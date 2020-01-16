Как приготовить домашний хумус с кедровыми орехами

Рецепт хумуса по-еврейски

Хумус с кедровыми орешками Фото: Depositphotos

Хумус – это холодная закуска из отварного или консервированного гороха нут, кунжутной пасты, оливкового масла и лимонного сока.

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Ингредиенты хумуса содержат триптофан, 5-Гидрокситриптофан и серотонин, которые помогут вам расслабиться и заснуть. Несколько столовых ложек – все, что нужно.

Хумус: рецепт классический

Время приготовления:

2.5 часа

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Сырой нут (турецкий горох) – 300 г

Соус тхина (на основе кунжута) – 3-4 ст. л.

Кедровые орешки – 50 г

Лимон – 1 шт.

Оливковое масло, зира, соль, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Нут замачиваем в подсоленной воде на ночь, как обычный горох. На следующий день в этой же воде варим его в течение 2-2,5 часов. Когда нут сварится, охлаждаем, кладем в блендер, добавляем масло, воду, в которой варился нут (примерно 100 г), подсаливаем, выдавливаем сок лимона, кладем специи и взбиваем до однородной массы, которая должна получиться консистенции сметаны средней густоты. Густоту можно регулировать с помощью оливкового масла: чем больше его налить, тем жиже выйдет хумус.

Как подавать хумус

Выкладываем закуску на тарелку, посыпаем паприкой, украшаем кедровыми орешками и подаем. С хумусом также можно подать поджаренный лук или грибы.

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