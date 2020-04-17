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Как сделать домашний плавленый сыр с грибами

Готовим плавленый сыр с шампиньонами

Ирина Павлина
Сегодня, 14:36

Магазинный плавленый сыр – не самый полезный продукт. Но такую закуску можно легко приготовить в домашних условиях, и она не будет содержать вредных добавок.

Мы предлагаем сделать плавленый сыр с добавлением жареных шампиньонов. Его можно намазывать на хлеб, добавлять в омлеты, выпечку и супы.

Домашний плавленый сыр с грибами

Плавленый сыр с грибами
Плавленый сыр с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г мягкого творога
  • 100 г сливочного масла
  • 0.5 ч. л. соли
  • 0.5 ч. л. соды
  • 1 шт. яйцо
  • 200 г грибов шампиньонов
  • 3 ст. л. растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Соедините творог, яйцо, соль, соду, сливочное масло комнатной температуры.
  2. Хорошо пробейте блендером до кремообразного состояния.
  3. Поставьте посуду со смесью на водяную баню. При постоянном помешивании варите 15-20 минут. Получится тянущаяся пластичная масса.
  4. Грибы порежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле, слегка присолив.
  5. Вмешайте грибы в сырную массу. Периодически помешивайте до полного остывания сыра.

На заметку

Если сыр не загустевает до нужной консистенции, добавьте немного больше соды. Но не переборщите, иначе она будет чувствоваться в готовой закуске.

Смотрите видео, как сделать салат с редисом и плавленым сыром:

Напомним, ранее мы писали, как сделать маффины с плавленым сыром. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать суп из плавленого сыра.

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Источник: Сегодня
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