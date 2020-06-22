Как сделать датский бутерброд: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим аппетитную закуску с тушенкой и тунцом

Не знаете, что можно приготовить из тушенки? Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился рецептом необычных датских бутербродов с тушеной говядиной, овощами и соусом из тунца. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Датский бутерброд

Датский бутерброд Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г тушенки

150 г консервированного тунца

70 г горчицы

70 г оливок

1/2 шт. красной луковицы

3 помидора черри

1 вареное яйцо

10 мл уксуса

1 яичный желток

100 мл рома

1/2 лимона

2 зубчика чеснока

100 мл растительного масла

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавив целый зубчик чеснока. Поджарьте хлеб с двух сторон, чеснок выбросьте. Разогрейте еще одну сковороду с чесноком и маслом. Добавьте тушенку, готовьте до испарения жидкости. Влейте ром и подожгите. Возьмите блендер и взбейте яичный желток с сахаром, горчицей и растительным маслом. Влейте уксус, еще раз взбейте. Добавьте консервированную рыбу без жидкости и немного измельчите. Нарежьте красный лук, помидоры черри, яйцо, оливки и цедру лимона.

Как собрать бутерброд

Выложите на хлеб мясо, лук, яйцо, помидоры, оливки и соус. Украсьте укропом и цедрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

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