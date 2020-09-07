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Как сделать чиа-пудинг из двух ингредиентов

Сегодня, 17:20

Семена чиа нужно обязательно замочить перед употреблением

Семена чиа – популярный суперфуд для молодости кожи и хорошего пищеварения. В них много белка, кальция и магния.

Семена чиа богаты клетчаткой, благодаря чему дольше сохраняется чувство сытости. Они также являются отличным источником антиоксидантов и обладают сильными противовоспалительными свойствами.

Если вы готовы включить эту богатую питательными веществами добавку в свой рацион, возьмите на заметку простой рецепт чиа-пудинга из двух основных ингредиентов.

Пудинг с семенами чиа

Пудинг с семенами чиа
Пудинг с семенами чиа
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут + время для замачивания

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана миндального молока (или молока на ваш выбор)
  • 2 столовые ложки семян чиа
  • Мед или подсластитель на ваш выбор (по желанию)

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте семена чиа в баночку емкостью 250 мл.
  2. Добавьте миндальное молоко и перемешайте, чтобы жидкость покрыла зерна.
  3. По желанию добавьте мед и хорошо перемешайте. Оставьте на минуту и снова перемешайте.
  4. Накройте и поставьте пудинг на ночь в холодильник. По желанию украсьте фруктами или ягодами.

Полезный совет

В пудинг можно добавить ложку темного какао-порошка без сахара.

Смотрите видео, как выбрать растительное молоко:

Напомним, ранее мы делились рецептом смузи-боула с семенами чиа.

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Источник: Сегодня
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