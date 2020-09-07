Как сделать чиа-пудинг из двух ингредиентов
Семена чиа нужно обязательно замочить перед употреблением
Семена чиа – популярный суперфуд для молодости кожи и хорошего пищеварения. В них много белка, кальция и магния.
Семена чиа богаты клетчаткой, благодаря чему дольше сохраняется чувство сытости. Они также являются отличным источником антиоксидантов и обладают сильными противовоспалительными свойствами.
Если вы готовы включить эту богатую питательными веществами добавку в свой рацион, возьмите на заметку простой рецепт чиа-пудинга из двух основных ингредиентов.
Пудинг с семенами чиа
Время приготовления:
- 5 минут + время для замачивания
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 стакана миндального молока (или молока на ваш выбор)
- 2 столовые ложки семян чиа
- Мед или подсластитель на ваш выбор (по желанию)
Способ приготовления:
- Насыпьте семена чиа в баночку емкостью 250 мл.
- Добавьте миндальное молоко и перемешайте, чтобы жидкость покрыла зерна.
- По желанию добавьте мед и хорошо перемешайте. Оставьте на минуту и снова перемешайте.
- Накройте и поставьте пудинг на ночь в холодильник. По желанию украсьте фруктами или ягодами.
Полезный совет
В пудинг можно добавить ложку темного какао-порошка без сахара.
Смотрите видео, как выбрать растительное молоко:
Напомним, ранее мы делились рецептом смузи-боула с семенами чиа.
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