Как сделать домашнее вино из облепихи
Облепиховое вино – напиток для настоящих гурманов
Сезон облепихи начинается в августе и длится до поздней осени. Эта ягода – настоящая витаминная бомба. Облепиха – богатейший источник витамина С. В ней также содержатся витамины группы В, каротин, железо и витамин Е, который препятствует старению организма.
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Из облепихи готовят напитки, варенье, желе, кисели, муссы, соусы, пастилу и мармелад. Мы расскажем, как сделать из нее вкусное домашнее вино.
Рецепт домашнего вина из облепихи
Время приготовления:
- 1 год
Ингредиенты на 3 литра:
- Облепиха – 5 кг
- Вода – 6-8 л
- Сахар – 1,2-1,8 кг
- Дрожжевая закваска – 20 г
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Способ приготовления:
- Ягоды облепихи отделить от веточек, раздробить (как вариант - перебить в блендере), выдавить сок под прессом.
- Оставшийся жмых залить водой. На каждый килограмм жмыха необходимо взять 200 мл воды. Дать постоять 5-6 часов и снова выдавить сок. Оба полученных сока смешать.
- На каждый литр полученной смеси добавить 2 л воды, 600 г сахара и дрожжевую закваску.
- Дальше разлить по бутылям и оставить бродить по тому же принципу, что и обычное виноградное вино, однако уже не на 2-3 месяца, а на год.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие десерты можно приготовить из облепихи.
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Источник: Сегодня