Как сделать домашний плавленый сыр с грибами
Готовим плавленый сыр с шампиньонами
Магазинный плавленый сыр – не самый полезный продукт. Но такую закуску можно легко приготовить в домашних условиях, и она не будет содержать вредных добавок.
Мы предлагаем сделать плавленый сыр с добавлением жареных шампиньонов. Его можно намазывать на хлеб, добавлять в омлеты, выпечку и супы.
Домашний плавленый сыр с грибами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 146 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г мягкого творога
- 100 г сливочного масла
- 0.5 ч. л. соли
- 0.5 ч. л. соды
- 1 шт. яйцо
- 200 г грибов шампиньонов
- 3 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Соедините творог, яйцо, соль, соду, сливочное масло комнатной температуры.
- Хорошо пробейте блендером до кремообразного состояния.
- Поставьте посуду со смесью на водяную баню. При постоянном помешивании варите 15-20 минут. Получится тянущаяся пластичная масса.
- Грибы порежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле, слегка присолив.
- Вмешайте грибы в сырную массу. Периодически помешивайте до полного остывания сыра.
На заметку
Если сыр не загустевает до нужной консистенции, добавьте немного больше соды. Но не переборщите, иначе она будет чувствоваться в готовой закуске.
Смотрите видео, как сделать салат с редисом и плавленым сыром:
Напомним, ранее мы писали, как сделать маффины с плавленым сыром. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать суп из плавленого сыра.
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