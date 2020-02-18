Как сделать домашнюю шоколадную пасту

Рецепт натурального шоколадно-орехового крема

Шоколадный крем с орехами Фото: Depositphotos

Шоколадная паста с орехами – отличное дополнение к блинами и тостам. Можно купить и готовую, но она содержит много вредных ингредиентов. В нашей пасте никаких лишних добавок – только шоколад, орехи, какао-порошок и сливочное масло.

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Шоколадно-ореховый крем

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

581 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г обжаренного фундука

140 г черного шоколада

6 ч. ложек жирных сливок

1 ст. ложка мягкого сливочного масла

6 ст. ложек какао

2 ст. ложки сахарной пудры

Способ приготовления:

Измельчите орехи в крошку. Добавьте мягкое сливочное масло, какао и сахарную пудру. Хорошо перемешайте. Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте сливки комнатной температуры и перемешайте. Шоколад начнет загустевать. Смешайте с орехами и переложите в банку. Часть пасты намажьте на тост и по желанию украсьте клубникой.

Как хранить шоколадную пасту

Хранить такой крем надо в холодильнике, но перед тем как подавать на стол, дать ему согреться при комнатной температуре.

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