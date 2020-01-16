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Как приготовить домашний хумус с кедровыми орехами

Рецепт хумуса по-еврейски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
Хумус с кедровыми орешками
Хумус с кедровыми орешками
Фото: Depositphotos

Хумус – это холодная закуска из отварного или консервированного гороха нут, кунжутной пасты, оливкового масла и лимонного сока.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Ингредиенты хумуса содержат триптофан, 5-Гидрокситриптофан и серотонин, которые помогут вам расслабиться и заснуть. Несколько столовых ложек – все, что нужно.

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Хумус: рецепт классический

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Сырой нут (турецкий горох) – 300 г
  • Соус тхина (на основе кунжута) – 3-4 ст. л.
  • Кедровые орешки – 50 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливковое масло, зира, соль, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нут замачиваем в подсоленной воде на ночь, как обычный горох.
  2. На следующий день в этой же воде варим его в течение 2-2,5 часов.
  3. Когда нут сварится, охлаждаем, кладем в блендер, добавляем масло, воду, в которой варился нут (примерно 100 г), подсаливаем, выдавливаем сок лимона, кладем специи и взбиваем до однородной массы, которая должна получиться консистенции сметаны средней густоты. Густоту можно регулировать с помощью оливкового масла: чем больше его налить, тем жиже выйдет хумус.

Как подавать хумус

Выкладываем закуску на тарелку, посыпаем паприкой, украшаем кедровыми орешками и подаем. С хумусом также можно подать поджаренный лук или грибы.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольного хумуса. "Сегодня" также писали, как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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