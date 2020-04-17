Как сделать домашний плавленый сыр с грибами

Готовим плавленый сыр с шампиньонами

Магазинный плавленый сыр – не самый полезный продукт. Но такую закуску можно легко приготовить в домашних условиях, и она не будет содержать вредных добавок.

Мы предлагаем сделать плавленый сыр с добавлением жареных шампиньонов. Его можно намазывать на хлеб, добавлять в омлеты, выпечку и супы.

Домашний плавленый сыр с грибами

Плавленый сыр с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г мягкого творога

100 г сливочного масла

0.5 ч. л. соли

0.5 ч. л. соды

1 шт. яйцо

200 г грибов шампиньонов

3 ст. л. растительного масла

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Способ приготовления:

Соедините творог, яйцо, соль, соду, сливочное масло комнатной температуры. Хорошо пробейте блендером до кремообразного состояния. Поставьте посуду со смесью на водяную баню. При постоянном помешивании варите 15-20 минут. Получится тянущаяся пластичная масса. Грибы порежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле, слегка присолив. Вмешайте грибы в сырную массу. Периодически помешивайте до полного остывания сыра.

На заметку

Если сыр не загустевает до нужной консистенции, добавьте немного больше соды. Но не переборщите, иначе она будет чувствоваться в готовой закуске.

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Напомним, ранее мы писали, как сделать маффины с плавленым сыром. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать суп из плавленого сыра.

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