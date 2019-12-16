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Как сделать дрожжевое тесто для пиццы: базовый рецепт

Рецепт простого теста для пиццы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Тесто для пиццы
Тесто для пиццы
Фото: freepik.com

Как известно, вкусная пицца получается только из хорошего теста. Мы поделимся рецептом классического дрожжевого теста, которое, к слову, подойдет не только для приготовления настоящей итальянской пиццы, но и для хлебных палочек, багетов и даже хлеба.

Смотрите видео, как сделать домашнюю пиццу:

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Тесто для пиццы базовое

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 251 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300-400 г муки (+ немного для присыпания)
  • 10 г дрожжей
  • 1/2 стакана молока
  • 15 г меда
  • Оливковое масло
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом.
  2. Залейте дрожжи теплым молоком и добавьте мед.
  3. Через минут пять дрожжи забродят, после чего можно добавлять муку и соль. Замесите тесто, добавляя понемногу воду.
  4. Когда тесто станет нежным, накройте его салфеткой и оставьте в теплом тихом месте на 30-40 минут, чтобы оно подошло приблизительно в два раза.
  5. Добавьте немного оливкового масла (можно просто смазать маслом руки) и еще раз аккуратно вымесите. Таким образом, из теста выйдет часть углекислого газа и оно наполниться воздухом. После этого снова оставьте тесто на некоторое время, пока оно не подойдет.

Как сделать пиццу

Такое тесто универсальное и подойдет для пиццы с любой начинкой. Растяните его руками в круг, намажьте соусом и распределите сверху начинку. Выпекайте в горячей духовке, пока края пиццы не подрумянятся.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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