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Как сделать холодное тыквенное латте за 5 минут

Сегодня, 17:28

Такой напиток наверняка станет вашим фаворитом этой осенью

Пряное тыквенное латте – популярный напиток в сети американских кофеен Starbucks. Обычно такое латте подается горячим, но мы предлагаем изменить правила игры и сделать версию со льдом. Успейте приготовить этот напиток, пока еще не наступили сильные холода.

Рецепт холодного тыквенного латте

Пряное тыквенное латте со льдом
Пряное тыквенное латте со льдом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 130 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 порции эспрессо (или 1/2 чашки крепко сваренного кофе)
  • 1 стакан молока на ваш выбор
  • 1 столовая ложка тыквенного пюре
  • 2 чайные ложки кленового сиропа (или по вкусу)
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога
  • Щепотка мелкой морской соли
  • Лед

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Для подачи:

  • Взбитые сливки

Смотрите видео, как выбрать кофе:

Способ приготовления:

  1. Сложите все ингредиенты в чашу блендера
  2. Взбейте все до однородности и появления пены.
  3. Добавьте горсть льда в стакан и влейте напиток. При желании добавьте немного больше подсластителя.
  4. Украсьте взбитыми сливками и посыпьте специями для тыквенного пирога.

Что такое смесь специй для тыквенного пирога

В смесь специй для тыквенного пирога входят: молотый имбирь, молотый мускатный орех, молотая корица, молотый душистый черный перец и молотая гвоздика. Нужно смешать по чайной ложке пряностей и использовать по мере необходимости.

Напомним, ранее мы писали, как сделать золотое латте с куркумой, а также делились рецептом латте матча.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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