Как сделать глегг из белого вина с яблочным соком и пряностями

Рецепт согревающего зимнего напитка

Глегг с яблоками Фото: Unsplash

Глегг – это горячий праздничный напиток родом из Скандинавии, очень похожий на глинтвейн. В классическом варианте его готовят с изюмом, миндалем, корицей, гвоздикой и фруктами.

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Мы поделимся рецептом белого глегга с яблочным соком и пряностями. Такой напиток отлично согревает в промозглые дни.

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Глегг из белого вина

Время приготовления:

15 минут + время на охлаждение

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 палочка корицы

0,5 стручка ванили

2-3 звездочки бадьяна

6 коробочек кардамона

8 бутонов гвоздики

80 г мелкого сахара

100 мл яблочного сока

1 бутылка сухого белого вина

Способ приготовления:

Поместить все ингредиенты в кастрюлю и довести до кипения. Убавить огонь до минимума и томить около 10 минут. Снять с огня, накрыть крышкой и дать остыть час (или оставить на ночь). Процедить жидкость в плотно закрывающуюся бутылку, чтобы удалить специи. Хранить в холодильнике. Для подачи подогреть вино вместе с пряным яблочным соком, не доводя до кипения. Перелить напиток в жаропрочные стаканы и сразу же подавать.

На заметку

Часто этот напиток варится не из вина, а из смородинового сока, либо разбавляется им, чтобы уменьшить или исключить алкоголь. В Швеции к глеггу подают имбирные пряники.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог. "Сегодня" также писали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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