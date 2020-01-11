Как сделать глегг из белого вина с яблочным соком и пряностями
Рецепт согревающего зимнего напитка
Глегг – это горячий праздничный напиток родом из Скандинавии, очень похожий на глинтвейн. В классическом варианте его готовят с изюмом, миндалем, корицей, гвоздикой и фруктами.
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Мы поделимся рецептом белого глегга с яблочным соком и пряностями. Такой напиток отлично согревает в промозглые дни.
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Глегг из белого вина
Время приготовления:
- 15 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 палочка корицы
- 0,5 стручка ванили
- 2-3 звездочки бадьяна
- 6 коробочек кардамона
- 8 бутонов гвоздики
- 80 г мелкого сахара
- 100 мл яблочного сока
- 1 бутылка сухого белого вина
Способ приготовления:
- Поместить все ингредиенты в кастрюлю и довести до кипения.
- Убавить огонь до минимума и томить около 10 минут. Снять с огня, накрыть крышкой и дать остыть час (или оставить на ночь).
- Процедить жидкость в плотно закрывающуюся бутылку, чтобы удалить специи. Хранить в холодильнике.
- Для подачи подогреть вино вместе с пряным яблочным соком, не доводя до кипения.
- Перелить напиток в жаропрочные стаканы и сразу же подавать.
На заметку
Часто этот напиток варится не из вина, а из смородинового сока, либо разбавляется им, чтобы уменьшить или исключить алкоголь. В Швеции к глеггу подают имбирные пряники.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог. "Сегодня" также писали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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