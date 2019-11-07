Как сделать чизкейк без выпечки за 15 минут
Рецепт быстрого чизкейка из детских сырков
Приготовьте чизкейк за 15 минут, не включая духовку. Пока он будет застывать, вы успеете заняться остальным меню.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Готовый чизкейк без выпечки можно украсить растопленным шоколадом и ягодами по сезону. Дети будут в восторге от такого десерта.
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Чизкейк без выпечки с желатином
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 132 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Песочное печенье – 80 г
- Желатин – 3 г
- Лимонный сок – 2 ст.л.
- Детский сырок – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Раскрошить печенье в блендере, добавить сливочное масло и еще раз взбить.
- В небольшом количестве воды растворить желатин, добавить сок лимона и взбить вместе с сырком в однородную массу.
- С помощью формочки выложить на блюдо песочную массу, хорошо утрамбовать. Сверху распределить творожную смесь.
- Поставить чизкейк в прохладное место на несколько часов. Когда десерт застынет, аккуратно снять форму.
Как растопить шоколад в микроволновке
Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.
Не используйте пластиковую миску в микроволновой печи – так шоколад может покрыться конденсатом.
Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога.
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