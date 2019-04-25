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Как сделать глазурь для куличей : три идеи на Пасху 2019

Рецепты глазури для пасхальных куличей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Глазурь для пасхальных куличей
Глазурь для пасхальных куличей
Фото: Depositphotos

Дата православной Пасхи в 2019 году – 28 апреля. Накануне этого праздника обязательно пекут куличи и украшают их глазурью, чаще всего белковой. Мы поделимся рецептами глазури для куличей, которая не крошится и не осыпается.

Белая глазурь для пасхи заварная

Кулич с белковой глазурью
Кулич с белковой глазурью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 белка 
  • 100 г сахарной пудры

Рецепт приготовления:

  1. Белки выливаем в мисочку, добавляем к ним сахарную пудру и активно взбиваем венчиком несколько минут. 
  2. Ставим миску с белками на водяную баню, так, чтобы ее дно не касалось воды. Продолжаем взбивать еще 5 минут. 
  3. Убираем глазурь с водяной бани и продолжаем взбивать еще около 5 минут. Она получается очень белой, гладкой и блестящей.
  4. Остывшие куличи обмакиваем в глазурь. Можно сделать двойное покрытие: окунуть и отставить на 10-15 минут. Затем снова опустить в глазурь.
  5. Украсить куличи можно цветными бусинками, орешками или цукатами.

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Глазурь для пасхи из сахара

Сахарная глазурь для кулича
Сахарная глазурь для кулича
Фото: Depositphotos

Глазурь из сахара и белков, приготовленная по этому рецепту, подойдет для украшения куличей, кексов, тортов и пирожных. Она прекрасно держит форму, получается блестящей и гладкой. Глазурь не трескается и не стекает.

Ингредиенты:

  • 4 яичных белка
  • 1 стакан сахара

Рецепт приготовления:

  1. Взять охлажденные яичные белки. Добавить к белкам сахар и взбить добела.
  2. Отправить белки на водяную баню и готовить на огне при постоянном помешивании около 5 минут. Белки должны нагреться примерно до 70 градусов. 
  3. По истечении времени белки убрать с паровой бани и взбить миксером до загустения. Окунуть в готовую глазурь куличи.

Глазурь для пасхи: рецепт с шоколадом

Шоколадный кулич с глазурью
Шоколадный кулич с глазурью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Шоколад – 120 г
  • Сливки – 100 мл
  • Сахарная пудра – 1,5 ч. л.
  • Масло сливочное – 1 ст. л.

Рецепт приготовления:

  1. Мелко порубите шоколад.
  2. Добавьте 2 ст. л. воды, сахарную пудру и половину сливок. Перемешайте все.
  3. Поставьте на водяную баню и размешивайте, пока шоколад не растворится. Снимите с огня.
  4. Оставшиеся сливки разогрейте и добавьте в шоколад. Размешайте.
  5. Нарежьте масло кубиками, добавьте в шоколад.
  6. Когда глазурь остынет до температуры тела, с ней можно работать.

Напомним, традиционный кулич на Пасху – дрожжевой, с изюмом и цукатами.

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Источник: Сегодня
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