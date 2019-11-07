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Как сделать чизкейк без выпечки за 15 минут

Рецепт быстрого чизкейка из детских сырков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Чизкейк из творога без выпечки
Чизкейк из творога без выпечки
Фото: Unsplash

Приготовьте чизкейк за 15 минут, не включая духовку. Пока он будет застывать, вы успеете заняться остальным меню.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Готовый чизкейк без выпечки можно украсить растопленным шоколадом и ягодами по сезону. Дети будут в восторге от такого десерта.

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Чизкейк без выпечки с желатином

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Песочное печенье – 80 г
  • Желатин – 3 г
  • Лимонный сок – 2 ст.л.
  • Детский сырок – 1 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Раскрошить печенье в блендере, добавить сливочное масло и еще раз взбить.
  2. В небольшом количестве воды растворить желатин, добавить сок лимона и взбить вместе с сырком в однородную массу.
  3. С помощью формочки выложить на блюдо песочную массу, хорошо утрамбовать. Сверху распределить творожную смесь.
  4. Поставить чизкейк в прохладное место на несколько часов. Когда десерт застынет, аккуратно снять форму.

Как растопить шоколад в микроволновке

Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.

Не используйте пластиковую миску в микроволновой печи – так шоколад может покрыться конденсатом.

Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога.

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Источник: Сегодня
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