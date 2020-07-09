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Как сделать домашний медовый квас

Сегодня, 17:48

Пошаговый рецепт с видео необычного медово-лимонного кваса

Даже если вы не любите мед, попробовав медовый квас по нашему рецепту, вы поменяете свое мнение. Основа напитка – вода, к ее выбору нужно отнестись серьезно. Она должна быть хорошо отстоянной, чтобы все химикаты, которые могут быть даже в бутилированной воде, ушли. Пошаговый рецепт домашнего кваса с видео смотрите ниже.

Медовый квас с лимоном

Квас с медом и лимоном
Квас с медом и лимоном
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут + время для настаивания

Калорийность:

  • 47 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2,5 л воды
  • Сок 1 лимона
  • Половина банки меда емкостью 0,5 л
  • Несколько рисинок

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Способ приготовления:

  1. Налейте воду в банку.
  2. Выдавите сок из лимона. Добавьте мед и хорошо размешайте.
  3. Всыпьте несколько зернышек риса.
  4. Накройте марлей и оставьте на 12 часов. А если вы дадите квасу еще немного постоять, он станет прозрачным.

Как подавать медовый квас

Подавайте напиток охлажденным.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего хлебного кваса. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать окрошку на квасе.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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