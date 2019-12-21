Как сделать детские капкейки на Новый год и Рождество
Как сделать детские капкейки на Новый год
Ароматные капкейки с апельсином и маком – прекрасный десерт на Новый год для взрослых и детей. Чтобы сделать пирожные по-настоящему праздничными, украсьте их воздушным "снежным" кремом и зимним декором.
Смотрите видео, как приготовить диетические миндальные пирожные:
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Капкейки на Новый год и Рождество
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 305 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г мака
- 120 мл теплого молока
- 130 г сливочного масла комнатной температуры
- 3 ч. ложки мелко натертой апельсиновой цедры
- 110 г сахара
- 2 яйца
- 1/4 ч. ложки разрыхлителя
- 190 г просеянной муки
Для крема:
- 200 сливочного сыра
- 200 г сливочного масла
- 150 г сахарной пудры
- Сахарный декор – для украшения
Способ приготовления:
- Залейте мак теплым молоком и оставьте на 15 минут.
- Взбейте миксером сахар, сливочное масло и апельсиновую цедру. Добавьте по одному яйца и хорошо перемешайте.
- На минимальной скорости поочередно добавляйте смесь муки с разрыхлителем и смесь молока с маком.
- Распределите тесто по бумажным формочкам для капкейков на 2/3, поместив их в металлические. Выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 170 ºС.
- Для крема взбейте масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Добавьте творожный сыр комнатной температуры и еще раз взбейте.
Как украсить капкейки
Заполните кондитерский рукав кремом и с помощью насадки насадите крем на готовые капкейки. Украсьте сахарным декором.
Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра. "Сегодня" также писали, как сделать капкейки "Красный бархат".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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