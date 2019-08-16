Как сделать домашнее вино из облепихи

Облепиховое вино – напиток для настоящих гурманов

Домашнее вино из облепихи Фото: Depositphotos

Сезон облепихи начинается в августе и длится до поздней осени. Эта ягода – настоящая витаминная бомба. Облепиха – богатейший источник витамина С. В ней также содержатся витамины группы В, каротин, железо и витамин Е, который препятствует старению организма.

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Из облепихи готовят напитки, варенье, желе, кисели, муссы, соусы, пастилу и мармелад. Мы расскажем, как сделать из нее вкусное домашнее вино.

Рецепт домашнего вина из облепихи

Время приготовления:

1 год

Ингредиенты на 3 литра:

Облепиха – 5 кг

Вода – 6-8 л

Сахар – 1,2-1,8 кг

Дрожжевая закваска – 20 г

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Способ приготовления:

Ягоды облепихи отделить от веточек, раздробить (как вариант - перебить в блендере), выдавить сок под прессом. Оставшийся жмых залить водой. На каждый килограмм жмыха необходимо взять 200 мл воды. Дать постоять 5-6 часов и снова выдавить сок. Оба полученных сока смешать. На каждый литр полученной смеси добавить 2 л воды, 600 г сахара и дрожжевую закваску. Дальше разлить по бутылям и оставить бродить по тому же принципу, что и обычное виноградное вино, однако уже не на 2-3 месяца, а на год.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие десерты можно приготовить из облепихи.

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