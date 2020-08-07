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Как сделать густое варенье из лепестков чайной розы

Сегодня, 10:17

Варенье из розы – вкусная, полезная и очень ароматная заготовка на зиму

Для варенья годятся лепестки роз любого сорта, но лучше всего подходит чайная роза – она самая ароматная. Поэтому смело срывайте цветы на рассвете в пору пика цветения – как только максимально откроются бутоны. Только помните, что цветы не должны быть обработаны химикатами – чтобы не отравиться.

Из лепестков розы можно сделать и "живое варенье": в поллитровую банку утрамбовать слоями лепестки, пересыпая их сахаром (на один сантиметр – одна столовая ложка сахара). Такое "варенье" можно есть всю зиму, а хранить его нужно в холодильнике.

Варенье из лепестков чайной розы

Варенье из лепестков роз с лимоном
Варенье из лепестков роз с лимоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 6-8 часов

Калорийность:

  • 247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Лепестки чайной розы – 0,5 кг
  • Сахар – 0,5 кг
  • Вода – 1 стакан
  • Лимонный сок – 3-5 г

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Способ приготовления:

  1. Лепестки роз перебираем, чтобы среди них не оказалось сухих или подгнивших. Аккуратно, чтобы не повредить, моем, даем немного обсохнуть.
  2. Засыпаем лепестки сахаром и даем постоять 4-6 часов.
  3. Заливаем водой, ставим на огонь, даем закипеть и около минуты прокипеть, добавляем лимонный сок – и для легкого привкуса, и как дополнительный консервант. Если же хотите варенье с ощутимой кислинкой – можно добавлять от 10 г сока и больше.
  4. Снимаем варенье с огня, даем остыть до комнатной температуры, снова ставим на огонь, даем закипеть, снова снимаем и даем остыть – и так еще один раз.
  5. В конце третьей варки можно слегка помешать, но аккуратно, чтобы не повредить лепестки.
  6. После третьего раза разливаем по банкам и закатываем.

Как хранить варенье из розы

Если хотите, чтобы варенье стояло долго, закатывайте жестяными крышками, если планируете съесть в скором времени и будете хранить в холодильнике, можно и пластиковыми.

Смотрите видео, какие цветы можно употреблять в пищу:

Напомним, ранее мы писали, как сделать черничное варенье с мятой, а также рассказывали, как сделать варенье из арбуза.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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