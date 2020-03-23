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Как сделать домашние глазированные сырки со сгущенкой

Рецепт вкусного десерта для детей и взрослых

Ирина Павлина
Сегодня, 17:21

Сладкие сырки в шоколадной глазури можно легко сделать на собственной кухне. Для этого вам понадобятся: творог, шоколад, сахарная пудра и сливочное масло. В качестве начинки мы советуем использовать вареную сгущенку.

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Если вам попался творог с крупинками, обязательно протрите его через сито. Вы также можете купить готовую творожную массу. В таком случае вам не нужно будет добавлять сахар.

Сладкие сырки с вареной сгущенкой

Домашние сырки со сгущенкой
Домашние сырки со сгущенкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 367 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г творога однородной консистенции
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 30-50 г мягкого сливочного масла + 1 ч.л. для глазури
  • 100-120 г шоколада
  • 4 ч.л. вареной сгущенки

Способ приготовления:

  1. Шоколад разломайте на ломтики, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане.
  2. Полученной глазурью равномерно покройте четыре силиконовые формочки для кексов. Поставьте в холодильник на 15 минут.
  3. Творог смешайте с размягченным сливочным маслом и сахарной пудрой до однородности.
  4. Достаньте формочки из холодильника и до половины наполните творожной массой. Затем, сделав в творожной массе небольшое углубление, положите по чайной ложке без горки вареной сгущенки.
  5. Затем разместите сверху оставшуюся творожную массу.
  6. Покройте верх оставшейся шоколадной глазурью и опять отправьте в холодильник на 20 минут.
  7. Затем аккуратно достаньте застывшие глазированные сырки со сгущенкой из формочек.

Полезный совет

Вареную сгущенку можно заменить мармеладом или густым джемом.

Смотрите видео, как выбрать настоящие сырки в глазури:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкие сырки с фруктами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога с творожными шариками.

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Источник: Сегодня
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