Как сделать дрожжевое тесто для пиццы: базовый рецепт
Рецепт простого теста для пиццы
Как известно, вкусная пицца получается только из хорошего теста. Мы поделимся рецептом классического дрожжевого теста, которое, к слову, подойдет не только для приготовления настоящей итальянской пиццы, но и для хлебных палочек, багетов и даже хлеба.
Смотрите видео, как сделать домашнюю пиццу:
Тесто для пиццы базовое
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 251 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300-400 г муки (+ немного для присыпания)
- 10 г дрожжей
- 1/2 стакана молока
- 15 г меда
- Оливковое масло
- Вода
Способ приготовления:
- Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом.
- Залейте дрожжи теплым молоком и добавьте мед.
- Через минут пять дрожжи забродят, после чего можно добавлять муку и соль. Замесите тесто, добавляя понемногу воду.
- Когда тесто станет нежным, накройте его салфеткой и оставьте в теплом тихом месте на 30-40 минут, чтобы оно подошло приблизительно в два раза.
- Добавьте немного оливкового масла (можно просто смазать маслом руки) и еще раз аккуратно вымесите. Таким образом, из теста выйдет часть углекислого газа и оно наполниться воздухом. После этого снова оставьте тесто на некоторое время, пока оно не подойдет.
Как сделать пиццу
Такое тесто универсальное и подойдет для пиццы с любой начинкой. Растяните его руками в круг, намажьте соусом и распределите сверху начинку. Выпекайте в горячей духовке, пока края пиццы не подрумянятся.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.
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