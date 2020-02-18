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Как сделать домашнюю шоколадную пасту

Рецепт натурального шоколадно-орехового крема

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:12
Шоколадный крем с орехами
Шоколадный крем с орехами
Фото: Depositphotos

Шоколадная паста с орехами – отличное дополнение к блинами и тостам. Можно купить и готовую, но она содержит много вредных ингредиентов. В нашей пасте никаких лишних добавок – только шоколад, орехи, какао-порошок и сливочное масло.

Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный мусс:

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Шоколадно-ореховый крем

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 581 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г обжаренного фундука
  • 140 г черного шоколада
  • 6 ч. ложек жирных сливок
  • 1 ст. ложка мягкого сливочного масла
  • 6 ст. ложек какао
  • 2 ст. ложки сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Измельчите орехи в крошку. Добавьте мягкое сливочное масло, какао и сахарную пудру. Хорошо перемешайте.
  2. Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте сливки комнатной температуры и перемешайте. Шоколад начнет загустевать.
  3. Смешайте с орехами и переложите в банку.
  4. Часть пасты намажьте на тост и по желанию украсьте клубникой.

Как хранить шоколадную пасту

Хранить такой крем надо в холодильнике, но перед тем как подавать на стол, дать ему согреться при комнатной температуре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубнику в шоколаде. "Сегодня" также писали, как приготовить кофе с шоколадом.

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Источник: Сегодня
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