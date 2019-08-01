Как сделать домашний мармелад из слив и яблок: рецепт для мультиварки

Рецепт вкусного домашнего мармелада от Даши Малаховой

Мармелад из слив и яблок в мультиварке Фото: Depositphotos

Мармелад считается из самых полезных десертов, безопасных для фигуры. Его производят на основе фруктово‑ягодного пюре и агар-агара, который выводит из организма "плохой" холестерин и нормализует уровень сахара в крови.

Смотрите видео, как приготовить и законсервировать сливовый соус:

Вкусный и натуральный мармелад можно приготовить в домашних условиях. Мы рекомендуем сделать его из слив и яблок в мультиварке.

Сливово-яблочный мармелад в мультиварке

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г зеленых яблок с большим количеством пектина

500 г слив сорта "Венгерка"

250 г сахара

Сахар – для посыпки

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Способ приготовления:

Бланшируйте сливы, чтобы с них легче можно было снять кожицу. Для этого сделайте на сливах крестообразные надрезы и опустите в кипящую воду на несколько секунд. Удалите сердцевину у яблок, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Сложит в чашу мультиварки вместе с сахаром и очищенными сливами. Если сразу не получается удалить косточки из слив, это можно будет сделать позже, когда их мякоть немного размягчится. Установите режим "Тушение", снимите паровой клапан и готовьте в течение 3-4 часов, периодически помешивая мармелад. Когда фруктовая масса начнет отставать от стенок чаши мультиварки, выложите ее в широкую силиконовую форму и разровняйте ножом. Если силиконовый формы нет, вылейте массу на небольшой противень, застеленный пергаментной бумагой. Когда сливово-яблочный мармелад полностью застынет, аккуратно достаньте его из формы, нарежьте кубиками и обваляйте в сахаре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить варенье из яблок и слив на зиму. "Сегодня" также сообщали о полезных свойствах мармелада.

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