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Как сделать детские капкейки на Новый год и Рождество

Как сделать детские капкейки на Новый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Капкейки на Новый год
Капкейки на Новый год
Фото: freepik.com

Ароматные капкейки с апельсином и маком – прекрасный десерт на Новый год для взрослых и детей. Чтобы сделать пирожные по-настоящему праздничными, украсьте их воздушным "снежным" кремом и зимним декором.

Смотрите видео, как приготовить диетические миндальные пирожные:

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Капкейки на Новый год и Рождество

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г мака
  • 120 мл теплого молока
  • 130 г сливочного масла комнатной температуры
  • 3 ч. ложки мелко натертой апельсиновой цедры
  • 110 г сахара
  • 2 яйца
  • 1/4 ч. ложки разрыхлителя
  • 190 г просеянной муки

Для крема:

  • 200 сливочного сыра
  • 200 г сливочного масла
  • 150 г сахарной пудры
  • Сахарный декор – для украшения

Способ приготовления:

  1. Залейте мак теплым молоком и оставьте на 15 минут.
  2. Взбейте миксером сахар, сливочное масло и апельсиновую цедру. Добавьте по одному яйца и хорошо перемешайте.
  3. На минимальной скорости поочередно добавляйте смесь муки с разрыхлителем и смесь молока с маком.
  4. Распределите тесто по бумажным формочкам для капкейков на 2/3, поместив их в металлические. Выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 170 ºС.
  5. Для крема взбейте масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Добавьте творожный сыр комнатной температуры и еще раз взбейте.

Как украсить капкейки

Заполните кондитерский рукав кремом и с помощью насадки насадите крем на готовые капкейки. Украсьте сахарным декором.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра. "Сегодня" также писали, как сделать капкейки "Красный бархат".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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