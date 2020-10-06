Как сделать холодное тыквенное латте за 5 минут
Такой напиток наверняка станет вашим фаворитом этой осенью
Пряное тыквенное латте – популярный напиток в сети американских кофеен Starbucks. Обычно такое латте подается горячим, но мы предлагаем изменить правила игры и сделать версию со льдом. Успейте приготовить этот напиток, пока еще не наступили сильные холода.
Рецепт холодного тыквенного латте
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 130 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 порции эспрессо (или 1/2 чашки крепко сваренного кофе)
- 1 стакан молока на ваш выбор
- 1 столовая ложка тыквенного пюре
- 2 чайные ложки кленового сиропа (или по вкусу)
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога
- Щепотка мелкой морской соли
- Лед
Для подачи:
- Взбитые сливки
Смотрите видео, как выбрать кофе:
Способ приготовления:
- Сложите все ингредиенты в чашу блендера
- Взбейте все до однородности и появления пены.
- Добавьте горсть льда в стакан и влейте напиток. При желании добавьте немного больше подсластителя.
- Украсьте взбитыми сливками и посыпьте специями для тыквенного пирога.
Что такое смесь специй для тыквенного пирога
В смесь специй для тыквенного пирога входят: молотый имбирь, молотый мускатный орех, молотая корица, молотый душистый черный перец и молотая гвоздика. Нужно смешать по чайной ложке пряностей и использовать по мере необходимости.
Напомним, ранее мы писали, как сделать золотое латте с куркумой, а также делились рецептом латте матча.
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