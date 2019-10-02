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Как сделать домашний кофейный ликер

Вкусный кофейный ликер можно легко приготовить на собственной кухне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Домашний кофейный ликер
Домашний кофейный ликер
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить домашний кофейный ликер? В этом нет ничего сложного. Вам нужно будет смешать молотый кофе с сахарным сиропом и ромом и дать смеси настояться.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный ликер:

Готовый кофейный ликер можно пить просто так, добавлять в коктейли, горячие напитки, выпечку и десерты.

Кофейный ликер: рецепт

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 326 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана кофе мелкого помола
  • 2 1/4 стакана воды
  • 1 стакан сахара
  • 1 стручок ванили
  • 1 1/2 стакана светлого рома

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте кофе в стеклянную банку с крышкой.
  2. Влейте туда 1 1/4 стакана чистой холодной воды, закройте крышкой и хорошенько встряхните. Оставьте смесь в холодильнике на 12 часов.
  3. Затем процедите через кофейный фильтр или марлю в другую банку, накройте крышкой.
  4. Приготовьте сахарный сироп. В кастрюле смешайте сахар и 1 стакан воды, доведите до кипения. Затем снимите с огня и оставьте остывать до комнатной температуры.
  5. В стеклянную банку с кофе добавьте охлажденный сироп, ваниль и ром. Оставьте настаиваться на три дня.
  6. Затем уберите из банки стручок ванили, а сам ликер перелейте в удобную бутылку.

Секреты приготовления кофейного ликера

  • Вкус напитка будет напрямую зависеть от качества ингредиентов. Поэтому проследите, чтобы ром был качественным, а кофе – ароматным.
  • Чтобы выгодно подчеркнуть кофейный вкус ликера, не забудьте добавить стручок ванили.
  • Напиток будет ароматнее, если вы будете использовать коричневый сахар.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковый ликер. "Сегодня" также делились рецептом ароматной апельсиновой настойки.

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Источник: Сегодня
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