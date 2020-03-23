Как сделать домашние глазированные сырки со сгущенкой

Рецепт вкусного десерта для детей и взрослых

Сладкие сырки в шоколадной глазури можно легко сделать на собственной кухне. Для этого вам понадобятся: творог, шоколад, сахарная пудра и сливочное масло. В качестве начинки мы советуем использовать вареную сгущенку.

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Если вам попался творог с крупинками, обязательно протрите его через сито. Вы также можете купить готовую творожную массу. В таком случае вам не нужно будет добавлять сахар.

Сладкие сырки с вареной сгущенкой

Домашние сырки со сгущенкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

367 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г творога однородной консистенции

2 ст.л. сахарной пудры

30-50 г мягкого сливочного масла + 1 ч.л. для глазури

100-120 г шоколада

4 ч.л. вареной сгущенки

Способ приготовления:

Шоколад разломайте на ломтики, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане. Полученной глазурью равномерно покройте четыре силиконовые формочки для кексов. Поставьте в холодильник на 15 минут. Творог смешайте с размягченным сливочным маслом и сахарной пудрой до однородности. Достаньте формочки из холодильника и до половины наполните творожной массой. Затем, сделав в творожной массе небольшое углубление, положите по чайной ложке без горки вареной сгущенки. Затем разместите сверху оставшуюся творожную массу. Покройте верх оставшейся шоколадной глазурью и опять отправьте в холодильник на 20 минут. Затем аккуратно достаньте застывшие глазированные сырки со сгущенкой из формочек.

Полезный совет

Вареную сгущенку можно заменить мармеладом или густым джемом.

Смотрите видео, как выбрать настоящие сырки в глазури:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкие сырки с фруктами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога с творожными шариками.

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