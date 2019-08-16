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Как сделать домашнее вино из облепихи

Облепиховое вино – напиток для настоящих гурманов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Домашнее вино из облепихи
Домашнее вино из облепихи
Фото: Depositphotos

Сезон облепихи начинается в августе и длится до поздней осени. Эта ягода – настоящая витаминная бомба. Облепиха – богатейший источник витамина С. В ней также содержатся витамины группы В, каротин, железо и витамин Е, который препятствует старению организма.

Смотрите видео, как приготовить вино из меда:

Из облепихи готовят напитки, варенье, желе, кисели, муссы, соусы, пастилу и мармелад. Мы расскажем, как сделать из нее вкусное домашнее вино. 

Рецепт домашнего вина из облепихи

Время приготовления:

  • 1 год

Ингредиенты на 3 литра:

  • Облепиха – 5 кг
  • Вода – 6-8 л
  • Сахар – 1,2-1,8 кг
  • Дрожжевая закваска  – 20 г

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Способ приготовления:

  1. Ягоды облепихи отделить от веточек, раздробить (как вариант - перебить в блендере), выдавить сок под прессом.
  2. Оставшийся жмых залить водой. На каждый килограмм жмыха необходимо взять 200 мл воды. Дать постоять 5-6 часов и снова выдавить сок. Оба полученных сока смешать.
  3. На каждый литр полученной смеси добавить 2 л воды, 600 г сахара и дрожжевую закваску.
  4. Дальше разлить по бутылям и оставить бродить по тому же принципу, что и обычное виноградное вино, однако уже не на 2-3 месяца, а на год.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие десерты можно приготовить из облепихи

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Источник: Сегодня
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