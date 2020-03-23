Как сделать домашние глазированные сырки со сгущенкой
Рецепт вкусного десерта для детей и взрослых
Сладкие сырки в шоколадной глазури можно легко сделать на собственной кухне. Для этого вам понадобятся: творог, шоколад, сахарная пудра и сливочное масло. В качестве начинки мы советуем использовать вареную сгущенку.
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Если вам попался творог с крупинками, обязательно протрите его через сито. Вы также можете купить готовую творожную массу. В таком случае вам не нужно будет добавлять сахар.
Сладкие сырки с вареной сгущенкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 367 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г творога однородной консистенции
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 30-50 г мягкого сливочного масла + 1 ч.л. для глазури
- 100-120 г шоколада
- 4 ч.л. вареной сгущенки
Способ приготовления:
- Шоколад разломайте на ломтики, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане.
- Полученной глазурью равномерно покройте четыре силиконовые формочки для кексов. Поставьте в холодильник на 15 минут.
- Творог смешайте с размягченным сливочным маслом и сахарной пудрой до однородности.
- Достаньте формочки из холодильника и до половины наполните творожной массой. Затем, сделав в творожной массе небольшое углубление, положите по чайной ложке без горки вареной сгущенки.
- Затем разместите сверху оставшуюся творожную массу.
- Покройте верх оставшейся шоколадной глазурью и опять отправьте в холодильник на 20 минут.
- Затем аккуратно достаньте застывшие глазированные сырки со сгущенкой из формочек.
Полезный совет
Вареную сгущенку можно заменить мармеладом или густым джемом.
Смотрите видео, как выбрать настоящие сырки в глазури:
Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкие сырки с фруктами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога с творожными шариками.
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