
- 3 зубчика чеснока
- 50 мл вустерского соуса
- 4 яйца
- 1 багет
- 100 г бекона
- 200 г помидоров черри
- 100 г растительного масла
- 50 г горчицы
- 1 лимон
- 100 г твердого сыра
- соль
- сахар.
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Способ приготовления:
- Замаринуйте куриное филе в вустерском соусе, соли, перце и растительном масле.
- Смешайте горчицу, сахар, соль, яичный желток и взбейте. Тонкой струйкой влейте растительное масло, не прекращая размешивать. Добавьте немного лимонного сока, измельченный чеснок, немного вустерского соуса и тертый сыр.
- Багет нарежьте ломтиками, подсушите на огне.
- Курицу обжарьте на гриле с двух сторон.
- Выложите на решетку бекон, обжарьте с одной стороны, переверните. Посыпьте сахаром, дайте закарамелизоваться. Переверните и снова посыпьте сахаром.
- Поставьте салатные листья на гриль на несколько секунд.
- Соберите салат, заправьте его домашним соусом "Цезарь".
Полезный совет
Вустерский соус можно заменить соевым.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Цезарь" с креветками.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
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