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Как сделать глегг из белого вина с яблочным соком и пряностями

Рецепт согревающего зимнего напитка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Глегг с яблоками
Глегг с яблоками
Фото: Unsplash

Глегг – это горячий праздничный напиток родом из Скандинавии, очень похожий на глинтвейн. В классическом варианте его готовят с изюмом, миндалем, корицей, гвоздикой и фруктами.

Смотрите видео, как приготовить домашний сбитень:

Мы поделимся рецептом белого глегга с яблочным соком и пряностями. Такой напиток отлично согревает в промозглые дни.

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Глегг из белого вина

Время приготовления:

  • 15 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 палочка корицы
  • 0,5 стручка ванили
  • 2-3 звездочки бадьяна
  • 6 коробочек кардамона
  • 8 бутонов гвоздики
  • 80 г мелкого сахара
  • 100 мл яблочного сока
  • 1 бутылка сухого белого вина

Способ приготовления:

  1. Поместить все ингредиенты в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Убавить огонь до минимума и томить около 10 минут. Снять с огня, накрыть крышкой и дать остыть час (или оставить на ночь).
  3. Процедить жидкость в плотно закрывающуюся бутылку, чтобы удалить специи. Хранить в холодильнике.
  4. Для подачи подогреть вино вместе с пряным яблочным соком, не доводя до кипения.
  5. Перелить напиток в жаропрочные стаканы и сразу же подавать.

На заметку

Часто этот напиток варится не из вина, а из смородинового сока, либо разбавляется им, чтобы уменьшить или исключить алкоголь. В Швеции к глеггу подают имбирные пряники.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог. "Сегодня" также писали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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