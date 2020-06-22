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Как сделать датский бутерброд: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 14:05

Готовим аппетитную закуску с тушенкой и тунцом

Не знаете, что можно приготовить из тушенки? Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился рецептом необычных датских бутербродов с тушеной говядиной, овощами и соусом из тунца. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Датский бутерброд

Датский бутерброд
Датский бутерброд
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г тушенки
  • 150 г консервированного тунца
  • 70 г горчицы
  • 70 г оливок
  • 1/2 шт. красной луковицы
  • 3 помидора черри
  • 1 вареное яйцо
  • 10 мл уксуса
  • 1 яичный желток
  • 100 мл рома
  • 1/2 лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавив целый зубчик чеснока. Поджарьте хлеб с двух сторон, чеснок выбросьте.
  2. Разогрейте еще одну сковороду с чесноком и маслом. Добавьте тушенку, готовьте до испарения жидкости. Влейте ром и подожгите.
  3. Возьмите блендер и взбейте яичный желток с сахаром, горчицей и растительным маслом. Влейте уксус, еще раз взбейте.
  4. Добавьте консервированную рыбу без жидкости и немного измельчите.
  5. Нарежьте красный лук, помидоры черри, яйцо, оливки и цедру лимона.

Как собрать бутерброд

Выложите на хлеб мясо, лук, яйцо, помидоры, оливки и соус. Украсьте укропом и цедрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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