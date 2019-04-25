Как сделать глазурь для куличей : три идеи на Пасху 2019

Рецепты глазури для пасхальных куличей

Глазурь для пасхальных куличей Фото: Depositphotos

Дата православной Пасхи в 2019 году – 28 апреля. Накануне этого праздника обязательно пекут куличи и украшают их глазурью, чаще всего белковой. Мы поделимся рецептами глазури для куличей, которая не крошится и не осыпается.

Белая глазурь для пасхи заварная

Кулич с белковой глазурью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 белка

100 г сахарной пудры

Рецепт приготовления:

Белки выливаем в мисочку, добавляем к ним сахарную пудру и активно взбиваем венчиком несколько минут. Ставим миску с белками на водяную баню, так, чтобы ее дно не касалось воды. Продолжаем взбивать еще 5 минут. Убираем глазурь с водяной бани и продолжаем взбивать еще около 5 минут. Она получается очень белой, гладкой и блестящей. Остывшие куличи обмакиваем в глазурь. Можно сделать двойное покрытие: окунуть и отставить на 10-15 минут. Затем снова опустить в глазурь. Украсить куличи можно цветными бусинками, орешками или цукатами.

Глазурь для пасхи из сахара

Сахарная глазурь для кулича Фото: Depositphotos

Глазурь из сахара и белков, приготовленная по этому рецепту, подойдет для украшения куличей, кексов, тортов и пирожных. Она прекрасно держит форму, получается блестящей и гладкой. Глазурь не трескается и не стекает.

Ингредиенты:

4 яичных белка

1 стакан сахара

Рецепт приготовления:

Взять охлажденные яичные белки. Добавить к белкам сахар и взбить добела. Отправить белки на водяную баню и готовить на огне при постоянном помешивании около 5 минут. Белки должны нагреться примерно до 70 градусов. По истечении времени белки убрать с паровой бани и взбить миксером до загустения. Окунуть в готовую глазурь куличи.

Глазурь для пасхи: рецепт с шоколадом

Шоколадный кулич с глазурью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Шоколад – 120 г

Сливки – 100 мл

Сахарная пудра – 1,5 ч. л.

Масло сливочное – 1 ст. л.

Рецепт приготовления:

Мелко порубите шоколад. Добавьте 2 ст. л. воды, сахарную пудру и половину сливок. Перемешайте все. Поставьте на водяную баню и размешивайте, пока шоколад не растворится. Снимите с огня. Оставшиеся сливки разогрейте и добавьте в шоколад. Размешайте. Нарежьте масло кубиками, добавьте в шоколад. Когда глазурь остынет до температуры тела, с ней можно работать.

Напомним, традиционный кулич на Пасху – дрожжевой, с изюмом и цукатами.

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