Как сделать глазурь для куличей : три идеи на Пасху 2019
Рецепты глазури для пасхальных куличей
Дата православной Пасхи в 2019 году – 28 апреля. Накануне этого праздника обязательно пекут куличи и украшают их глазурью, чаще всего белковой. Мы поделимся рецептами глазури для куличей, которая не крошится и не осыпается.
Белая глазурь для пасхи заварная
Ингредиенты:
- 2 белка
- 100 г сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Белки выливаем в мисочку, добавляем к ним сахарную пудру и активно взбиваем венчиком несколько минут.
- Ставим миску с белками на водяную баню, так, чтобы ее дно не касалось воды. Продолжаем взбивать еще 5 минут.
- Убираем глазурь с водяной бани и продолжаем взбивать еще около 5 минут. Она получается очень белой, гладкой и блестящей.
- Остывшие куличи обмакиваем в глазурь. Можно сделать двойное покрытие: окунуть и отставить на 10-15 минут. Затем снова опустить в глазурь.
- Украсить куличи можно цветными бусинками, орешками или цукатами.
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Глазурь для пасхи из сахара
Глазурь из сахара и белков, приготовленная по этому рецепту, подойдет для украшения куличей, кексов, тортов и пирожных. Она прекрасно держит форму, получается блестящей и гладкой. Глазурь не трескается и не стекает.
Ингредиенты:
- 4 яичных белка
- 1 стакан сахара
Рецепт приготовления:
- Взять охлажденные яичные белки. Добавить к белкам сахар и взбить добела.
- Отправить белки на водяную баню и готовить на огне при постоянном помешивании около 5 минут. Белки должны нагреться примерно до 70 градусов.
- По истечении времени белки убрать с паровой бани и взбить миксером до загустения. Окунуть в готовую глазурь куличи.
Глазурь для пасхи: рецепт с шоколадом
Ингредиенты:
- Шоколад – 120 г
- Сливки – 100 мл
- Сахарная пудра – 1,5 ч. л.
- Масло сливочное – 1 ст. л.
Рецепт приготовления:
- Мелко порубите шоколад.
- Добавьте 2 ст. л. воды, сахарную пудру и половину сливок. Перемешайте все.
- Поставьте на водяную баню и размешивайте, пока шоколад не растворится. Снимите с огня.
- Оставшиеся сливки разогрейте и добавьте в шоколад. Размешайте.
- Нарежьте масло кубиками, добавьте в шоколад.
- Когда глазурь остынет до температуры тела, с ней можно работать.
Напомним, традиционный кулич на Пасху – дрожжевой, с изюмом и цукатами.
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