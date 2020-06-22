Как сделать датский бутерброд: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим аппетитную закуску с тушенкой и тунцом
Не знаете, что можно приготовить из тушенки? Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился рецептом необычных датских бутербродов с тушеной говядиной, овощами и соусом из тунца. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.
Датский бутерброд
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г тушенки
- 150 г консервированного тунца
- 70 г горчицы
- 70 г оливок
- 1/2 шт. красной луковицы
- 3 помидора черри
- 1 вареное яйцо
- 10 мл уксуса
- 1 яичный желток
- 100 мл рома
- 1/2 лимона
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавив целый зубчик чеснока. Поджарьте хлеб с двух сторон, чеснок выбросьте.
- Разогрейте еще одну сковороду с чесноком и маслом. Добавьте тушенку, готовьте до испарения жидкости. Влейте ром и подожгите.
- Возьмите блендер и взбейте яичный желток с сахаром, горчицей и растительным маслом. Влейте уксус, еще раз взбейте.
- Добавьте консервированную рыбу без жидкости и немного измельчите.
- Нарежьте красный лук, помидоры черри, яйцо, оливки и цедру лимона.
Как собрать бутерброд
Выложите на хлеб мясо, лук, яйцо, помидоры, оливки и соус. Украсьте укропом и цедрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное