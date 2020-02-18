Как сделать домашнюю шоколадную пасту
Рецепт натурального шоколадно-орехового крема
Шоколадная паста с орехами – отличное дополнение к блинами и тостам. Можно купить и готовую, но она содержит много вредных ингредиентов. В нашей пасте никаких лишних добавок – только шоколад, орехи, какао-порошок и сливочное масло.
Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный мусс:
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Шоколадно-ореховый крем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 581 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г обжаренного фундука
- 140 г черного шоколада
- 6 ч. ложек жирных сливок
- 1 ст. ложка мягкого сливочного масла
- 6 ст. ложек какао
- 2 ст. ложки сахарной пудры
Способ приготовления:
- Измельчите орехи в крошку. Добавьте мягкое сливочное масло, какао и сахарную пудру. Хорошо перемешайте.
- Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте сливки комнатной температуры и перемешайте. Шоколад начнет загустевать.
- Смешайте с орехами и переложите в банку.
- Часть пасты намажьте на тост и по желанию украсьте клубникой.
Как хранить шоколадную пасту
Хранить такой крем надо в холодильнике, но перед тем как подавать на стол, дать ему согреться при комнатной температуре.
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