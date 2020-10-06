Как сделать холодное тыквенное латте за 5 минут

Такой напиток наверняка станет вашим фаворитом этой осенью

Пряное тыквенное латте – популярный напиток в сети американских кофеен Starbucks. Обычно такое латте подается горячим, но мы предлагаем изменить правила игры и сделать версию со льдом. Успейте приготовить этот напиток, пока еще не наступили сильные холода.

Рецепт холодного тыквенного латте

Пряное тыквенное латте со льдом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

130 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 порции эспрессо (или 1/2 чашки крепко сваренного кофе)

1 стакан молока на ваш выбор

1 столовая ложка тыквенного пюре

2 чайные ложки кленового сиропа (или по вкусу)

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога

Щепотка мелкой морской соли

Лед

Для подачи:

Взбитые сливки

Смотрите видео, как выбрать кофе:

Способ приготовления:

Сложите все ингредиенты в чашу блендера Взбейте все до однородности и появления пены. Добавьте горсть льда в стакан и влейте напиток. При желании добавьте немного больше подсластителя. Украсьте взбитыми сливками и посыпьте специями для тыквенного пирога.

Что такое смесь специй для тыквенного пирога

В смесь специй для тыквенного пирога входят: молотый имбирь, молотый мускатный орех, молотая корица, молотый душистый черный перец и молотая гвоздика. Нужно смешать по чайной ложке пряностей и использовать по мере необходимости.

Напомним, ранее мы писали, как сделать золотое латте с куркумой, а также делились рецептом латте матча.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться