Как сделать домашний кофейный ликер

Вкусный кофейный ликер можно легко приготовить на собственной кухне

Домашний кофейный ликер Фото: Depositphotos

Хотите приготовить домашний кофейный ликер? В этом нет ничего сложного. Вам нужно будет смешать молотый кофе с сахарным сиропом и ромом и дать смеси настояться.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный ликер:

Готовый кофейный ликер можно пить просто так, добавлять в коктейли, горячие напитки, выпечку и десерты.

Кофейный ликер: рецепт

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

326 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/4 стакана кофе мелкого помола

2 1/4 стакана воды

1 стакан сахара

1 стручок ванили

1 1/2 стакана светлого рома

Способ приготовления:

Насыпьте кофе в стеклянную банку с крышкой. Влейте туда 1 1/4 стакана чистой холодной воды, закройте крышкой и хорошенько встряхните. Оставьте смесь в холодильнике на 12 часов. Затем процедите через кофейный фильтр или марлю в другую банку, накройте крышкой. Приготовьте сахарный сироп. В кастрюле смешайте сахар и 1 стакан воды, доведите до кипения. Затем снимите с огня и оставьте остывать до комнатной температуры. В стеклянную банку с кофе добавьте охлажденный сироп, ваниль и ром. Оставьте настаиваться на три дня. Затем уберите из банки стручок ванили, а сам ликер перелейте в удобную бутылку.

Секреты приготовления кофейного ликера

Вкус напитка будет напрямую зависеть от качества ингредиентов. Поэтому проследите, чтобы ром был качественным, а кофе – ароматным.

Чтобы выгодно подчеркнуть кофейный вкус ликера, не забудьте добавить стручок ванили.

Напиток будет ароматнее, если вы будете использовать коричневый сахар.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить персиковый ликер. "Сегодня" также делились рецептом ароматной апельсиновой настойки.

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