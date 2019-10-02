Как сделать домашний кофейный ликер
Вкусный кофейный ликер можно легко приготовить на собственной кухне
Хотите приготовить домашний кофейный ликер? В этом нет ничего сложного. Вам нужно будет смешать молотый кофе с сахарным сиропом и ромом и дать смеси настояться.
Смотрите видео, как приготовить шоколадный ликер:
Готовый кофейный ликер можно пить просто так, добавлять в коктейли, горячие напитки, выпечку и десерты.
Кофейный ликер: рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 326 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/4 стакана кофе мелкого помола
- 2 1/4 стакана воды
- 1 стакан сахара
- 1 стручок ванили
- 1 1/2 стакана светлого рома
Способ приготовления:
- Насыпьте кофе в стеклянную банку с крышкой.
- Влейте туда 1 1/4 стакана чистой холодной воды, закройте крышкой и хорошенько встряхните. Оставьте смесь в холодильнике на 12 часов.
- Затем процедите через кофейный фильтр или марлю в другую банку, накройте крышкой.
- Приготовьте сахарный сироп. В кастрюле смешайте сахар и 1 стакан воды, доведите до кипения. Затем снимите с огня и оставьте остывать до комнатной температуры.
- В стеклянную банку с кофе добавьте охлажденный сироп, ваниль и ром. Оставьте настаиваться на три дня.
- Затем уберите из банки стручок ванили, а сам ликер перелейте в удобную бутылку.
Секреты приготовления кофейного ликера
- Вкус напитка будет напрямую зависеть от качества ингредиентов. Поэтому проследите, чтобы ром был качественным, а кофе – ароматным.
- Чтобы выгодно подчеркнуть кофейный вкус ликера, не забудьте добавить стручок ванили.
- Напиток будет ароматнее, если вы будете использовать коричневый сахар.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковый ликер. "Сегодня" также делились рецептом ароматной апельсиновой настойки.
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Источник: Сегодня