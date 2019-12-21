Как сделать детские капкейки на Новый год и Рождество

Как сделать детские капкейки на Новый год

Капкейки на Новый год Фото: freepik.com

Ароматные капкейки с апельсином и маком – прекрасный десерт на Новый год для взрослых и детей. Чтобы сделать пирожные по-настоящему праздничными, украсьте их воздушным "снежным" кремом и зимним декором.

Смотрите видео, как приготовить диетические миндальные пирожные:

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Капкейки на Новый год и Рождество

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г мака

120 мл теплого молока

130 г сливочного масла комнатной температуры

3 ч. ложки мелко натертой апельсиновой цедры

110 г сахара

2 яйца

1/4 ч. ложки разрыхлителя

190 г просеянной муки

Для крема:

200 сливочного сыра

200 г сливочного масла

150 г сахарной пудры

Сахарный декор – для украшения

Способ приготовления:

Залейте мак теплым молоком и оставьте на 15 минут. Взбейте миксером сахар, сливочное масло и апельсиновую цедру. Добавьте по одному яйца и хорошо перемешайте. На минимальной скорости поочередно добавляйте смесь муки с разрыхлителем и смесь молока с маком. Распределите тесто по бумажным формочкам для капкейков на 2/3, поместив их в металлические. Выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 170 ºС. Для крема взбейте масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Добавьте творожный сыр комнатной температуры и еще раз взбейте.

Как украсить капкейки

Заполните кондитерский рукав кремом и с помощью насадки насадите крем на готовые капкейки. Украсьте сахарным декором.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра. "Сегодня" также писали, как сделать капкейки "Красный бархат".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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