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Как сделать "Цезарь" на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:32

Чтобы гренки для салата были вкуснее, натрите поджаренный на гриле хлеб чесноком

Салат "Цезарь" на гриле – отличное решение для дачного пикника. Его можно готовить в любую погоду. Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

"Цезарь" на гриле

"Цезарь" с курицей гриль
"Цезарь" с курицей гриль
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кочан салата ромэн
  • 2 куриных филе
  • 3 зубчика чеснока
  • 50 мл вустерского соуса
  • 4 яйца
  • 1 багет
  • 100 г бекона
  • 200 г помидоров черри
  • 100 г растительного масла
  • 50 г горчицы
  • 1 лимон
  • 100 г твердого сыра
  • соль
  • сахар.

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Способ приготовления:

  1. Замаринуйте куриное филе в вустерском соусе, соли, перце и растительном масле.
  2. Смешайте горчицу, сахар, соль, яичный желток и взбейте. Тонкой струйкой влейте растительное масло, не прекращая размешивать. Добавьте немного лимонного сока, измельченный чеснок, немного вустерского соуса и тертый сыр.
  3. Багет нарежьте ломтиками, подсушите на огне.
  4. Курицу обжарьте на гриле с двух сторон.
  5. Выложите на решетку бекон, обжарьте с одной стороны, переверните. Посыпьте сахаром, дайте закарамелизоваться. Переверните и снова посыпьте сахаром.
  6. Поставьте салатные листья на гриль на несколько секунд.
  7. Соберите салат, заправьте его домашним соусом "Цезарь".

Полезный совет

Вустерский соус можно заменить соевым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Цезарь" с креветками.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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курица салат рецепт Григорий Герман
Источник: Сегодня
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