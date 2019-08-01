Как сделать домашний мармелад из слив и яблок: рецепт для мультиварки
Рецепт вкусного домашнего мармелада от Даши Малаховой
Мармелад считается из самых полезных десертов, безопасных для фигуры. Его производят на основе фруктово‑ягодного пюре и агар-агара, который выводит из организма "плохой" холестерин и нормализует уровень сахара в крови.
Смотрите видео, как приготовить и законсервировать сливовый соус:
Вкусный и натуральный мармелад можно приготовить в домашних условиях. Мы рекомендуем сделать его из слив и яблок в мультиварке.
Сливово-яблочный мармелад в мультиварке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г зеленых яблок с большим количеством пектина
- 500 г слив сорта "Венгерка"
- 250 г сахара
- Сахар – для посыпки
Способ приготовления:
- Бланшируйте сливы, чтобы с них легче можно было снять кожицу. Для этого сделайте на сливах крестообразные надрезы и опустите в кипящую воду на несколько секунд.
- Удалите сердцевину у яблок, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- Сложит в чашу мультиварки вместе с сахаром и очищенными сливами. Если сразу не получается удалить косточки из слив, это можно будет сделать позже, когда их мякоть немного размягчится.
- Установите режим "Тушение", снимите паровой клапан и готовьте в течение 3-4 часов, периодически помешивая мармелад.
- Когда фруктовая масса начнет отставать от стенок чаши мультиварки, выложите ее в широкую силиконовую форму и разровняйте ножом. Если силиконовый формы нет, вылейте массу на небольшой противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Когда сливово-яблочный мармелад полностью застынет, аккуратно достаньте его из формы, нарежьте кубиками и обваляйте в сахаре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить варенье из яблок и слив на зиму. "Сегодня" также сообщали о полезных свойствах мармелада.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Что приготовить из слив: ТОП-5 летних рецептов 10 причин включить сливы в свое летнее меню Рецепт вареников со сливами на кефире Сливовое варенье с шоколадом: лучшие рецепты на зиму
Источник: Сегодня